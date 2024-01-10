Andersen Global تضيف شركة عضوًا في صربيا

MENAFN - AETOSWire) ( ‏(BUSINESS WIR -- تضيف Andersen Global قدرات استشارية وضريبية وتجارية تكميلية إلى منصتها الحالية في صربيا مع إضافة شركة .Andersen Savjetovanje d.o.o‏ (Andersen في صربيا).

تقدم Andersen في صربيا، بقيادة الشريك الإداري Miro Senica، مجموعة من الخدمات الضريبية والاستشارية، بما في ذلك الاستشارات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وتسعير التحويل، والامتثال لضريبة الشركات والضرائب غير المباشرة، وحل النزاعات الضريبية، والعناية الواجبة، وإعادة الهيكلة المالية، ومكافحة غسل الأموال، وعمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات المعاملات.

قال Miro: "في بيئة أعمال معقدة بشكل متزايد، لم تكن أهمية الحلول المتكاملة التي تركز على العميل أكثر وضوحًا من أي وقت مضى". "نتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الأعضاء والمتعاونة في Andersen Global لتقديم حلول شاملة وتحقيق قيمة كبيرة لعملائنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي".

قال Mark Vorsatz، رئيس مجلس إدارة Andersen Global والرئيس التنفيذي لشركة Andersen: "إن إضافة Andersen في صربيا تدل على التزامنا ببناء منظمة عالمية متعددة التخصصات والحفاظ على ميزتنا التنافسية في المنطقة". "هذا الفريق من المحترفين مجهز جيدًا لتلبية المتطلبات العالمية المتطورة لعملائنا".

Andersen Global هي جمعية دولية لشركات أعضاء مستقلة ومنفصلة قانونًا تتألف من مهنيين قانونيين وضريبيين في جميع أنحاء العالم. تأسست Andersen Global في عام 2013 من قبل شركة Andersen Tax LLC العضو في الولايات المتحدة، ولديها الآن أكثر من 15000 محترف في جميع أنحاء العالم ولها وجود في أكثر من 425 موقعًا من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة.

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