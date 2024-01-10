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عبدالله البدر ضمن قائمة” فوربس” لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023

1/10/2024 2:31:50 PM
(MENAFN- AETOSWire) صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط، عبد الله البدر الرئيس التنفيذي لشركة المراعي كأحد أفضل 100 رئيس تنفيذي في منطقة الشرق الأوسط ضمن قائمتها السنوية التي تصدر بشكل دروي“أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2023".

وكانت المراعي قد عززت مكانتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وواصلت النمو، والمضيّ بخطى واثقة مستفيدةً من الفرص المتاحة لتوسيع وتنويع أعمالها وأدخلت منتجات غذائية جديدة ضمن سلتها الغذائية لخدمة كافة المستهلكين في أسواقها.

جدير بالذكر أن شركة المراعي كانت قد صُنفت مؤخرا ضمن قائمة أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط للعام 2023 وفق تصنيف مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، حيث احتلت الشركة المرتبة 38 على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وتعد المراعي أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط.


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