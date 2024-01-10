الإياب يمنح الأندية السعودية الأفضلية

(MENAFN
- Al Watan) حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد وملاعب مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة، وكانت قرعة دور الـ16 من البطولة أسفرت عن مواجهة النصر السعودي مع مواطنه الفيحاء، فيما يلتقي الهلال السعودي نظيره سيباهان الإيراني، ويلعب الاتحاد ضد نافباهور الأوزبكي، والعين الإماراتي أمام ناساف الأوزبكي، وستخوض الأندية السعودية باستثناء الفيحاء الذي يواجه النصر مواجهات الإياب على ملاعبها بعد أن تكون قد خاضت الذهاب على ملاعب منافسيها مما يمنحها الأفضلية في التحكم بحسابات التأهل.
وتأجلت مباريات ثمن النهائي لمنطقة الغرب، لتقام في الـ14 والـ15 من فبراير المقبل للذهاب، والـ21 والـ22 من نفس الشهر للإياب، بعد أن كانت المواعيد السابقة قريبة من نهائي كأس آسيا.
بداية سعودية
اعتمد الاتحاد القاري أن تقام مباراة الذهاب بين النصر والفيحاء على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الـ14 من فبراير المقبل، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب الأول بارك، في الـ21 من نفس الشهر.
ويحل العين ضيفًا على ناساف في الذهاب في الـ14 من فبراير على ملعب الاستاد المركزي، وسيقام الإياب على ملعب الفريق الإماراتي بملعب استاد هزاع بن زايد في الـ21 من فبراير.
ذهاب للمنافسين
يحل الهلال ضيفا على سباهان الإيراني ذهابًا في الـ15 من فبراير المقبل،على ملعب ناغش اي جاهان (أصفهان)، وسيقام الإياب على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الـ22 من الشهر ذاته.
ويلتقي الاتحاد نظيره نافباهور في أوزبكستان في الـ15 من فبراير على الاستاد المركزي، ويتجدد اللقاء بينهما في إياب الدور على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة)) في الـ22 من فبراير.
مواعيد وملاعب ثمن نهائي أبطال آسيا ((غرب القارة))
الذهاب
14 فبراير
الفيحاء × النصر
مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
ناساف × العين
الاستاد المركزي
15 فبراير
سباهان × الهلال
ناغش اي جاهان
نافباهور × الاتحاد
الاستاد المركزي
الإياب
21 فبراير
النصر × الفيحاء
الأول بارك
العين × ناساف
إستاد هزاع بن زايد
22 فبراير
الهلال × سباهان
مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية
الاتحاد × نافباهور
إستاد الجوهرة
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