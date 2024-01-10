AIS توسع الشراكة مع Netcracker لبرنامج تحويل تكنولوجيا المعلومات

MENAFN - AETOSWire) ‏(BUSINESS WIRE )--أعلنت Netcracker Technology اليوم أن Advanced Info Service ‏ (AIS)، أكبر مشغل للهاتف المحمول في تايلاند، ستقوم بدمج أنظمة الفوترة الخاصة بها لجميع العملاء فيNetcracker Revenue Management ، وهو جزء منNetcracker Digital BSS ، مما سيؤدي إلى وقت أسرع للتسويق، وعرض موحد للمبيعات والإيرادات والقدرة على تجميع المنتجات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

سيستخدم المشغل Netcracker Cloud Platform ، ونهجه الشامل لتعزيز أداء الأعمال وسرعتها - كأساس لبرنامج شامل لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وسيعمل النشر أيضًا على الاستفادة من إدارة فواتير العملاء والتقييم المتقارب والشحن من Netcracker Revenue Management، إلى جانب منهجيات CI/CD للتحديثات المستمرة والسلسة.

اختارت AIS مواصلة شراكتها مع Netcracker لعدد من الأسباب، بما في ذلك مجموعة تكنولوجيا المعلومات السحابية الأصلية، والمواءمة مع معايير الصناعة الرئيسية - بما في ذلك TM Forum APIs - والمرونة في النشر على سحابة العميل في نموذج SaaS، والعمليات المبسطة وترقيات النظام لفرقها وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.

قال Suppachai Panichayunon، رئيس قسم وحدة حلول الأعمال في AIS: "إن وجود منصة فوترة متقاربة تتوافق مع البنية المتوافقة مع الصناعة وتدعم نماذج النشر المختلفة والقدرة على اختبار وطرح المنتجات والعروض الجديدة سيمنحنا ميزة كبيرة في سوقنا". "ومع النجاح الذي حققناه مع Netcracker على مر السنين، فإن توسيع نطاق التعاون لن يؤدي إلا إلى نتائج إيجابية إضافية".

وقال Yaniv Zilberman، نائب الرئيس في Netcracker: "لقد منحنا تاريخنا الطويل مع AIS العديد من الفرص، بما في ذلك هذه المشاركة الأخيرة". "نحن متحمسون لاتخاذ الخطوة التالية مع AIS للمساعدة في إنشاء مشهد تكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي الذي سيدعم احتياجات الأعمال الحالية والمستقبلية".

حول Netcracker Technology

تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).

تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعدت حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .

حول AIS

تعد شركة Advanced Info Service Public Company Limited، أو AIS، مزودًا لخدمات البنية التحتية الرقمية التي تعزز تقدم تايلاند من خلال أربع مجموعات أعمال. تخدم AIS قاعدة عملاء تزيد عن 49.1 مليونًا، وتعمل في الهواتف المحمولة على شبكة 5G الذكية مع أوسع نطاق ترددي يبلغ 1460 ميجاهرتز وأكثر من 44.4 مليون مستخدم، والإنترنت المنزلي العالي السرعة تحت العلامة التجارية AIS 3BB Fibre3 مع أكثر من 4.7 ملايين مستخدم، وحلول العملاء للشركات، والخدمات الرقمية. تتوافق كل هذه الجهود مع رؤية AIS لتكون المؤسسة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الذكية - Cognitive Tech-Co، التي تدعم مرونة الاقتصاد الرقمي وتعزز جودة الحياة لشعب تايلاند. تعرّف على المزيد على .

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