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التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

1/10/2024 2:37:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


ما أنجز هو إرشادات السندات الخضراء وفاء لمسؤوليه وزاره البيئة الأخلاقية في التنسيق مع الشركاء، لكنها ومن اسمها ليست تشريعا بل توعوية، ورغم انها طورت وفق افضل الممارسات الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق راس المال الا انه لم يعلن بموجبها عن مشاريع خضراء ولم تتبناها الجهات الحكومية المختلفة منذ العام 2021، كما ان هيئة الاوراق المالية الشريك الأساسي لم تتلقفها ليعتمدها مجلس مفوضيها كأداة استثمارية تعالج بعد تطويرها اصدار السندات او الصكوك الخضراء وتداولها والافصاح المستمر لها فهي ذات خصوصية تختلف كثيراً عن السندات التقليدية.
اختلافها يكمن في ضرورة حفزها بمزايا وإعفاءات خاصة في الرسوم والعمولات لتشجيع الاقبال عليها، كما يجب تخصيص حصيلة الاكتتاب بالكامل لمشروعات خضراء، بمعنى مراقبة والتأكد ان تصب الحصيلة في مشاريع التكيف مع تغير المناخ، مثل التحول إلى اقتصاد دائري وتمويل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة...، بالاعتماد على حساب مصرفي مستقل يفصل الاستثمارات الخضراء عن أي مشاريع أخرى مغايرة.
واخيراً والاهم ان يكون هناك إفصاح دوري ومستمر عن اخضرار المشاريع طيلة عمر الأوراق الخضراء، وهذه كلها من مسؤولية الهيئة لا وزارة البيئة وهي المعنية بطمأنة المستثمرين وفي حماية سمعة الشركات والبنوك المصدرة ومنع الغسل الاخضر أي التصدي للتقارير التي توحي ببيئية واخضرار اي ورقة مالية عكس الواقع الملوث للبيئة.
أنجز البنك المركزي استراتيجية التمويل الأخضر الهادفة في مخرجاتها الى زيادة حجم الاجمالي للتمويل الاخضر بنسبه 30 % في خمس سنوات، وتحث المؤسسات المالية من بنوك وغيرها على تضمين هياكل الحوكمة لديها بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية وسبل الحد منها، بمعنى اصدار التعليمات والارشادات المتعلقة بمراقبة التمويل الاخضر مع مراعاة الاهتمام بطلبات التمويل الإسلامي.
الاستراتيجية تشير إلى انه على ارض الواقع التمويل الاخضر لا يتجاوز 3 % في البنوك و1 % في قطاع التأمين، وهناك علاقة للتغير المناخي مع الاستقرار المالي، وعلى البنوك ذات المساهمة الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي التفاعل الإيجابي مع مخاطر المناخ، فعلى سبيل المثال زيادة الحرارة معناها ضعف القطاع الزراعي الناجم عن قله الامطار، وبالتالي شح المنتجات الزراعية ومعناه زيادة كلفه التمويل، وزيادة فاتورة الطاقة، والنتيجة زيادة التعثر اي ارتفاع الديون غير العاملة للمخاطر، ومن هنا تأتي أهمية هذه الاستراتيجية.
تضمنت استراتيجية في خاتمتها تحديد الاولويات المتوقعة والتي غابت عنها الشراكة مع هيئة الاوراق المالية رغم ان البورصة هي من أحد اهم قنوات حشد المدخرات المالية وهي مسار تدفق الاصدارات الجديدة وهي التي يتم فيها الاكتتابات المالية والافصاح والشفافية المستمرة على مدار العام.
أسوة بالبنوك على الوزارات والجهات الحكومية إدراج الاعتبارات المناخية والبيئية في كافة قرارات المالية والاستراتيجية، ومن المهم ان ينطلق الملك المركزي نحو شراكه عمل مبنيه على مؤسسية مع هيئة الاوراق المالية فليس من أفضل الممارسات ان يصدر أحد البنوك الأردنية سندات خضراء دون تعليمات ناظمة من الهيئة الرقابية.
هناك الكثير نحتاجه بداية بإشراك البنك المركزي وبورصة عمان او هيئة الاوراق المالية في اللجنة الوطنية للتغير المناخي، وان تصدر وزاره البيئة التعليمات الخاصة بنظام التغير المناخي، كما يجب خلق ما يلزم للارتقاء بالاقتصاد الدائري المهم المولد لفرص العمل، بجانب اصدار تشريع للكربون وتداوله وبيعه وامكانية الاستفادة منه في العمليات الإنتاجية.
واخيراً والاهم وضع الآليات للاستفادة أردنياً من الاموال والتي جمعها كوب 28 في اسبوع انعقاده الاخير والبالغة 422 مليون دولار مضافاً لها مخصصات سنوية من الدول المشاركة، وذلك تعويضا له عما أصابه ويصيبه من التغير المناخي.
كل ما سبق من تطلعات وآمال يحتاج لتفصيل في مقال قادم بإذن الله.

MENAFN10012024000072011014ID1107705754

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