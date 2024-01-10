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4.36 % ارتفاع المصانع التحويلية التعدينية بالمدن الصناعية

1/10/2024 2:34:28 PM
(MENAFN- Al Watan) نما عدد المصانع التحويلية التعدينية بنهاية عام 2023م بنسبة 4.36% مدفوعًا بالنمو الكبير في حجم الاستقطابات الاستثمارية الوطنية والأجنبية، والمبادرات التطويرية التي أُطلقت في المدن الصناعية الواقعة تحت إشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لتحقيق قيمة مضافة من موارد المملكة الطبيعية، وتعظيم الأثر الاقتصادي.
أُعلن ذلك على هامش مشاركة "مدن" في فعَّاليات النسخة الثالثة من مؤتمر التعدين الدولي التي يستضيفها مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض في الفترة من 9 - 11 يناير الجاري؛ بمشاركة قادة وصنّاع القرار وخبراء قطاع التعدين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية لمناقشة إمدادات المعادن والفلزات دوليًا، وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار مستقبلاً. وكشفت "مدن" أن عدد المصانع التحويلية التعدينية سجّل خلال العام نحو 1,629 مصنعًا بحجم استثمارات تراكمية تجاوزت 95 مليار ريال ومساحات مُخصصة بلغت 21 مليون متر مربع، حيث كانت أعلى المدن الصناعية استحواذًا على عدد العقود في جدة بإجمالي 482 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة وواحة مدن بجدة، تلتها الدمام بنحو 391 مصنعًا في المدن الأولى والثانية والثالثة، ثم الرياض 199 في المدن الأولى والثانية والثالثة، ومن بعدها جاءت المدينة الصناعية بالخرج 120 مصنعًا، وأخيرًا مدينة سدير للصناعة والأعمال 95 مصنعًا.
وأشارت إلى أن الصناعات التعدينية تشغل حيزًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة ما يستدعي تطويرها والنظر إلى دورها التمكيني لقطاعات أخرى بهدف تحقيق التنمية الشاملة، حيث تتركز أبرز الفرص الاستثمارية في صناعات الآلات والمعدات لقطاع التعدين، والصناعات التعدينية الصلبة، والمعادن المُشكلة باستثناء الآلات والمعدات، كذلك في الفلزات القاعدية، والمعادن اللافلزية، وتعدين "الألمنيوم، والنحاس والتيتانيوم"، إضافة إلى المختبرات التعدينية والخدمات الصناعية لمشروعات التعدين.

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