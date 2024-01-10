AIS توسع الشراكة مع Netcracker لبرنامج تحويل تكنولوجيا المعلومات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت Netcracker Technology اليوم أن Advanced Info Service (AIS)، أكبر مشغل للهاتف المحمول في تايلاند، ستقوم بدمج أنظمة الفوترة الخاصة بها لجميع العملاء فيNetcracker Revenue Management ، وهو جزء منNetcracker Digital BSS ، مما سيؤدي إلى وقت أسرع للتسويق، وعرض موحد للمبيعات والإيرادات والقدرة على تجميع المنتجات وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.
سيستخدم المشغل Netcracker Cloud Platform ، ونهجه الشامل لتعزيز أداء الأعمال وسرعتها - كأساس لبرنامج شامل لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وسيعمل النشر أيضًا على الاستفادة من إدارة فواتير العملاء والتقييم المتقارب والشحن من Netcracker Revenue Management، إلى جانب منهجيات CI/CD للتحديثات المستمرة والسلسة.
اختارت AIS مواصلة شراكتها مع Netcracker لعدد من الأسباب، بما في ذلك مجموعة تكنولوجيا المعلومات السحابية الأصلية، والمواءمة مع معايير الصناعة الرئيسية - بما في ذلك TM Forum APIs - والمرونة في النشر على سحابة العميل في نموذج SaaS، والعمليات المبسطة وترقيات النظام لفرقها وخفض التكلفة الإجمالية للملكية.
قال Suppachai Panichayunon، رئيس قسم وحدة حلول الأعمال في AIS: "إن وجود منصة فوترة متقاربة تتوافق مع البنية المتوافقة مع الصناعة وتدعم نماذج النشر المختلفة والقدرة على اختبار وطرح المنتجات والعروض الجديدة سيمنحنا ميزة كبيرة في سوقنا". "ومع النجاح الذي حققناه مع Netcracker على مر السنين، فإن توسيع نطاق التعاون لن يؤدي إلا إلى نتائج إيجابية إضافية".
وقال Yaniv Zilberman، نائب الرئيس في Netcracker: "لقد منحنا تاريخنا الطويل مع AIS العديد من الفرص، بما في ذلك هذه المشاركة الأخيرة". "نحن متحمسون لاتخاذ الخطوة التالية مع AIS للمساعدة في إنشاء مشهد تكنولوجيا المعلومات من الجيل التالي الذي سيدعم احتياجات الأعمال الحالية والمستقبلية".
حول Netcracker Technology
تعمل الرقمنة السريعة على تعطيل الوضع الراهن لأسواق الاتصالات اليوم. تتطلب احتياجات وسلوكيات العملاء المتطورة باستمرار من مقدمي الخدمات التكيف بسرعة وتنويع أعمالهم لتقديم النتائج التي يتوقعها عملاؤهم. يعد بناء النظم البيئية الرقمية وتوقع متطلبات العملاء وتقديم تجربة رقمية أولية أمرًا ضروريًا لمقدمي الخدمات لتسريع الابتكار والتوسع في أسواق جديدة وتصبح عوامل تعطيل في عصر الجيل الخامس (5G).
تمتلك Netcracker Technology، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة NEC Corporation، الخبرة والثقافة والموارد لمساعدة مقدمي الخدمات في جميع أنحاء العالم على تحويل أعمالهم لتزدهر في اقتصاد رقمي. ساعدت حلولنا المبتكرة، بما في ذلك منصة Netcracker الرقمية الأصلية السحابية، والخدمات المدفوعة بالقيمة وسجل التسليم غير المنقطع لمدة ثلاثة عقود مقدمي الخدمات على تحقيق أهداف التحول الرقمي الخاصة بهم، ودفع الاتصالات إلى تطور التكنولوجيا داخل مؤسساتهم وتحقيق نمو الأعمال والربحية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة .
حول AIS
تعد شركة Advanced Info Service Public Company Limited، أو AIS، مزودًا لخدمات البنية التحتية الرقمية التي تعزز تقدم تايلاند من خلال أربع مجموعات أعمال. تخدم AIS قاعدة عملاء تزيد عن 49.1 مليونًا، وتعمل في الهواتف المحمولة على شبكة 5G الذكية مع أوسع نطاق ترددي يبلغ 1460 ميجاهرتز وأكثر من 44.4 مليون مستخدم، والإنترنت المنزلي العالي السرعة تحت العلامة التجارية AIS 3BB Fibre3 مع أكثر من 4.7 ملايين مستخدم، وحلول العملاء للشركات، والخدمات الرقمية. تتوافق كل هذه الجهود مع رؤية AIS لتكون المؤسسة الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات الذكية - Cognitive Tech-Co، التي تدعم مرونة الاقتصاد الرقمي وتعزز جودة الحياة لشعب تايلاند. تعرّف على المزيد على .
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