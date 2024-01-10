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الانتخابات.. الأفضل في موعدها الدستوري

1/10/2024 2:37:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بُعيد مرور نحو خمسة وثلاثين عامًا على عودة الحياة الديمقراطية في الأردن، إلا أنه حتى الآن لم يتم تحديد يوم مُعين، ثابت، ليكون بمثابة دستور لإجراء الاستحقاق النيابي، على غرار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تُجرى في أول يوم ثلاثاء من شهر تشرين الثاني كل أربعة أعوام.
وللأسف، بعد مرور تلك العقود من الأزمنة، ما تزال الصالونات السياسية تعج تارة بآراء وأُخرى باحتمالات وثالثة بتوصيات حول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المُقبلة، فرأي يذهب إلى إجرائها في موعدها المُقرر أو المُحدد، وآخر يُفضل التمديد للمجلس الحالي، وثالث يدعو لـ))تغييب)) مجلس النواب إلى إشعار آخر.
ولكُل أصحاب رأي من الآراء السابقة، حساباتهم وتوجساتهم وتعليلاتهم، منطلقين في ذلك من حُبهم للوطن والخوف عليه، أو لحسابات أُخرى، قد تكون مُغيبة عن الكثير من فئات المُجتمع الأردني، وهم مُطلعون عليها.. وجميعها يبدو أنها مُرتبطة بحرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة وتداعياتها.
صحيح بأن الأردن تاريخيًا، يتأثر بالظروف الداخلية أكثر من غيره، وكذلك بالأحداث الجارية في دول الجوار، وخصوصًا ((رئته الغربية))، التي تؤثر على مصالحه العليا، وأمنه الوطني.. لكن من الأصح بعد كُل تلك الأعوام أن يتم إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم إعطاء المُلاحظات أو التخوفات، التي تُقال هُنا أو هُناك، أكثر من حدها، وعدم تأويلها على غير ما تستحق.
لست في صدد تفنيد تلك الآراء آنفة الذكر، فكُل الاحترام والتقدير لأصحابها، لكن يتوجب، أو من الأفضل، على الدولة الأردنية المضي قدمًا في إجراء الانتخابات، غير آبهة لحدث هُنا أو أزمة هُناك، فقد تكون إيجابيات هذه الخطوة، أكثر بكثير من سلبيات عدم الإقدام عليها.
لا أحد يستطيع أن يُنكر أن كثيرا من القرارات السياسية والإجراءات التي تُتخذ، قد تكون مُرتبطة بما يجري من أحداث أو قد يجري بالمستقبل، في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، خاصة إذا ما أقدمت دولة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مُخططها الشيطاني، المُتمثل بـ))تهجير)) الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع عزة، فحتمًا سيكون الأردن الخاسر الأكبر من ذلك، بعد الأشقاء الفلسطينيين، أكان سياسيًا أم اقتصاديًا أم اجتماعيًا.
لكن إجراء الانتخابات، التي تُعد أساس الديمقراطية، أمر مطلوب في شتى الظروف، باستثناء حالات مُعينة، فمن شأن ذلك الإثبات لدول العالم أجمع، بأننا دولة قانون ومؤسسات، ضاربة جذورها في التاريخ، وليست حديثة عهد في أساسات الديمقراطية، لا تتأثر لموجة أو سحابة.
لنمضِ قدمًا في الانتخابات وبموعدها الدستوري، وفي حال، لا قدر الله، توسع العدوان الصهيوني الهمجي الوحشي، إلى أكثر من غزة، نستطيع وقتها إلغاءها، وبالتالي، دستوريًا، يعود المجلس الحالي لمُمارسة مهامه التشريعية والرقابية.. فبذلك نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد.
أما عدم إجراء الانتخابات، فيترتب عليه سلبيات كثيرة، خصوصًا إذا ما تم الأخذ بالرأي القائل بـ))تغيب)) المجلس النيابي لإشعار آخر، وهذا له تأثير شديد على الاقتصاد الوطني.. إذ وقتها ستُصبح الإشاعات كثيرة جدًا، تُلاك بالألسن، قد تؤدي إلى عواقب لا تُحمد عُقباها.

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