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الأمل بوقف إطلاق النار

1/10/2024 2:37:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) التوجه لمحكمة العدل الدولية بدعوى أقامتها جنوب أفريقيا على إسرائيل سيكون امتحانا حقيقيا للمجتمع الدولي ومنظومته الأممية التي ترهلت كثيرا ولم تعد تملك عافيتها "الدولية" لترسيخ السلم الدولي.
لكن من جهة ثانية فإن زخم المساءلة القانونية الدولية قد يفضي إلى وقف الحرب على غزة بقوة المجتمع الدولي، ومفهوم المساءلة القانونية الدولية نفسه كان طرحا أردنيا في مؤتمر القاهرة للسلام بعد أسبوعين من بداية العدوان وعمليات 7 أكتوبر.
في المؤتمر، قال الملك عبدالله الثاني وقد اختار عمدا ان يخاطب العالم باللغة الإنجليزية: (.. وعندما يتوقف القصف، لن تتم محاسبة إسرائيل، وسيستمر ظلم الاحتلال وسيدير العالم ظهره، إلى أن تبدأ دوامة جديدة من العنف. إن سفك الدماء الذي نشهده اليوم هو ثمن هذا الفشل في تحقيق تقدم ملموس نحو أفق سياسي يحقق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء).
كانت تلك أولى الإشارات إلى ضرورة المساءلة القانونية التي تجلت وتبلورت بوضوح في الخطاب الرسمي الأردني بعد ذلك على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي.
بلهجة يائسة من "العدالة الدولية" يقول الملك إنه لن تتم محاسبة إسرائيل وإن العالم سيدير ظهره للظلم الذي سيمارسه الاحتلال.
فهل سيدير العالم ظهره فعلا؟
تقول إسرائيل في دفوعها المبدئية ان عدوانها على غزة حالة دفاع عن النفس، ولاجتثاث "الإرهاب" الذي تتعرض له، وقامت ببث سيل من الأخبار والصور عما ادعته من فظائع قامت بها حماس على حد قولها.
ربما كان الحضور والمثول أمام المحكمة الدولية فرصة لوضع الجميع على مسطرة العدالة الدولية، وعلى إسرائيل ان تثبت دعواها "المدعومة بزخم سياسي رسمي كثيف من واشنطن"، لكن على العالم أن يحقق بذات مسطرة العدالة في كل تصرفات إسرائيل التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع محاصر ومنكوب ومغلق من كل الجهات تحت طائلة الاحتلال، وليكن التحقيق – إن أمكن ذلك- شاملا للضفة الغربية التي تخضع لذات الاحتلال الإسرائيلي.
لن أتفاءل كثيرا " مع أمل أحمله لأننا محكومون دوما بالأمل" بتجريم كامل لإسرائيل، لكن التفاؤل ربما يكون موضعه في أن تدفع عملية تحريك المساءلة الأممية في محكمة دولية إلى ضغط سياسي لوقف إطلاق النار فورا في القطاع المنكوب بهذه المجازر العدوانية.
ندخل المائة يوم والقصف الوحشي يتصاعد، وعداد الضحايا وصل إلى أرقام غير مسبوقة في مجزرة علنية أمام عيون العالم، والعالم لا يملك قدرة وقف هذا العنف، لعل بدء المحاكمة الدولية بدعم أممي "يتوسع ببطء" قد يحقق أهم الأهداف الآنية: وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بكافة أشكالها للقطاع.
هي دائرة عبثية من العنف لن يوقفها إلا معالجة جذرية لكل أسباب هذا العنف، ومواجهة السبب الرئيس بصراحة وهو "الاحتلال".
بدون ذلك، سيستمر العنف ولن يتوقف، وكل الحلول الساذجة التي تعتقد أن عمليات التهجير أو ترحيل الأزمات أو نقلها وتوسيعها إقليميا لن تكون إلا حفرا أعمق في الأزمة لا ردم لها.

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