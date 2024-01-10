Quectel تطرح الوحدة الطويلة المدى KG200Z ذات الطاقة المنخفضة للغاية والفعالة من حيث التكلفة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- CES
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Quectel Wireless Solutions، وهي مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء، اليوم عن إطلاق الوحدة KG200Z، وهي وحدة تقنية طويلة المدى (LoRa®) حديثة مصممة لتلبية الاحتياجات المحددة لمشروعات إنترنت الأشياء التي تتطلب اتصالات لاسلكية جديرة بالاعتماد عليها، طويلة المدى ومنخفضة الطاقة للغاية، وفعالة من حيث التكلفة. يوفر هذا الحل المبتكر أداة قوية وفعالة للشركات والمطورين الذين يسعون إلى تعزيز مشروعاتهم بقدرات لاسلكية قوية.
توفر الوحدة اتصالاً سلسًا وقويًا لأجهزة إنترنت الأشياء، وتتميز بمسافة إرسال مذهلة تتراوح ما بين 2 و5 كيلومترات في المناطق الحضرية وما بين 10 و15 كيلومترًا في مناطق الضواحي. بفضل الاتصال الشبكي الثابت، والقدرات قوية ضد التداخل، والاختراق القوي، ونقل البيانات الاعتمادي، تمثل هذه الوحدة حلاً موثوقًا به للشركات التي تسعى إلى اتصال متقدم بإنترنت الأشياء.
يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions: "في عصر يعد فيه الاتصال العمود الفقري للتحول الرقمي، ستعمل وحدتنا المبتكرة على تمكين الشركات من فتح إمكانات جديدة وزيادة الكفاءة في الأنظمة البيئية لإنترنت الأشياء لديها. وتأتي وحدة KG200Z LoRa في طليعة الأدوات المبتكرة، حيث تقدم أداءً ونطاقًا وموثوقية لا مثيل لها."
KG200Z عبارة عن وحدة LoRa فعالة من حيث التكلفة، تعتمد على وحدات التحكم الدقيقة من سلسلة STMicroelectronics® STM32WLEx، وهي أول منصة LoRa System-On-Chip في العالم، ومصممة لاستهلاك طاقة منخفض للغاية وبحيث تتوافق مع بروتوكول LoRaWAN. إنها مجهزة بوحدة إدارة الطاقة المدمجة، ومضخم الطاقة، ومضخم الصوت المنخفض، ومفتاح إرسال واستقبال الترددات اللاسلكية، وكذلك تدمج الوحدة نواة ARM® Cortex®-M4 مع تشكيلات LoRa و(G)FSK و(G)MSK وBPSK، وبذلك تدعم بروتوكول LoRaWAN القياسي عبر نطاق واسع، بما في ذلك نطاقات تردد LoRa 470–510 ميجاهرتز و862–928 ميجاهرتز.
وتتميز الوحدة أيضًا بمجموعة من خيارات الاتصال مع واجهات متعددة، بما في ذلك UART وSPI* وI2C* وSWD، الأمر الذي يفي بمتطلبات مجموعة واسعة من التطبيقات. مع استهلاك الطاقة المنخفض للغاية، تم تصميم وحدة KG200Z لتحقيق الكفاءة، وهي تتميز باستهلاك منخفض للطاقة لإطالة عمر البطارية إطالة هائلة. وهذه الميزة تجعلها خيارًا مراعيًا للبيئة وفعالاً من حيث التكلفة لتطبيقات إنترنت الأشياء. يضمن التصمبم التنحيف الذي يبلغ حجمه 12.0 مم × 12.0 مم × 1.8 مم في عبوة LGA أن تسمح الوحدة بالتكامل السهل مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، الأمر الذي يوفر المرونة للمصنعين والمطورين الذين يسعون إلى تنفيذ حلول إنترنت الأشياء بسلاسة.
لقد تم تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع مراعاة الأمان في جوهرها. فبدءًا من بنية المنتج وحتى تطوير البرامج الثابتة/البرمجيات، تعتمد Quectel على الممارسات والمعايير الصناعية الرائدة، مما يخفف من نقاط الضعف المحتملة. وفضلاً عن ذلك، تتم الاستعانة بجهات اختبار مستقلة تابعة لجهات خارجية، وقد أدرجت الشركة ممارسات أمنية مثل إنشاء ملفات SBOMs وملفات VEX بالإضافة إلى إجراء تحليل ثنائي للبرامج الثابتة في دورة حياة تطوير البرامج بأكملها.
تم تطوير تقنية LoRa لتلبية الاحتياجات المحددة لتطبيقات إنترنت الأشياء، وهي تمكن الأجهزة من نقل حزم صغيرة من البيانات عبر مسافات كبيرة بأقل استهلاك للطاقة. تناسب هذه التقنية تطبيقات مثل الأقفال الذكية، وأجهزة استشعار الأبواب، واكتشاف تسرب الغاز والمياه، وتتبع الحيوانات الأليفة، وأجهزة استشعار جودة الهواء الداخلي، ومراقبة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، ومواقف السيارات الذكية ومراقبة حركة المرور، وقياس المرافق، وإدارة النفايات، ومراقبة جودة الهواء، بالإضافة إلى تتبع إدارة الأصول والتطبيقات الأخرى حيثما تحتاج الأجهزة إلى إرسال رسائل متقطعة ذات معدل بيانات منخفض عبر مسافات طويلة مع ترشيد استهلاك الطاقة.
لتمكين العملاء من تبسيط عمليات التصميم التي يقومون بها، توفر شركة Quectel هوائيين فرعيين بسرعة 1 جيجا هرتز لهذه الوحدة - YEIN002AA وYE0019AA . يدعم الهوائيان كلاهما تقنية LoRa ويتوفران بتنسيقات مختلفة، مما يضمن المرونة والتوافق مع متطلبات المشروعات المتنوعة.
أصبحت الوحدة KG200Z LoRa متاحة الآن للشراء على موقعنا هنا .
معلومات عن Quectel
إن شغف Quectel ببناء عالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع عجلة ابتكارات إنترنت الأشياء. إننا منظمة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء محفوفة بدعم وخدمات متميزة. يضع فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 متخصص خارطة طريق الابتكار في الوحدات الخلوية ، والنظم العالمية لسواتل الملاحة (GNSS) ، وWi-Fi وBluetooth وكذلك الهوائيات والخدمات.
ومن خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، فإن قيادتنا الدولية مكرسة لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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