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مدارس بكفر الماء تحت ضغط الاكتظاظ وبطء الصيانة

1/10/2024 2:35:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - تواجه العملية التعليمية ببلدة كفر الماء في لواء الكورة أزمة مركبة، بعد قرارات إغلاق جزئي وكلي لمدارس نتيجة تصدعات بجدرانها تم على إثره تحويل طلبتها إلى مدارس أخرى على نظام الفترتين، في مقابل بطء بعمليات الصيانة امتد بعضها لنحو 3 أعوام.
وينظر طلبة وأولياء أمورهم أن معاناتهم من تصدعات أصابت مدارس بالبلدة لم تجد الجدية في التعامل معها منذ ثلاثة أعوام، ما زاد من الأعباء المالية والنفسية عليهم إلى جانب التعليمية أيضا.
وكانت مدرسة كفر الماء الثانوية للبنين قد أغلقت نتيجة تصدعات ظهرت بجدرانها وتطلب ذلك تحويل الطلبة لدوام الفترتين بمدرسة اخرى، فيما أغلقت الجهات التربوية جناحين من المدرسة الأساسية الاولى للبنين لظهور التصدعات التي ما تزال في طور الدراسات الفنية لمعالجتها.
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي لشبكة مدارس بلدتي كفر الماء وجفين تيسير بني دومي، إن أبرز المشاكل التي تواجه قطاع التربية والتعليم في بلدة كفر الماء حاليا العمل بنظام الفترتين الصباحي والمسائي، بسبب اغلاق مدرسة كفر الماء الثانوية للبنين بعد تصدع جدرانها وهي الآن تخضع لأعمال صيانة، إلى جانب اغلاق جناحين من المدرسة الاساسية الاولى للبنين في شرق البلدة لظهور تصدعات بالجدران، وهي قيد اجراءات الدراسات الفنية.
واضاف، أن مضى 3 أعوام على اغلاق أحد أجنحة مدرسة البنين الأساسية، ما زاد من معاناة الطلبة وأهاليهم، واثر على العملية التعليمية، حيث ما تزال الامور تراوح مكانها دون حلول جذرية وسط زيادة عدد الطلبة، لافتا إلى أنه ومنذ 3 سنوات ننتظر تقرير اللجان الفنية حول وضع المدارس من ناحية السلامة العامة على الطلبة، إلا أن التقرير لم يصدر لغاية الآن.
وأكد الدومي، أن واقع المدارس المستأجرة التي هي في الأصل منازل سكنية لا يخدم العملية التعليمية ولا اللامنهجية، حيث بنيت على أساس سكن مواطنين وليست صفوفا تعليمية، إذ إن كل غرفة بمواصفات تختلف عن الأخرى، لكن الضرورة تجيز الاستئجار حيث بلغ عدد المدارس المستأجرة في البلدة ثلاث مدارس وهناك مؤشر على ارتفاع العدد إذا لم تسارع وزارة التربية ببناء مدارس جديدة في البلدة، سيما وأن مساحة البلدة التنظيمية الكبيرة وزيادة عدد السكان يلعبان دورا في ذلك.
وأشار إلى أن فريق مجلس التطوير وبدعم من مديرية التربية والتعليم بلواء الكورة يعمل باستمرار على تحديد المشاكل التربوية ويطالب بضرورة إنشاء مدارس تستوعب الطلبة وتكون بديلة عن المدارس القديمة التي أنشئت قبل عشرات السنين، لأن سياسة الاستئجار ليست حلا.
وطالب الجهات ذات العلاقة في بلدية دير ابي سعيد بالإسراع في تعبيد الشوارع المؤدية إلى مدرسة مريم بنت عمران بكفر الماء ومدرسة عائشة التيمورية في ابو الصوان كفر الماء، قائلا "لا يجوز أن تبقى بنية تلك الشوارع متردية، علما أنها تشهد حركة سير يومية كونها موصلة لمدارس الطلبة".
بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة اربد الدكتور أحمد المقدادي إن المجلس رصد في موازنته للعام الماضي مبلغ 70 ألف دينار من أجل القيام بأعمال الصيانة لمدارس كفر الماء، مؤكدا أن المدرسة الثانوية بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة بسبب حجم التصدعات الكبيرة في الجدران وهي بحاجة ايضا إلى إعادة ترميم من جديد.
وأكد أن صيانة المدارس بمبالغ كبيرة بحاجة إلى عطاء مركزي من وزارة التربية والتعليم وتمول من خلال القروض والمنح وخصوصا وأن موازنة مجلس المحافظة ضئيلة وغير قادرة على تخصيص مبالغ مالية كبيرة، لافتا إلى أن موازنة قطاع التربية والتعليم تبلغ حوالي 4 ملايين موزعة على جميع ألوية المحافظة.
بدوره، قال مدير تربية لواء الكورة الدكتور جهاد الروابدة إنه تم إخلاء مدرسة كفر الماء الثانوية حفاظا على سلامة الطلبة بعد تقرير الجمعية العلمية الملكية بوجود تصدعات يمكن أن تشكل خطورة على الطلبة.
وأشار إلى أنه تم طرح عطاء لصيانة المدرسة، فيما تم نقل الطلبة لمدرسة أخرى على نظام الفترة المسائية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
وفيما يتعلق بمدرسة كفر الماء الأساسية، أكد الروابدة أنه تم إخلاء جناحين من المدرسة نظرا لوجود تصدعات بانتظار تقرير الجمعية الملكية ما إذا كانا بحاجة إلى إزالة أو ترميم.

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