هاتف ينجو من سقوط 5 آلاف متر

(MENAFN
- Al Watan) صمد هاتف محمول سقط من مقصورة طائرة ((بوينج)) تابعة لشركة ((ألاسكا إيرلاينز)) بعد انفصال سدّادة مخرج الطوارئ فيها أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا)، ولم يتعرض إلا لخدوش بسيطة.
وروى أحد مستخدمي الإنترنت على منصة ((إكس)) أنه عثر على جهاز ((آي فون)) على جانب طريق قرب بورتلاند مع شاشة مصابة بخدوش وتظهر رسالة إلكترونية من شركة الطيران حول الأمتعة.
وكتب سيناثان بيتس ((ما زال في وضع الطيران والبطارية نصف ممتلئة))، معربا عن دهشته بالعثور على جهاز ((نجا من سقطة من ارتفاع خمسة آلاف متر وبقي سليما تماما)).
وتظهر إحدى الصور التي أرفقها بالمنشور شاشة الهاتف تعمل بشكل طبيعي.
وكتبت جينيفر هومندي رئيسة الوكالة الأمريكية المسؤولة عن سلامة النقل التي تحقق في الحادث على المنصة نفسها الاثنين ((شكرا لمساعدتك! سيكون من الجيد أن أقابلك)).
والجمعة، اضطرت طائرة ((بوينج 737 ماكس 9)) للقيام بهبوط اضطراري بعد انفصال سدادة مخرج الطوارئ في هذه الطائرة أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا).
وعقب هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بمنع 171 طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص.
و((بوينج 737 ماكس 9)) مزوّدة كثير من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينج على عملائها إمكان إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافياً مقارنة بعدد مقاعد الطائرة.
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