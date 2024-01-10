Thursday, 11 January 2024 03:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغم نشاط السياحة الداخلية.. حجوزات منشآت البحر الميت تقترب من الصفر

1/10/2024 2:35:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان البحر الميت – للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، تشهد المنشآت السياحية في منطقة البحر الميت تراجعا كبيرا بأعداد الزوار، إذ تقترب نسب الإشغال الفندقي من صفر %، الأمر الذي انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية للمنشآت والعاملين على حد سواء.
ويصف مراقبون النشاط السياحي للموسم الحالي بـ "الأسوأ منذ عقود"، إذ أن نسب إشغال الفنادق تصل في بعض المنتجعات إلى 1 % من عدد الغرف الفندقية وأخرى يقتصر النشاط السياحي فيها على أيام العطل الرسمية وبنسب متدنية جدا، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية لفترة أطول يهدد بإغلاق المنشآت السياحية لأبوابها.
ورغم ما تتمتع به المنطقة من أجواء مناسبة، إلا أن التراجع لم يقتصر على المنتجعات، بل طال جميع المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق ومرافق سياحية أخرى خاصة تلك التي تعتمد على السياحة الخارجية بشكل مباشر.
وبحسب عاملين في القطاع السياحي فإن الحركة السياحية تراجعت بنسبة كبيرة جدا مقارنة بالعامين الماضيين، إذ أن انخفاض وتراجع الحركة لم يسبق له مثيل سوى خلال جائحة كورونا وما رافقها من اغلاقات، موضحين أن الحركة السياحية الداخلية وإن كانت مستمرة إلا أنها لا تقارن بالمواسم الماضية خصوصا خلال الفترة الحالية التي تتميز بأجوائها الدافئة والمشمسة.
ويضيف عدد من العاملين أن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، مع ارتفاع كلف التشغيل والتي تسببت بخسائر كبيرة للقطاع، مؤكدين أن الأوضاع الحالية انعكست سلبا على أوضاع الموظفين الاقتصادية خاصة وأن عددا من
المنتجعات تسعى لتقليص أعداد الموظفين لخفض النفقات فيما تعمد أخرى إلى التشغيل على نظام المياومة حسب ما تقتضيه حاجة العمل.
ويؤكد المدير الإداري في فندق البحر الميت العلاجي محمد عربيات، أن الحركة السياحية تراجعت بشكل كبير منذ تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، موضحا أن نسب الإشغال تدنت بمعدل كبير ووصلت إلى ما دون 5 %.
ويبين أن غياب السياحة الأجنبية ألحق ضررا كبيرا بالأعمال ما انعكس سلبا على قدرة المنتجعات على تلبية متطلبات استمرارية العمل، خصوصا فيما يتعلق بالكلف التشغيلية الكبيرة ما دفع بعضها إلى محاولة التكيف مع الأوضاع الحالية بتقنين المصروفات وهو ما أثر على الاستقرار الوظيفي لجزء من العاملين.
ويشير إلى أن القطاع السياحي لم يشهد مثل الأوضاع الحالية باستثناء فترة الإغلاقات خلال جائحة كورونا، لافتا إلى أن الأوضاع التي يمر بها القطاع السياحي حاليا غير مطمئنة وتتسبب يوميا بخسائر كبيرة للمستثمرين لأن الإيرادات لا تغطي النفقات المرتفعة.
ويؤكد الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة أن النشاط السياحي في منطقة البحر المیت تأثر تأثراً بالغا نتيجة الأحداث التي تعصف بالمنطقة والتي ألحقت ضررا بالقطاع السياحي في المنطقة بأكملها، موضحا أن غالبية المنتجعات السياحية تعتمد بشكل كبير على السياحة الأجنبية والإقليمية وبشكل قليل جدا على السياحة الداخلية المنهكة اقتصاديا.
ويضيف أن الانتكاسات السلبية طالت جميع القطاعات، إلا أن القطاع السياحي كان الأشد تضررا، قائلا، "المناخ العام أثر ايضا على السياحة الداخلية والتي عادة ما تنشط خلال الفترة الحالية خاصة أيام العطل في ظل الأجواء المناسبة والجاذبة للتنزه والاستجمام لتتراجع إلى نسب متدنية".
إلا أن الأكثر تضررا بحسب السوالقة كان العاملون في القطاع السياحي، فمع تدني نسب الإشغال الفندقي توجهت العديد من المنتجعات إلى تقليص أعداد العاملين، في حين أن تراجع النشاط السياحي انعكس على مداخيل العاملين والتي يتم احتساب جزء منها بناء على حجم العمل في المنشآت.
يذكر أن النشاط السياحي في البحر الميت شهد عدة انتكاسات خلال السنوات الماضية أولها التراجع الكبير أثناء الأحداث الإقليمية في المنطقة بداية العام 2010 تلاه التراجع الذي شهده نتيجة الأزمة المالية العالمية وبعدها التراجع غير المسبوق نتيجة جائحة كورونا والإغلاقات، وآخرها ما يجري حاليا من أوضاع غير مستقرة.
ويوضح مدير متنزه الأمير حسين المهندس معن الصقور، أن الحركة السياحية في المتنزه شهدت الفترة الماضية نشاطا جيدا مع تحسن الأجواء في منطقة الأغوار والبحر الميت بشكل عام، لكنها ما تزال دون الـ50 %، مقارنة بالمواسم الماضية.
ويلفت إلى أن ما يقدمه المتنزه من خدمات مجانية هي السبب الأهم لتحسن الحركة السياحية، موضحا أن غالبية السياحة المحلية لا تقدر على دفع نفقات الدخول إلى المنتجعات السياحية المتواجدة في المنطقة، وهو الأمر الذي يبين انتشار السياح على الطرقات والمتنزهات المجانية والشواطئ المفتوحة.
وتعد منطقة البحر الميت إحدى أهم الوجهات السياحية العالمية ورائدة في مجال السياحة العلاجية، وتستقطب الكثير من السياح الأجانب، خاصة بعد قيام العديد من المشاريع الاستثمارية السياحية الضخمة التي وفرت بيئة سياحية ممتازة ومتنوعة للسائح سواء من الخارج أو الداخل.

MENAFN10012024000072011014ID1107705744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث