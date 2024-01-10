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أنا أولا.. شعار الجميع

1/10/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

العدوان على غزة أكد على درس قديم جديد تمارسه كل الجهات والدول وهو حساب المصالح الخاصة لكل دولة أو جهة في تعاملها مع اي ازمة كبرى.
إيران اكثر الدول صخبا واستغلالا لقضية فلسطين اختارت في فترة العدوان مصالحها الخاصة والتزمت بتفاهم مع الاميركان بعدم توسع الحرب خارج غزة مع هامش من المناورة لميليشياتها الموزعة في الإقليم، وكان شعارها "ايران اولا" اي تجنبت اي صدام او هجوم اميركي عليها وهذا ما تحدث عنه بوضوح حسن نصر الله في اول خطاب بعد العدوان.
إيران اولا كان هو المحرك لتعاملها مع ما يجري في غزة ومعها هامش من التصريحات والتهديد وصواريخ غير مؤثرة من اتباعها العرب في لبنان والعراق واليمن وسورية.
وتركيا التي تملك خريطة مصالح واولويات تعاملت وفق شعار "تركيا اولا" فأعلنت موقفا سياسيا ومظاهرات شعبية وكانت هناك تصريحات من اردوغان قاسية تجاه نتنياهو لكن الموقف كان مثل موقف اي دولة اخرى، ورغم علاقة تركيا بحماس إلا أن الاولوية التركية كانت ملاحقة الاكراد وموقف سياسي ضد العدوان دون دفع ثمن اكبر من ذلك.
والسلطة الفلسطينية او حركات فتح والفصائل الاخرى تضامنت مع غزة وادانت ورفضت العدوان لكن كان شعارها "السلطة وقناعاتها اولا " فكان موقفا سياسيا وتضامنا مثل دول اخرى بعيدة وقريبة.
وحماس صاحبة المعركة تعاملت وفق رؤيتها ومصالحها كتنظيم وأدارت المرحلة وفق حساباتها.
ولو ذهبنا الى قائمة اوسع في دول عربية واسلامية فسنجد ان كل دولة رغم تضامنها مع أهل غزة وادانتها للعدوان إلا أنها تعاملت وفق شعار "أنا أولا" وكل هذا لم يكن غريبا أو غير متوقع، فهناك دول لا تؤمن بما فعلته حماس ولا تتفق مع ما تفعله ولا توافق على المعسكر الذي تعمل معه حماس وفي معركة مثل عدوان غزة كانت الاولوية مساعدة اهل غزة انسانيا، لكن هذه الدول ليست معنية بحماس وبقائها او رحيلها لأن مصالح تلك الدول ليست في بقاء حماس او توسعها.
هذه الوقائع ليست وليدة فترة العدوان الصهيوني بل هي قبل ذلك لكن الحرب أكدت هذه المعطيات، وحتى بعض القوى الشعبية السياسية والاجتماعية التي تؤيد حماس فإن عيونها تتجه إلى تحويل ما يجري في غزة الى نفوذ اكبر لها في دولها في انتخابات او محاصصة او قطف ثمار.
الجميع يتعامل وفق مصالحه وشعار "انا اولا" تمارسه الدول والحركات والتنظيمات وحتى الافراد، لكن البعض يمارسه بذكاء وكثرة صراخ ثوري والبعض الآخر يكون مباشرا فتناله الشتيمة والآخر يتم وضعه في صفوف المناضلين.
ولننظر الى سورية وهي بلد منكوب لكن الرئيس السوري ومنذ ان كان العدوان اي منذ ثلاثة أشهر لم يتحدث إلا مرة واحدة في القمة العربية، لكن سورية التي تصنف من دول المقاومة صامتة وبعض الصواريخ او القذائف التي تطلق من اراضيها هي من ميليشيات ايرانية وهي جزء من الهامش المسموح به ضمن اتفاق ايران واميركا، لكن الدولة صامتة وليس لها اي جهد حتى إنساني، لأن النظام يدرك المعادلة وان شعارها النظام اولا، وربما يقول النظام ان حماس انحازت لمصالحها عندما تخلت عن علاقتها بالنظام السوري وانحازت للمعسكر الإخواني ودول اخرى عندما كان الربيع العربي.
وحتى حزب الله ورغم انه ضمن المعادلة الإيرانية في هذه الحرب الا انه مارس شعار "الحزب وايران اولا" والتزم بالهامش المسموح به، وحتى بعد ان ضربت اسرائيل الضاحية الجنوبية معقل الحزب واغتالت قادة حماس فإن الحزب تحدث عن رد اولي بصواريخ لموقع عسكري وتم تضخيم الاخبار حوله، لكن الامر لم يخرج عن التفاهم.
"نحن اولا" مارسه الجميع حتى داخل البيت الفلسطيني، وكل طرف قدم موقفا وفعلا لا يخرج عن اولوياته ومصالحه تماما مثلما كان الامر مع كل الازمات في هذه الأمة، فلا يندهش احد فهذه المعادلة يمارسها الجميع بمن فيهم المتضررون منها اليوم.

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