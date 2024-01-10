Thursday, 11 January 2024 03:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هاتف ينجو من سقوط 5 آلاف متر

1/10/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Al Watan) صمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة ((بوينج)) تابعة لشركة ((ألاسكا إيرلاينز)) بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.
وروى أحد مستخدمي الإنترنت على منصة ((إكس)) أنه عثر على جهاز ((آي فون)) على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.
وكتب سيناثان بيتس ((ما زال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة))، معربا عن دهشته بالعثور على جهاز ((نجا من سقطة من ارتفاع خمسة آلاف متر وبقي سليما تماما)).
وتظهر إحدى الصور التي أرفقها بالمنشور شاشة الهاتف تعمل بشكل طبيعي.
وكتبت جينيفر هومندي رئيسة الوكالة الأمريكية المسؤولة عن سلامة النقل التي تحقق في الحادث على المنصة نفسها الاثنين ((شكرا لمساعدتك! سيكون من الجيد أن أقابلك)).
والجمعة، اضطرت طائرة ((بوينج 737 ماكس 9)) للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.
و((بوينج 737 ماكس 9)) مزوّدة كثير من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينج على عملائها إمكان إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافياً مقارنة بعدد مقاعد الطائرة.

MENAFN10012024000089011017ID1107705738

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث