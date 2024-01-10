4.36 % ارتفاع المصانع التحويلية التعدينية بالمدن الصناعية

(MENAFN
- Al Watan) نما عدد المصانع التحويلية التعدينية بنهاية عام 2023م بنسبة 4.36% مدفوعًا بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية، والمبادرات التطويرية التي أُطلقت في المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لتحقيق قيمة مضافة من موارد المملكة الطبيعية، وتعظيم الأثر الاقتصادي.
أُعلن ذلك على هامش مشاركة "مدن" في فعَّاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي التي يستضيفها مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض في الفترة من 9 - 11 يناير الجاري؛ بمشاركة قادة وصنّاع القرار وخبراء قطاع التعدين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دوليًا، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً. وكشفت "مدن" أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجّل خلال العام نحو 1,629 مصنعًا بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال ومساحات مُخصصة بلغت 21 مليون متر مربع، حيث كانت أعلى المدن الصناعية استحواذًا على عدد العقود في جدة بإجمالي 482 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة وواحة مدن بجدة، تلتها الدمام بنحو 391 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة، ثم الرياض 199 في المدن الأولى والثانية والثالثة، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج 120 مصنعًا، وأخيرًا مدينة سدير للصناعة والأعمال 95 مصنعًا.
وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما يستدعي تطويرها والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث تتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المُشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين "الألمنيوم، والنحاس والتيتانيوم"، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.
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