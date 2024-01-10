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احتمال توسع نطاق الحرب يقلق واشنطن وليس نزيف الدم الفلسطيني

1/10/2024 2:37:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - على وقع رفض فلسطيني لفصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها؛ فإن واشنطن تُسوق نفس الرواية الصهيونية المُضللة عند تبريرها لجرائم الإبادة الجماعية بغزة.
تلك الرؤية الاميركية المخيبة للامل بالنسبة للفلسطينيين تمنح الاحتلال دعماً أميركياً إضافياً لمواصلة عدوانه ضد القطاع بدون أفق قريب لوقفه، باستثناء هدنة إنسانية مؤقتة سرعان ما تنتهي على مجازر وحشية جديدة تؤدي لارتقاء مزيد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين.
وأكد الفلسطينيون خلال لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، أمس برام الله بأن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
اللقاء كان مشوبا بتوتر وتلاسن حاد، عند المطالبة الفلسطينية بضغط أميركي فعلي على الاحتلال لإرجاع أموال المقاصة الفلسطينية، وإصلاح الرؤية الأميركية من القضية الفلسطينية، كرد على مطلب "بلينكن" "بإجراء إصلاحات بالسلطة الفلسطينية"، وفق مسؤول فلسطيني لـ"الغد".
وينسجم الموقف الفلسطيني الثابت مع القمة الأردنية – المصرية – الفلسطينية، التي استضافتها العقبة أمس، ولكن يُلاحظ بأن أكثر ما يقلق واشنطن توسع نطاق الحرب إقليمياً وليس نزيف الدم الفلسطيني المستمر لسبعة وتسعين يوماً من العدوان الصهيوني الهمجي، بما يعكس، وفق حركة "حماس"، "مدى التورط الأميركي في جرائم إبادة غزة والانتهاكات الواسعة لكافة القوانين الدولية التي يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي في قطاع غزة".
وما يزال وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكن"، يصر على ترديد المغالطات والرواية الصهيونية بالقول أن المقاومة الفلسطينية تتمركز بين المدنيين؛ في محاولة بائسة منه لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة، الذين تجاوَز عددهم الثلاثين ألف شهيد، إلى جانب حوالي 60 ألف جريح فلسطيني.
وعلى وقع تحرك الجهود لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى؛ واصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف ضد مختلف أنحاء قطاع غزة، لاسيما وسطه وجنوبه، والذي تسبب بارتقاء 147 شهيداً وعشرات الجرحى خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مما أدى لارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 23210 شهداء ونحو 60 ألف جريح، إضافة إلى أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين.
واستهدفت غارات الاحتلال الكثيفة ما تبقى من الأبنية السكنية في مخيم جباليا، شمالاً، حيث انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ الفلسطينية شهيدين وعدداً من الجرحى من تحت أنقاض المنازل المُدمرة، ولكنها لم تتمكن من انتشال آخرين منهم نتيجة القصف الجوي المتواصل، والذي طال محافظة رفح، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بوصول 15 شهيداً إلى "المستشفى الكويتي" في رفح جراء قصف الاحتلال شقة في عمارة سكنية لعائلة فلسطينية كاملة، في حي "تل السلطان"، غرباً، بالتزامن مع ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى نتيجة استهداف بلدة "الزوايدة، وسط القطاع.
ولم يسلم مخيم "المغازي" المكلوم، وسطاً، من ألسنة اللهب المتساقطة عليه بكثافة، مستهدفاً الأبنية السكنية، ما أسفر عن ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، بينهم 4 شهداء على الأقل لم تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم، بسبب تمركز آليات الاحتلال عند مدخل المخيم.
وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها العشوائية على النازحين والمدنيين الفلسطينيين في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، غرب خان يونس، جنوباً، وضد مسجد وبمحيط مشفاه، بالتوازي مع قصف المنازل في دير البلح ومخيم النصيرات، وسطاً، مما أدى لمزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وواصلت مدفعية الاحتلال قصف أحياء ومناطق متفرقة من خان يونس، ما أدى إلى استشهاد سيدتين في منطقة "الفخاري"، شرقاً، كما استشهدت طفلة في مستشفى "غزة الأوروبي" متأثرة بإصابتها في قصف مدفعي كثيف، ليرتفع عدد الشهداء في المدينة إلى 13 في غضون الساعات الـ24 الأخيرة، كما ارتقى عشرات الشهداء والجرحى في غارة طالت مدينة غزة.
من جانبها، دعت حركة حماس، "الإدارة الأميركية مجدداً إلى التوقف عن سياساتها التي تطيل أمد العدوان، والإبادة المرتكبة في قطاع غزة"، وطالبتها "بالعمل فوراً على وقف العدوان الإجرامي، والكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيوني".
فيما توقفت وزارة الخارجية الفلسطينية عند تصعيد الاحتلال الخطير ضد الضفة الغربية، بهدف "تقطيع أوصالها وتحويلها إلى "كانتونات" معزولة وضمها تدريجياً، وشل حركة الفلسطينيين بنشر الحواجز والبوابات الحديدية، وتكريس الفصل العنصري، وفرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين".
ولفتت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى "اجتياح إسرائيلي كامل لمناطق الضفة الغربية وإعادة احتلالها، ومحاولة نسخ الدمار الذي ترتكبه سلطات الاحتلال في غزة على الضفة الغربية خاصة مخيماتها".
وحملت حكومة الحرب "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التصعيد الخطير في الضفة الغربية"، محذرة من دفعها المتعمد بالأوضاع في الضفة الغربية نحو انفجار وشيك.
وأفادت بقيام الاحتلال "بنشر المزيد من حواجز الموت والبوابات الحديدية والأبراج العسكرية والإغلاقات، بما يؤدي إلى زيادة عذابات ومعاناة الفلسطينيين وإجبارهم على المكوث ساعات طويلة على الحواجز، بمَن فيهم أسر بأكملها بنسائها وأطفالها وكبار السن والمرضى".
وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، أن "الفلسطينيين يتعرضون للممارسات الإذلالية غير الإنسانية على الحواجز العسكرية، في تكريس احتلالي متعمد لأبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري والضم التدريجي الاستعماري للضفة الغربية بقوة الاحتلال"، بحسب تصريحها.

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