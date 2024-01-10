تتحد ثلاث شركات مخاطر رائدة تحت العلامة التجارية الجديدة لحلول المخاطر G2

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ثلاث شركات شقيقة في قطاع المخاطر المالية اليوم أنها اتحدت تحت شركة تشغيل وعلامة تجارية متكاملة واحدة، G2 Risk Solutions (G2RS) . استحوذت Stellex Capital Managemen على الشركتين الشقيقتين G2 Web Services (G2), LCI وFintellix وبدأت عملياتها في يناير 2023.
وباعتبارها G2RS، ستوفر المنظمة عددًا متزايدًا من حلول المخاطر والامتثال لقاعدة عملاء عالمية من الشركات شديدة التنظيم، بما في ذلك البنوك والكيانات الإشرافية والمقرضون والدائنون والمستحوذون التجاريون ومنصات الإنترنت. تقدم G2RS حلولها العالمية للمخاطر من خلال فرق تغطي الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة والفلبين والشرق الأوسط وإيطاليا.
تعد كل شركة من شركات G2RS الثلاث رائدة في مجالها. ستقدم الشركة بعد الاستحواذ خدمات رائدة في السوق لمعالجة الأعداد المتزايدة من المخاطر والتفويضات التنظيمية في مجالات مخاطر التاجر ومخاطر التجارة الرقمية ومخاطر الإفلاس ومخاطر الائتمان والتقارير التنظيمية.
قال Brian Longe ، الرئيس التنفيذي لشركة G2RS: "إن طبيعة المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الامتثال والمخاطر التنظيمية اليوم تتمثل في شبكة معقدة للغاية من الأشخاص والتكنولوجيا والقوى الاقتصادية والمجتمعية المتغيرة". "أدرك القادة عبر G2 وLCI وFintellix بسرعة فرصة التوحد، وخلق ما نعتقد أنه قوة أساسها الخبرة في المخاطر والامتثال. إن نقاط قوتنا الجماعية تجعلنا نصبح الخبراء المفضلين في مجال ذكاء الأعمال المتعلقة بالمخاطر والامتثال للأنظمة البيئية المالية والرقمية.
وتظهر مخاطر الشركات الجديدة بسرعة بفضل العديد من حقائق السوق، بما في ذلك انفجار التجارة الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، وسلوك العملاء المتطور، ومخططات الاحتيال المتطورة، وزيادة التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية العالمية.
بالإضافة إلى Longe، تشمل القيادة التنفيذية لـ G2RS كلاً من Rochelle Blease ، رئيسة G2 وLCI ، و Shailendra Mruthyunjayappa ، رئيس Fintellix. إن Blease هو مدير تنفيذي بارع في مجال الخدمات المالية ولديه أكثر من 35 عامًا من الخبرة في إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والقانوني ونمو المنتجات المالية. يتمتع السيد Mruthyunjayappa بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في تقديم منصات التكنولوجيا وتحليلات البيانات وحلول المخاطر لصناعة الخدمات المالية.
لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة g2risksolutions .
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