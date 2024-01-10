Quectel تطرح الوحدة الطويلة المدى KG200Z ذات الطاقة المنخفضة للغاية والفعالة من حيث التكلفة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) --- أعلنتQuectel Wireless Solutions، وهي مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء، اليوم عن إطلاق الوحدة KG200Z، وهي وحدة تقنية طويلة المدى (LoRa®‎) حديثة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لمشروعات إنترنت الأشياء التي تتطلب اتصالات لاسلكية جديرة بالاعتماد عليها، طويلة المدى ومنخفضة الطاقة للغاية، وفعالة من حيث التكلفة. يوفر هذا الحل المبتكر أداة قوية وفعالة للشركات والمطورين الذين يسعون إلى تعزيز مشروعاتهم بقدرات لاسلكية قوية.

توفر الوحدة اتصالاً سلسًا وقويًا لأجهزة إنترنت الأشياء، وتتميز بمسافة إرسال مذهلة تتراوح ما بين 2 و5 كيلومترات في المناطق الحضرية وما بين 10 و15 كيلومترًا في مناطق الضواحي. بفضل الاتصال الشبكي الثابت، والقدرات قوية ضد التداخل، والاختراق القوي، ونقل البيانات الاعتمادي، تمثل هذه الوحدة حلاً موثوقًا به للشركات التي تسعى إلى اتصال متقدم بإنترنت الأشياء.

يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions: "في عصر يعد فيه الاتصال العمود الفقري للتحول الرقمي، ستعمل وحدتنا المبتكرة على تمكين الشركات من فتح إمكانات جديدة وزيادة الكفاءة في الأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء لديها. وتأتي وحدة KG200Z LoRa في طليعة الأدوات المبتكرة، حيث تقدم أداءً ونطاقًا وموثوقية لا مثيل لها."

KG200Z عبارة عن وحدة LoRa فعالة من حيث التكلفة، تعتمد على وحدات التحكم الدقيقة من سلسلة STMicroelectronics® STM32WLEx، وهي أول منصة LoRa System-On-Chip في العالم، ومصممة لاستهلاك طاقة منخفض للغاية وبحيث تتوافق مع بروتوكول LoRaWAN. إنها مجهزة بوحدة إدارة الطاقة المدمجة، ومضخم الطاقة، ومضخم الصوت المنخفض، ومفتاح إرسال واستقبال الترددات اللاسلكية، وكذلك تدمج الوحدة نواة ARM® Cortex®-M4 مع تشكيلات LoRa و(G)FSK و(G)MSK وBPSK، وبذلك تدعم بروتوكول LoRaWAN القياسي عبر نطاق واسع، بما في ذلك نطاقات تردد LoRa 470–510 ميجاهرتز و862–928 ميجاهرتز.

وتتميز الوحدة أيضًا بمجموعة من خيارات الاتصال مع واجهات متعددة، بما في ذلك UART وSPI* وI2C* وSWD، الأمر الذي يفي بمتطلبات مجموعة واسعة من التطبيقات. مع استهلاك الطاقة المنخفض للغاية، تم تصميم وحدة KG200Z لتحقيق الكفاءة، وهي تتميز باستهلاك منخفض للطاقة لإطالة عمر البطارية إطالة هائلة. وهذه الميزة تجعلها خيارًا مراعيًا للبيئة وفعالاً من حيث التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء. يضمن التصمبم التنحيف الذي يبلغ حجمه 12.0 مم × 12.0 مم × 1.8 مم في عبوة LGA أن تسمح الوحدة بالتكامل السهل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، الأمر الذي يوفر المرونة للمصنعين والمطورين الذين يسعون إلى تنفيذ حلول إنترنت الأشياء بسلاسة.

لقد تم تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع مراعاة الأمان في جوهرها. فبدءًا من بنية المنتج وحتى تطوير البرامج الثابتة/البرمجيات، تعتمد Quectel على الممارسات والمعايير الصناعية الرائدة، مما يخفف من نقاط الضعف المحتملة. وفضلاً عن ذلك، تتم الاستعانة بجهات اختبار مستقلة تابعة لجهات خارجية، وقد أدرجت الشركة ممارسات أمنية مثل إنشاء ملفات SBOMs وملفات VEX بالإضافة إلى إجراء تحليل ثنائي للبرامج الثابتة في دورة حياة تطوير البرامج بأكملها.

تم تطوير تقنية LoRa لتلبية الاحتياجات المحددة لتطبيقات إنترنت الأشياء، وهي تمكن الأجهزة من نقل حزم صغيرة من البيانات عبر مسافات كبيرة بأقل استهلاك للطاقة. تناسب هذه التقنية تطبيقات مثل الأقفال الذكية، وأجهزة استشعار الأبواب، واكتشاف تسرب الغاز والمياه، وتتبع الحيوانات الأليفة، وأجهزة استشعار جودة الهواء الداخلي، ومراقبة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ومواقف السيارات الذكية ومراقبة حركة المرور، وقياس المرافق، وإدارة النفايات، ومراقبة جودة الهواء، بالإضافة إلى تتبع إدارة الأصول والتطبيقات الأخرى حيثما تحتاج الأجهزة إلى إرسال رسائل متقطعة ذات معدل بيانات منخفض عبر مسافات طويلة مع ترشيد استهلاك الطاقة.

لتمكين العملاء من تبسيط عمليات التصميم التي يقومون بها، توفر شركة Quectel هوائيين فرعيين بسرعة 1 جيجا هرتز لهذه الوحدة - YEIN002AA وYE0019AA . يدعم الهوائيان كلاهما تقنية LoRa ويتوفران بتنسيقات مختلفة، مما يضمن المرونة والتوافق مع متطلبات المشروعات المتنوعة.

أصبحت الوحدة KG200Z LoRa متاحة الآن للشراء على موقعنا هنا .

معلومات عن Quectel

إن شغف Quectel ببناء عالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع عجلة ابتكارات إنترنت الأشياء. إننا منظمة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء محفوفة بدعم وخدمات متميزة. يضع فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص خارطة طريق الابتكار في الوحدات الخلوية ، والنظم العالمية لسواتل الملاحة (GNSS) ، وWi-Fi وBluetooth وكذلك الهوائيات والخدمات.

ومن خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، فإن قيادتنا الدولية مكرسة لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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