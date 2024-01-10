تتحد ثلاث شركات مخاطر رائدة تحت العلامة التجارية الجديدة لحلول المخاطر G2

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ثلاث شركات شقيقة في قطاع المخاطر المالية اليوم أنها اتحدت تحت شركة تشغيل وعلامة تجارية متكاملة واحدة، G2 Risk Solutions‏ (G2RS) . استحوذت Stellex Capital Managemen على الشركتين الشقيقتين G2 Web Services (G2), LCI وFintellix وبدأت عملياتها في يناير 2023.

وباعتبارها G2RS، ستوفر المنظمة عددًا متزايدًا من حلول المخاطر والامتثال لقاعدة عملاء عالمية من الشركات شديدة التنظيم، بما في ذلك البنوك والكيانات الإشرافية والمقرضون والدائنون والمستحوذون التجاريون ومنصات الإنترنت. تقدم G2RS حلولها العالمية للمخاطر من خلال فرق تغطي الولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة والفلبين والشرق الأوسط وإيطاليا.

تعد كل شركة من شركات G2RS الثلاث رائدة في مجالها. ستقدم الشركة بعد الاستحواذ خدمات رائدة في السوق لمعالجة الأعداد المتزايدة من المخاطر والتفويضات التنظيمية في مجالات مخاطر التاجر ومخاطر التجارة الرقمية ومخاطر الإفلاس ومخاطر الائتمان والتقارير التنظيمية.

قال Brian Longe ، الرئيس التنفيذي لشركة G2RS: "إن طبيعة المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الامتثال والمخاطر التنظيمية اليوم تتمثل في شبكة معقدة للغاية من الأشخاص والتكنولوجيا والقوى الاقتصادية والمجتمعية المتغيرة". "أدرك القادة عبر G2 وLCI وFintellix بسرعة فرصة التوحد، وخلق ما نعتقد أنه قوة أساسها الخبرة في المخاطر والامتثال. إن نقاط قوتنا الجماعية تجعلنا نصبح الخبراء المفضلين في مجال ذكاء الأعمال المتعلقة بالمخاطر والامتثال للأنظمة البيئية المالية والرقمية.

وتظهر مخاطر الشركات الجديدة بسرعة بفضل العديد من حقائق السوق، بما في ذلك انفجار التجارة الإلكترونية والتهديدات السيبرانية، وسلوك العملاء المتطور، ومخططات الاحتيال المتطورة، وزيادة التدقيق من جانب الهيئات التنظيمية العالمية.

بالإضافة إلى Longe، تشمل القيادة التنفيذية لـ G2RS كلاً من Rochelle Blease ، رئيسة G2 وLCI ، و Shailendra Mruthyunjayappa ، رئيس Fintellix. إن Blease هو مدير تنفيذي بارع في مجال الخدمات المالية ولديه أكثر من 35 عامًا من الخبرة في إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي والقانوني ونمو المنتجات المالية. يتمتع السيد Mruthyunjayappa بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في تقديم منصات التكنولوجيا وتحليلات البيانات وحلول المخاطر لصناعة الخدمات المالية.

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