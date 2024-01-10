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استعادة مركزية فلسطين..!

1/10/2024 2:37:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

‏يتصل السياق التاريخي لصراع العرب مع الكيان الصهيوني بمخلفات الحرب العالمية الثانية وما تلاها من إنشاء دولة الكيان في العام 1948. وفي ذلك الوقت، عارضت الدول العربية، التي وحدها شعور بالتضامن، خطة تقسيم فلسطين وإنشاء دولة الكيان. وأصبح الصراع من أجل تحرير فلسطين رمزًا للنضال ضد الاستعمار والإمبريالية، وكان له صدى غامر تردد مع تطلعات الشعوب العربية إلى الحرية وتقرير المصير.‏
‏ولكن، بمرور الوقت ومع تطور الوقائع الجيوسياسية، طورت بعض الأنظمة العربية تحولاً إستراتيجيًا في الأولويات. ودفعت طفرة النفط في السبعينيات والرغبة في التنمية الاقتصادية المحلية بعض الدول إلى إعادة النظر في موقفها من الكيان الصهيوني. وشكل توقيع معاهدات سلام معه خروجًا مبرَّرًا بالبراغماتية عن التركيز السابق على القضية الفلسطينية. وعكس هذا التحول استعدادًا لإعطاء الأولوية للمصالح القُطرية على حساب الأهداف العربية الجماعية. وساهم ذلك في المزيد من تقويض نوع الوحدة الذي ميز استجابة المنطقة لنشوء المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين في البدايات.‏
‏ترافق هذا الاتجاه في العالم العربي مع تلاعب بالخطاب العربي العام لتعزيز السلطة وقمع المعارضة. وسعت حكومات عربية إلى تصوير نفسها على أنها رسُل الاستقرار والتقدم الاقتصادي، غالبًا على حساب الاهتمام بالقضية الفلسطينية. ومن خلال السيطرة على السرديات الإعلامية والمناهج التعليمية، تمكنت الأنظمة المعنية من التقليل من الأهمية التاريخية للنضال ضد الاستعمار الصهيوني في علاقته بالهيمنة الاستعمارية على الإقليم، وتأطير ذلك كعائق أمام التنمية الوطنية.‏
‏في هذا السياق المشوه، أصبحت القضية الفلسطينية ضحية للنفعية السياسية. وأدى الخوف من تصاعد المعارضة الداخلية والضغط الخارجي إلى الحذف المتعمد للرواية الفلسطينية من المواد التعليمية ومركز الخطاب العام، مما خلق فراغًا في فهم تعقيدات الصراع. وأدى هذا التهميش المتعمد إلى فصل الأجيال الشابة عن جذورها التاريخية، وجعلها محدودة المعرفة ومشوشة من حيث ارتباطها العاطفي بالنضال الفلسطيني كقضية عربية وإنسانية.‏
‏ثم أدى الاندفاع إلى تطبيع علاقات الدول مع الكيان في السنوات الأخيرة إلى المزيد من تفاقم الانفصال عن القضية الفلسطينية والإخفاء الغاشم لعلاقتها مع مشاكل العرب. وفي حين تم تأطير المبادرات الدبلوماسية والاتفاقات الاقتصادية مع الكيان كخطوات براغماتية نحو الاستقرار الإقليمي، جاءت هذه الخطوات عمليًا على حساب تصحيح المظالم التاريخية للشعب الفلسطيني. وغالبًا ما همشت ضرورات التطبيع ومتطلباته المفروضة من العدو وقوى الهيمنة الغربية المناقشات حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ووضع القدس، والقضايا الأوسع نطاقًا التي تشكل جوهر الصراع.‏
‏لكن ما حدث هو أن اتجاه تطبيع الكيان وتحييد القضية الفلسطينية لم يجلب ازدهارًا اقتصاديًا وتنمية للدول المنخرطة، ولا سلامًا للإقليم. بل إن الأوضاع الاقتصادية وجهود التنمية في دول التي طبَّعت ذهبت إلى مزيد من الانهيار والفشل، ولم تحقق أي درجة من الاستقرار الداخلي أو انسجام الشعوب مع الأنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، ترك تغييب السياق التاريخ الشامل والتحديات المستمرة التي تنتجها القضية الفلسطينية فراغًا في الذاكرة الجماعية للمجتمعات العربية، بطريقة أعاقت فقط تطوير منظور دقيق حول تعقيدات الصراع والأزمات في الإقليم وكيفية مواجهتها.‏
‏من الواضح الآن أن كل هذه العقود المحبطة من تهميش فلسطين واحتضان العدو الصهيوني لم تفعل سوى خلق فهم مشوه لعلاقة فلسطين العضوية بالديناميات الإقليمية. وقد أعاق ذلك بشدة تطوير هوية عربية جماعية متجذرة في التجارب التاريخية المشتركة والنضال ضد الظلم وتحرير العرب كأمة وإقليم من هيمنة الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة.‏ بل أدت تشويه الرواية عن فلسطين وتحييدها وتسويق تطبيع الاستعمار الاستيطاني الوحشي هناك إلى خلق رواية تصور الفلسطينيين كجيران مرهِقين -أو حتى خصوم في بعض الأحيان، كما يُلاحظ في مداخلات عرب أفراد أو مؤسسات إعلامية وسياسية. وسمح تآكل التعاطف مع محنة الفلسطينيين بتطبيع تهميشهم وخلق بيئة يصبح فيها التضامن معهم غير ضروري –بل وخطير في بعض الأحيان، في حين يُفتح الباب لتطبيع العدو الحقيقي للأمة كقاعدة متقدمة لخضاع العرب جميعاً.‏
‏في الحقيقة، ليست إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز العناية العربية مسألة عدالة تاريخية فحسب، بل هي أيضا مصلحة عربية إستراتيجية خالصة، سواء لناحية الانتصار للحرية والكرامة العربية ورسم شخصية غير مائعة وصاحبة موقف، أو لتعزيز الوحدة والتفاهم على أساس التحشيد حول قضية مشتركة تستحق أن تكون كذلك. وينبغي أن يعترف العرب الرسميون من التجربة أن أي فائدة لن تأتي لهم ولا لشعوبهم من تطبيع عدو وحشي عدواني تُعرض همجيته الآن كل دقيقة على الشاشات، أو حتى تصور أنهم أنداد له في التبعية للسيد الأميركي. وسيكون من الحكمة استقواء الأنظمة بشعوبها والانسجام مع عواطفها ورغباتها بدلًا من التحالف مع العدو ضدها. ولا شيء أوضح من الانفصال الكامل بين الأنظمة وعواطف شعوبها الذي تكشفه المعركة الجارية الآن في فلسطين، حيث لا مجال لإخفاء الأفعال والمواقف– وحتى النوايا.
ينبغي استثمار هذه العودة المعمدة بالدم لمركزية فلسطين لمراجعة الحسابات وتغيير التوجهات، لصالح إعادة تطبيع القضية الفلسطينية في وعي الأجيال، وإقامة صلتها بديناميات الإقليم. وإذا كان الناس في الغرب قد شرعوا في تثقيف أنفسهم حول فلسطين بعد التطورات الدامية الحالية، فإن مساعدة الأجيال العربية في فهم مكانهم من هذه التطورات وتأثيرها على حيواتهم وحركة إقليمهم هي واجب قومي، ووطني، وأخلاقي، في حين يشكل تسويق الكيان الهمجي المعادي عضويًا للعرب ككائن طبيعي إجرامًا في حق الفلسطينيين، وتواطؤًا في المزيد من إخضاع الشعوب العربية وإسلامها للتبعية والهوان.

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