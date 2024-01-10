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الإياب يمنح الأندية السعودية الأفضلية

1/10/2024 2:34:13 PM
(MENAFN- Al Watan) حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، وكانت قرعة دور الـ16 من البطولة أسفرت عن مواجهة النصر السعودي مع مواطنه الفيحاء، فيما يلتقي الهلال السعودي نظيره سيباهان الإيراني، ويلعب الاتحاد ضد نافباهور الأوزبكي، والعين الإماراتي أمام ناساف الأوزبكي، وستخوض الأندية السعودية باستثناء الفيحاء الذي يواجه النصر مواجهات الإياب على ملاعبها بعد أن تكون قد خاضت الذهاب على ملاعب منافسيها مما يمنحها الأفضلية في التحكم بحسابات التأهل.
وتأجلت مباريات ثمن النهائي لمنطقة الغرب، لتقام في الـ14 والـ15 من فبراير المقبل للذهاب، والـ21 والـ22 من نفس الشهر للإياب، بعد أن كانت المواعيد السابقة قريبة من نهائي كأس آسيا.
بداية سعودية
اعتمد الاتحاد القاري أن تقام مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الـ14 من فبراير المقبل، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب الأول بارك، في الـ21 من نفس الشهر.
ويحل العين ضيفًا على ناساف في الذهاب في الـ14 من فبراير على ملعب الاستاد المركزي، وسيقام الإياب على ملعب الفريق الإماراتي بملعب استاد هزاع بن زايد في الـ21 من فبراير.
ذهاب للمنافسين
يحل الهلال ضيفا على سباهان الإيراني ذهابًا في الـ15 من فبراير المقبل،على ملعب ناغش اي جاهان (أصفهان)، وسيقام الإياب على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الـ22 من الشهر ذاته.
ويلتقي الاتحاد نظيره نافباهور في أوزبكستان في الـ15 من فبراير على الاستاد المركزي، ويتجدد اللقاء بينهما في إياب الدور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة)) في الـ22 من فبراير.
مواعيد وملاعب ثمن نهائي أبطال آسيا ((غرب القارة))
الذهاب
14 فبراير
الفيحاء × النصر
مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
ناساف × العين
الاستاد المركزي
15 فبراير
سباهان × الهلال
ناغش اي جاهان
نافباهور × الاتحاد
الاستاد المركزي
الإياب
21 فبراير
النصر × الفيحاء
الأول بارك
العين × ناساف
إستاد هزاع بن زايد
22 فبراير
الهلال × سباهان
مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
الاتحاد × نافباهور
إستاد الجوهرة

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