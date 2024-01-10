إل جي تعرض أحدث ابتكاراتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2024

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- AETOSWire) ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) حلولها المبتكرة للحياة الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، والتي تمتد إلى خارج المنزل لتشمل المساحات المختلفة مثل مساحات العمل خلال التنقل وتلك التجارية. وتعرض "إل جي" تحت شعار "أعيدوا ابتكار مستقبلكم" كيف ستعمل الشركة على الارتقاء بتجارب العملاء في الحياة اليومية من خلال أحدث ابتكاراتها، وتشمل تلفزيون LG SIGNATURE OLED الشفاف واللاسلكي بدقة 4K الذي تدعمه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الاتصالات، بالإضافة إلى مفهوم التنقل الجديد Alpha-able.
تجربة التلفزيون المثالية المُدّعمة بالتقنيات المبتكرة والمحتوى اللامحدود
سيتمركز وسط جناح "إل جي" LG SIGNATURE OLED T أول تلفزيون 4K OLEDشفاف ولاسلكي في العالم. وسيتم الترحيب بالزوار من خلال عرض فني ضخم للوسائط تم إنشاؤه من خلال الجمع بين خمسة عشر تلفزيون OLED T مقاس 77 بوصة، ستعرض محتوى الفيديو الآسر بدرجات أسود مثالية وألوان نابضة بالحياة. وستتحول هذه الشاشات تدريجياً إلى تلفزيون OLED الشفاف لتكشف عن حقبة جديدة في مسيرة تطور تقنيات OLED T. ويؤكد المظهر العائم لتلفزيون OLED على نقله اللاسلكي لإشارات الفيديو والصوت والاتصال بالأجهزة الخارجية، مما يُبسط تثبيته ويوفر المزيد من الحرية في تعديل تصميم ديكور المنزل.
ستسلط منطقة مخصصة الضوء على تقنيات LG SIGNATURE OLED T الشفافة واللاسلكية التي تسمح للتلفزيون بتخطي قيود المساحة والاندماج بسلاسة في الحياة اليومية. ويُكمّل التلفزيون الجديد التصميم الداخلي لأي مساحة ويقدم امتداداً لتجارب المعيشة المستقبلية. إضافةً إلى ذلك، تُحسّن شاشته الشفافة تجربة مشاهدة الأعمال الفنية الإعلامية من خلال تعزيزها للعمق والأبعاد.
سيشهد الزوار عند انتقالهم إلى المنطقة التالية هيكل نفق مذهل يضم أكثر من 140 شاشة OLED مقاس 55 بوصة. ويعمل هذا النفق المدعّم بنظام التشغيل webOS من "إل جي" كمنصة لعرض مجموعة واسعة من المحتوى الذي تم تنسيقه من خلال التعاون مع شركاء متنوعين. وتم ترتيب كل شاشة داخل النفق بعناية لتقديم مجموعة واسعة من محتوى webOS يضم الأفلام والموسيقى والألعاب. وتدعو هذه التجربة الغامرة الزائرين إلى الاستكشاف والانغماس في عالم webOS والاستمتاع برحلة آسرة وتفاعلية.
تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز تجربة "حلول الحياة الذكية "
وتعرض "إل جي" في منطقة أجهزة المنزل الذكية كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تعزز حلول الحياة الذكية المستقبلية. يستخدم المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" أجهزة استشعار متنوعة ليس فقط لرقمنة حياة الناس ولكن أيضًا لاكتشاف الاحتياجات بشكل استباقي وتقديم حلول مخصصة بناءً على كلمات وأفعال وحتى عواطف العملاء.
على سبيل المثال، تستطيع أجهزة الاستشعار المثبّتة في المنزل قياس معدل ضربات القلب والتنفس لدى العملاء ورقمنتها وتشخيص حالتهم الصحية لضبط درجة الحرارة والرطوبة الداخلية تلقائياً.
ستقوم منصة LG ThinQ في المنزل الذكي المستقبلي بتوصيل أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء المثبّتة في جميع أنحاء المنزل لتكون بمثابة منصة خدمية تتحكم بالأجهزة بشكل مستقل لتضمن اختيار الإعدادات المثالية دون الحاجة إلى تدخل العميل.
إذا أحضر العميل قطاً أليفاً جديداً إلى المنزل، فإن ميكروفونات وكاميرات وتقنيات استشعار mmWave المدمجة في الأجهزة المنزلية ستكتشف وجود القط وستقوم بتنزيل "وضع الحيوانات الأليفة" تلقائياً على أجهزة LG ThinQ UP المنزلية أو التوصية بمجموعة الملحقات المخصصة للحيوانات الأليفة. إضافةً إلى ذلك، ستعطي المستشعرات الأولوية لكفاءة الطاقة عن طريق تحويل المنتجات الذكية في الغرف غير المأهولة إلى وضع توفير الطاقة أو إيقاف تشغيلها عندما لا يكون هناك أحد في المنزل. وتستطيع أجهزة الاستشعار أيضاً تفعيل وضع "منع الجريمة" وإرسال إشعارات من خلال تطبيق LG ThinQ في حالة اكتشاف أي نشاط غير عادي.
كما تقدم المنصة أيضاً "وكيل المنزل الذكي" الذي تم الكشف عنه حديثاً والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ويتحرك على عجلتين للترحيب بالزوار. ويعمل هذا الوكيل كمساعد منزلي متعدد الاستخدامات ومركز ذكي يقدم الدعم الشامل في الحياة اليومية للعملاء من خلال توصيل وإدارة الأجهزة المنزلية وأجهزة إنترنت الأشياء. وهو مزود بكاميرا ومكبر صوت ومجموعة من أجهزة الاستشعار لمراقبة المنزل، ويمكنه جمع بيانات البيئة المنزلية في الوقت الفعلي لتسهيل التحكم بالأجهزة. وتعرض شاشته الأمامية تعابير الوجه التفاعلية للتواصل مع العملاء بشكل فعال.
وستضم المنطقة التجارية للشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة المرتبطة بموضوع السفر. على سبيل المثال، ستقدم هذه المنطقة سيناريوهات يتم فيها تسليم المعلومات القيمة المتعلقة بالمعالم السياحية القريبة في لاس فيغاس من خلال لافتات مقاسها 86 بوصة وشاشة OLED مقاس 55 بوصة على خط أحادي. وتشمل السيناريوهات الأخرى تزويد العملاء بالإرشادات عبر GuideBot في الفندق أو إجراء عمليات الدفع من خلال خاصية التعرف على الوجه في المقهى.
المنطقة التجارية تعرض مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة تحت شعار السفر في لاس فيغاس. أحد الأمثلة البارزة هو دمج شاشة LG MAGNIT Micro LED مع حلول الإعلانات والتعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي. يسمح هذا التركيب بتقديم إعلانات مخصصة للمستخدمين في مواقع مختلفة مثل الفنادق والمساحات التجارية ومناطق النقل.
Alpha-able مفهوم التنقل المستقبلي من "إل جي"
بعيداً عن المنزل، أعادت "إل جي" مؤخراً تعريف مفهوم سيارات المستقبل لتكون "كهفاً رقمياً مخصصاً". ولتوضيح هذا المفهوم، أنشأت الشركة منطقة مخصصة لعرض حل Alpha-able داخل مساحة العرض الخاصة بها. ويعد Alpha-able بمثابة تمثيل ملموس لرؤية "إل جي" للتنقل، حيث قدمت الشركة للمسافرين نظرة مقربة على الحلول المبتكرة التي سيتمكنون من تجربتها في بيئة التنقل المستقبلية.
ويهدف مفهوم التنقل المستقبلي إلى تقديم تجارب فريدة للعملاء بناءً على ثلاثة محاور: قابلية التحويل وقابلية الاستكشاف والراحة. سيتمكن الركاب من خلال تحويل السيارة إلى مساحات تذكرنا ببيئات المنزل أو المكتب من الحصول على الراحة أو العمل أثناء التنقل. ويستخدم مفهوم Alpha-able تقنيات العرض المتطورة التي تشمل الشاشات المرنة والشفافة والقابلة للدوران، إلى جانب تقنيات وحلول الأجهزة المنزلية التي لا مثيل لها من "إل جي"، لتوفير تجارب قابلة للتحويل والتكيُّف مع احتياجات الركاب. إضافةً إلى ذلك، يقدم Alpha-able تجارب قابلة للاستكشاف من خلال عرض المعلومات والمحتوى المخصص للسيناريوهات الفريدة بالإضافة إلى التجارب المريحة للركاب كي يتمكنوا من الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم الخاص.
وخصصت "إل جي" بالإضافة إلى Alpha-able منطقة لعرض حلول شحن السيارات الكهربائية، وهو مجال نمو رئيسي للشركة. وتسلط هذه المنطقة الضوء على حل التحكم وشحن السيارات الكهربائية من "إل جي" e-Centric.
مختبرات "إل جي" المبتكرة وحلولها المستدامة التي تتماشى مع ممارسات حماية البيئة والاستدامة وحوكمة الشركات
كشفت "إل جي" أيضاً عن منتجات جديدة تم تطويرها ضمن مختبرات "إل جي"، وهو مشروع تطوير المنتجات والخدمات التجريبية لكن المبتكرة للشركة الذي يركز على خلق تجارب فريدة للعملاء.
تعرض منطقة مختبرات "إل جي" LG Labs مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تشمل DukeBox من LG Labs، وهو جهاز الصوت الشامل الذي يسعى إلى تقديم مفهوم جديد لعمق تجربة الصوت والفيديو من خلال صندوق الموسيقى الحديث، بالإضافة إلى DUOBO من LG Labs وهي ماكينة لكبسولات القهوة تستخرج نكهتين في وقت واحد، وحل Bon Voyage من LG Labs وهو عبارة عن مساحة معيشية مخصصة ومصممة لتعزيز جودة الحياة في المنزل ونقلها إلى الطبيعة. إضافةً إلى ذلك، تشمل منطقة LG Labs على منتجات مثل جهازيّ LG CineBeam Qube وbrid من LG Labs اللذَين يقدمان أساليب مبتكرة للارتقاء بتجربة العملاء.
كما أنشأت الشركة أيضاً منطقة "حياة أفضل للجميع" المخصصة لتسليط الضوء على جهودها في المبادرات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتضم المنطقة العديد من الأجهزة المنزلية المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وتشمل جهاز LG tiiun mini الذكي للزراعة الداخلية وجهاز LG PuriCareTM AeroFurniture المحمول لتنقية الهواء والذي يمكن استخدامه أيضاً كطاولة جانبية ومصباح تتغير ألوانه حسب المزاج، وجهازيّ LG StylerTM ShoeCase وShoeCare اللذَين يوفرا حلولاً مطورة للعناية بالأحذية. وتسقط هذه المنطقة الضوء أيضاً على الحلول المنزلية المستدامة لدى الشركة من خلال مخططات الطاقة والمياه الساخنة، وتضم غسالة الأكواب LG mycup التي تم تقديمها لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، مما يعكس جهود الشركة المستمرة في ضمان تحسين ظروف الأرض والبيئة.
تقدم "إل جي" أيضًا مجموعة من الملحقات الشاملة "Universal UP Kit"، والتي صُممت لمساعدة جميع المستخدمين على تشغيل أجهزة "إل جي" المنزلية بشكل مريح، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الإعاقات. وكان للزوار الفرصة لتجربة هذه الملحقات بأنفسهم. كما وضعت الشركة تركيزًا قويًا على الوصول للجميع من خلال تجارب الوصول للتلفزيون.
سيتمكن الزوار من تجربة أحدث ابتكارات "إل جي" في جناحها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (رقم 16008، مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 9 وحتى 12 يناير. للمزيد من المعلومات حول منتجات "إل جي" التي تم الكشف عنها في المعرض، يرجى زيارة صفحة المحتوى الصحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 .
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك
إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .
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