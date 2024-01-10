إل جي تعرض أحدث ابتكاراتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2024

MENAFN - AETOSWire) ستعرض شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) حلولها المبتكرة للحياة الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024، والتي تمتد إلى خارج المنزل لتشمل المساحات المختلفة مثل مساحات العمل خلال التنقل وتلك التجارية. وتعرض "إل جي" تحت شعار "أعيدوا ابتكار مستقبلكم" كيف ستعمل الشركة على الارتقاء بتجارب العملاء في الحياة اليومية من خلال أحدث ابتكاراتها، وتشمل تلفزيون LG SIGNATURE OLED الشفاف واللاسلكي بدقة 4K الذي تدعمه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الاتصالات، بالإضافة إلى مفهوم التنقل الجديد Alpha-able.

تجربة التلفزيون المثالية المُدّعمة بالتقنيات المبتكرة والمحتوى اللامحدود

سيتمركز وسط جناح "إل جي" LG SIGNATURE OLED T أول تلفزيون 4K OLEDشفاف ولاسلكي في العالم. وسيتم الترحيب بالزوار من خلال عرض فني ضخم للوسائط تم إنشاؤه من خلال الجمع بين خمسة عشر تلفزيون OLED T مقاس 77 بوصة، ستعرض محتوى الفيديو الآسر بدرجات أسود مثالية وألوان نابضة بالحياة. وستتحول هذه الشاشات تدريجياً إلى تلفزيون OLED الشفاف لتكشف عن حقبة جديدة في مسيرة تطور تقنيات OLED T. ويؤكد المظهر العائم لتلفزيون OLED على نقله اللاسلكي لإشارات الفيديو والصوت والاتصال بالأجهزة الخارجية، مما يُبسط تثبيته ويوفر المزيد من الحرية في تعديل تصميم ديكور المنزل.

ستسلط منطقة مخصصة الضوء على تقنيات LG SIGNATURE OLED T الشفافة واللاسلكية التي تسمح للتلفزيون بتخطي قيود المساحة والاندماج بسلاسة في الحياة اليومية. ويُكمّل التلفزيون الجديد التصميم الداخلي لأي مساحة ويقدم امتداداً لتجارب المعيشة المستقبلية. إضافةً إلى ذلك، تُحسّن شاشته الشفافة تجربة مشاهدة الأعمال الفنية الإعلامية من خلال تعزيزها للعمق والأبعاد.

سيشهد الزوار عند انتقالهم إلى المنطقة التالية هيكل نفق مذهل يضم أكثر من 140 شاشة OLED مقاس 55 بوصة. ويعمل هذا النفق المدعّم بنظام التشغيل webOS من "إل جي" كمنصة لعرض مجموعة واسعة من المحتوى الذي تم تنسيقه من خلال التعاون مع شركاء متنوعين. وتم ترتيب كل شاشة داخل النفق بعناية لتقديم مجموعة واسعة من محتوى webOS يضم الأفلام والموسيقى والألعاب. وتدعو هذه التجربة الغامرة الزائرين إلى الاستكشاف والانغماس في عالم webOS والاستمتاع برحلة آسرة وتفاعلية.

تقنيات الذكاء الاصطناعي تعزز تجربة "حلول الحياة الذكية "

وتعرض "إل جي" في منطقة أجهزة المنزل الذكية كيف يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تعزز حلول الحياة الذكية المستقبلية. يستخدم المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "إل جي" أجهزة استشعار متنوعة ليس فقط لرقمنة حياة الناس ولكن أيضًا لاكتشاف الاحتياجات بشكل استباقي وتقديم حلول مخصصة بناءً على كلمات وأفعال وحتى عواطف العملاء.

على سبيل المثال، تستطيع أجهزة الاستشعار المثبّتة في المنزل قياس معدل ضربات القلب والتنفس لدى العملاء ورقمنتها وتشخيص حالتهم الصحية لضبط درجة الحرارة والرطوبة الداخلية تلقائياً.

ستقوم منصة LG ThinQ في المنزل الذكي المستقبلي بتوصيل أجهزة الاستشعار وإنترنت الأشياء المثبّتة في جميع أنحاء المنزل لتكون بمثابة منصة خدمية تتحكم بالأجهزة بشكل مستقل لتضمن اختيار الإعدادات المثالية دون الحاجة إلى تدخل العميل.

إذا أحضر العميل قطاً أليفاً جديداً إلى المنزل، فإن ميكروفونات وكاميرات وتقنيات استشعار mmWave المدمجة في الأجهزة المنزلية ستكتشف وجود القط وستقوم بتنزيل "وضع الحيوانات الأليفة" تلقائياً على أجهزة LG ThinQ UP المنزلية أو التوصية بمجموعة الملحقات المخصصة للحيوانات الأليفة. إضافةً إلى ذلك، ستعطي المستشعرات الأولوية لكفاءة الطاقة عن طريق تحويل المنتجات الذكية في الغرف غير المأهولة إلى وضع توفير الطاقة أو إيقاف تشغيلها عندما لا يكون هناك أحد في المنزل. وتستطيع أجهزة الاستشعار أيضاً تفعيل وضع "منع الجريمة" وإرسال إشعارات من خلال تطبيق LG ThinQ في حالة اكتشاف أي نشاط غير عادي.

كما تقدم المنصة أيضاً "وكيل المنزل الذكي" الذي تم الكشف عنه حديثاً والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي ويتحرك على عجلتين للترحيب بالزوار. ويعمل هذا الوكيل كمساعد منزلي متعدد الاستخدامات ومركز ذكي يقدم الدعم الشامل في الحياة اليومية للعملاء من خلال توصيل وإدارة الأجهزة المنزلية وأجهزة إنترنت الأشياء. وهو مزود بكاميرا ومكبر صوت ومجموعة من أجهزة الاستشعار لمراقبة المنزل، ويمكنه جمع بيانات البيئة المنزلية في الوقت الفعلي لتسهيل التحكم بالأجهزة. وتعرض شاشته الأمامية تعابير الوجه التفاعلية للتواصل مع العملاء بشكل فعال.

وستضم المنطقة التجارية للشركة مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة المرتبطة بموضوع السفر. على سبيل المثال، ستقدم هذه المنطقة سيناريوهات يتم فيها تسليم المعلومات القيمة المتعلقة بالمعالم السياحية القريبة في لاس فيغاس من خلال لافتات مقاسها 86 بوصة وشاشة OLED مقاس 55 بوصة على خط أحادي. وتشمل السيناريوهات الأخرى تزويد العملاء بالإرشادات عبر GuideBot في الفندق أو إجراء عمليات الدفع من خلال خاصية التعرف على الوجه في المقهى.

المنطقة التجارية تعرض مجموعة متنوعة من الخدمات المخصصة تحت شعار السفر في لاس فيغاس. أحد الأمثلة البارزة هو دمج شاشة LG MAGNIT Micro LED مع حلول الإعلانات والتعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي. يسمح هذا التركيب بتقديم إعلانات مخصصة للمستخدمين في مواقع مختلفة مثل الفنادق والمساحات التجارية ومناطق النقل.

Alpha-able مفهوم التنقل المستقبلي من "إل جي"

بعيداً عن المنزل، أعادت "إل جي" مؤخراً تعريف مفهوم سيارات المستقبل لتكون "كهفاً رقمياً مخصصاً". ولتوضيح هذا المفهوم، أنشأت الشركة منطقة مخصصة لعرض حل Alpha-able داخل مساحة العرض الخاصة بها. ويعد Alpha-able بمثابة تمثيل ملموس لرؤية "إل جي" للتنقل، حيث قدمت الشركة للمسافرين نظرة مقربة على الحلول المبتكرة التي سيتمكنون من تجربتها في بيئة التنقل المستقبلية.

ويهدف مفهوم التنقل المستقبلي إلى تقديم تجارب فريدة للعملاء بناءً على ثلاثة محاور: قابلية التحويل وقابلية الاستكشاف والراحة. سيتمكن الركاب من خلال تحويل السيارة إلى مساحات تذكرنا ببيئات المنزل أو المكتب من الحصول على الراحة أو العمل أثناء التنقل. ويستخدم مفهوم Alpha-able تقنيات العرض المتطورة التي تشمل الشاشات المرنة والشفافة والقابلة للدوران، إلى جانب تقنيات وحلول الأجهزة المنزلية التي لا مثيل لها من "إل جي"، لتوفير تجارب قابلة للتحويل والتكيُّف مع احتياجات الركاب. إضافةً إلى ذلك، يقدم Alpha-able تجارب قابلة للاستكشاف من خلال عرض المعلومات والمحتوى المخصص للسيناريوهات الفريدة بالإضافة إلى التجارب المريحة للركاب كي يتمكنوا من الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم الخاص.

وخصصت "إل جي" بالإضافة إلى Alpha-able منطقة لعرض حلول شحن السيارات الكهربائية، وهو مجال نمو رئيسي للشركة. وتسلط هذه المنطقة الضوء على حل التحكم وشحن السيارات الكهربائية من "إل جي" e-Centric.

مختبرات "إل جي" المبتكرة وحلولها المستدامة التي تتماشى مع ممارسات حماية البيئة والاستدامة وحوكمة الشركات

كشفت "إل جي" أيضاً عن منتجات جديدة تم تطويرها ضمن مختبرات "إل جي"، وهو مشروع تطوير المنتجات والخدمات التجريبية لكن المبتكرة للشركة الذي يركز على خلق تجارب فريدة للعملاء.

تعرض منطقة مختبرات "إل جي" LG Labs مجموعة من المنتجات المبتكرة التي تشمل DukeBox من LG Labs، وهو جهاز الصوت الشامل الذي يسعى إلى تقديم مفهوم جديد لعمق تجربة الصوت والفيديو من خلال صندوق الموسيقى الحديث، بالإضافة إلى DUOBO من LG Labs وهي ماكينة لكبسولات القهوة تستخرج نكهتين في وقت واحد، وحل Bon Voyage من LG Labs وهو عبارة عن مساحة معيشية مخصصة ومصممة لتعزيز جودة الحياة في المنزل ونقلها إلى الطبيعة. إضافةً إلى ذلك، تشمل منطقة LG Labs على منتجات مثل جهازيّ LG CineBeam Qube وbrid من LG Labs اللذَين يقدمان أساليب مبتكرة للارتقاء بتجربة العملاء.

كما أنشأت الشركة أيضاً منطقة "حياة أفضل للجميع" المخصصة لتسليط الضوء على جهودها في المبادرات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وتضم المنطقة العديد من الأجهزة المنزلية المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، وتشمل جهاز LG tiiun mini الذكي للزراعة الداخلية وجهاز LG PuriCareTM AeroFurniture المحمول لتنقية الهواء والذي يمكن استخدامه أيضاً كطاولة جانبية ومصباح تتغير ألوانه حسب المزاج، وجهازيّ LG StylerTM ShoeCase وShoeCare اللذَين يوفرا حلولاً مطورة للعناية بالأحذية. وتسقط هذه المنطقة الضوء أيضاً على الحلول المنزلية المستدامة لدى الشركة من خلال مخططات الطاقة والمياه الساخنة، وتضم غسالة الأكواب LG mycup التي تم تقديمها لأول مرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، مما يعكس جهود الشركة المستمرة في ضمان تحسين ظروف الأرض والبيئة.

تقدم "إل جي" أيضًا مجموعة من الملحقات الشاملة "Universal UP Kit"، والتي صُممت لمساعدة جميع المستخدمين على تشغيل أجهزة "إل جي" المنزلية بشكل مريح، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو الإعاقات. وكان للزوار الفرصة لتجربة هذه الملحقات بأنفسهم. كما وضعت الشركة تركيزًا قويًا على الوصول للجميع من خلال تجارب الوصول للتلفزيون.

سيتمكن الزوار من تجربة أحدث ابتكارات "إل جي" في جناحها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية (رقم 16008، مركز مؤتمرات لاس فيغاس) من 9 وحتى 12 يناير. للمزيد من المعلومات حول منتجات "إل جي" التي تم الكشف عنها في المعرض، يرجى زيارة صفحة المحتوى الصحفي لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024 .

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس إنك

إل جي الكترونيكس إنك هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الابتكارات التقنية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتتواجد الشركة في جميع دول العالم تقريباً ويعمل لديها أكثر من 75,000 موظفاً. تتألف الشركة من أربع وحدات أعمال وهي "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء"، "الترفيه المنزلي"، " حلول مكونات السيارات" و"حلول الأعمال". وقد حققت مجتمعةً مبيعات تجاوزت قيمتها 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. تُعد شركة "إل جي" من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية مثل التلفازات، والأجهزة المنزلية، وحلول الهواء، والشاشات، وروبوتات الخدمة، ومكونات السيارات، بالإضافة للعلامة التجارية الراقية LG SIGNATURE والمنتجات المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ. للمزيد من أخبار إل جي يرجى زيارة .