Thursday, 11 January 2024 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الموازنة.. حوار نيابي مسؤول

1/10/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

رغم جسامة الأحداث وعجز اللسان عن وصف ما يحدث في غزة من حرب إجرام وإبادة يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي هناك، إلا أن الحالة الراهنة تشكل فرصة حقيقية للحكومة ومجلس النواب لإحداث تفاهمات حقيقية حول خطة الدولة المالية للسنة الحالية، وإجراء الجراحات العميقة لعدد من بنود الموازنة بشكل يضمن تعزيز مبدأ التحوط لمواجهة أي سيناريوهات قادمة.
ليس المطلوب من النواب تخصيص موسم نقاش الموازنة للصراخ والشتيمة وللطلبات الخدمية التي لا تنتهي، بل هم مطالبون بحوار مسؤول يفضي في النهاية إلى إجابات منطقية واضحة، للتأكد من سلامة النهج والإجراءات معًا.
المنطق يقتضي من النواب التأكد من صحة الإنفاق، فليس من المعقول أن تقدم الحكومة بمشروع قانون موازنة بإنفاق يناهز الـ13.9 مليار دينار، دون أن تكون هناك إجابات اقتصادية واضحة حول عدد من المؤشرات.
الأساس أن خطة الدولة المالية تجيب حول كيفية تأثيرها في معدلات البطالة مع نهاية هذا العام، وما هي النسبة التي ستصل إليها مع كل هذا الإنفاق الضخم، بمعنى كم ستخلق فرص عمل جديدة، أو تهيئة وظائف جديدة لم تكن موجودة في سنة 2023.
وإذا كانت الحكومة ترى أن إنفاقها الرأسمالي (1.729 مليار دينار) هو إنفاق استثنائي والأعلى في تاريخ الموازنات، فعليها أن تجيب كيف بذلك الإنفاق الضخم ألا يحقق معدلات نمو استثنائية أيضًا، ولا يدفع بخلق فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الخريجين الذين يدخلون سوق العمل، فهناك أكثر من 156 ألف خريج من مختلف المستويات العلمية والمهنية يدخلون سوق العمل، علمًا أن قدرة القطاع العام في التوظيف لا تتجاوز عشرة آلاف وظيفة، في حين القطاع الخاص لا تتجاوز قدرته في العامين الأخيرين الـ15 ألف وظيفة في العام، وبالتالي ما هو مصير آلاف الخريجين من الشباب؟
بناءً على أن الحكومة دمجت موازنات المؤسسات المستقلة في قانون الموازنة العام، فمن المفترض أن يتضح للرأي العام الأثر المالي والإنتاجي لعملية الدمج سواء للموازنة أو لبعض الهيئات التي تم دمجها خلال السنوات الماضية، والأثر المالي الذي تحقق.
وكيف بالإمكان أن تكون الموازنة العامة قد احتاطت فعلًا لأي سيناريوهات نتيجة تداعيات حرب الإبادة في غزة، وهي تعاني عجزًا ماليًا مجمعًا يناهز الـ2.8 مليار دينار؟ وما هي اتجاهات الدين العام في ظل توفر مساحات مالية جديدة للمملكة نتيجة اتفاقها الأخير مع الصندوق؟ خاصة وأن خدمة الدين (1.98 مليار دينار) وحدها يفوق ما تنفقه الحكومة على قطاعي الصحة والتعليم معًا، في حين أن إجمالي الدين العام الذي تلتزم الحكومة بسداد أقساطه وفوائده يناهز الـ40 مليار دينار أو ما نسبته 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.
الحوار النيابي المسؤول في مناقشات الموازنة العامة هو كفيل بتصويب أي اختلالات قد تظهر، بحيث يمكن معالجتها قبل الشروع في تنفيذها، وهذا وحده يشكل تحوطًا سليمًا في عملية الإدارة المالية للدولة.

MENAFN10012024000072011014ID1107705750

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث