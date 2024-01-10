Andersen Global تضيف شركة عضوًا في صربيا

(MENAFN
- AETOSWire) ( (BUSINESS WIR -- تضيف Andersen Global قدرات استشارية وضريبية وتجارية تكميلية إلى منصتها الحالية في صربيا مع إضافة شركة .Andersen Savjetovanje d.o.o (Andersen في صربيا).
تقدم Andersen في صربيا، بقيادة الشريك الإداري Miro Senica، مجموعة من الخدمات الضريبية والاستشارية، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وتسعير التحويل، والامتثال لضريبة الشركات والضرائب غير المباشرة، وحل النزاعات الضريبية، والعناية الواجبة، وإعادة الهيكلة المالية، ومكافحة غسل الأموال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات المعاملات.
قال Miro: "في بيئة أعمال معقدة بشكل متزايد، لم تكن أهمية الحلول المتكاملة التي تركز على العميل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى". "نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الأعضاء والمتعاونة في Andersen Global لتقديم حلول شاملة وتحقيق قيمة كبيرة لعملائنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
قال Mark Vorsatz، رئيس مجلس إدارة Andersen Global والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "إن إضافة Andersen في صربيا تدل على التزامنا ببناء منظمة عالمية متعددة التخصصات والحفاظ على ميزتنا التنافسية في المنطقة". "هذا الفريق من المحترفين مجهز جيدًا لتلبية المتطلبات العالمية المتطورة لعملائنا".
Andersen Global هي جمعية دولية لشركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونًا تتألف من مهنيين قانونيين وضريبيين في جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 15000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 425 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.
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