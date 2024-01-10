Lambdatest تتكامل مع New Relic لتقديم إمكانية مراقبة الاختبارات بطريقة مثالية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة LambdaTest ، إحدى منصات الاختبار الموحَّدة الرائدة القائمة على السحابة، عن التكامل مع شركة New Relic ، منصَّة المراقبة الشاملة لكل مهندس، للمساعدة في رأب الفجوة بين الاختبار ومراقبة الأداء. يُمكِّن هذا التكامل فرق هندسة البرمجيات وضمان الجودة وDevOps من وضع تصوُّر لمقاييس اختبار التجربة الرقمية الخاصة بهم وفهمها في الوقت الفعلي من خلال توفير عرض واحد لنتائج LambdaTest إلى جانب تحليلات الأداء من مجموعة البرامج بأكملها - كل ذلك في منصَّة المراقبة من شركة New Relic. وبالقدرة على تحسين نتائج تنفيذ الاختبار الآلي ومراقبتها، تكتسب الفرق الفنية رؤى أعمق حول البرامج النصية للأتمتة التي من شأنها أن تُمكِّنهم من تقديم منتجات عالية الجودة بوتيرة متسارعة.
تواجه الشركات الحديثة تحديات خاصة حيث أصبحت الأنظمة الرقمية معقدة وكبيرة وموزعة بشكل متزايد. وفي ذات الوقت وبدون وجود منصَّة موحَّدة، لن تمتلك فرق البرمجيات وجهات الاختبار رؤية شاملة لأداء البرامج النصية للأتمتة، مما قد يؤدي إلى تشكُّل وحدات منعزلة للتعاون، واستخدام الموارد بشكل غير فعَّال، وبطء وتيرة التعرُّف على الحوادث وأوقات الاستجابة. يعمل هذا التكامل على تزويد فرق الهندسة برؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكل البرامج النصية للأتمتة بكفاءة، والحد من العراقيل التي تواجه الاختبارات، وتحسين أداء البرامج بهدف تلبية الحاجة إلى مراقبة بيانات وتحليلات تنفيذ الاختبار. يُمكِّن هذا الإجراء المؤسسات من ضمان تسليم التطبيقات بسرعة وموثوقية، حتى يتسنى لها إنتاج تجارب رقمية أفضل لعملائها - قبل أن يؤثر ذلك على أرباحها الإجمالية.
يتيح التكامل بين شركتي LambdaTest وNew Relic للمستخدمين القيام بما يلي:
تحسين التجارب الرقمية بشكلٍ استباقي باستخدام لوحة معلومات New Relic المُصممة مسبقًا والمنسَّقة لمراقبة المقاييس الرئيسية، مثل عمليات تنفيذ الاختبار والفترات ومعدلات الأعطال والأخطاء. تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال توفير رؤى أعمق حول حالات فشل الاختبارات والاختلالات والبيئات التي حدثت فيها الأخطاء. إنشاء تجارب أفضل عبر المنصَّة من خلال الحصول على رؤى حول توافق الموقع الإلكتروني والتطبيقات ووظائفها عبر آلاف المتصفحات والأجهزة المختلفة.
"في عالمنا الرقمي الأول، تُعدُّ تجارب المستخدم السيئة أكثر من مجرد مصدر للإزعاج - فهي قد تتسبب في تكبُّد خسارة كبيرة في الإيرادات" حسبما صرَّح Manav Khurana، المدير التنفيذي للمنتجات في New Relic. "من خلال تكامل LambdaTest مع New Relic، فإننا نجمع بين القدرة على أتمتة اختبار التجربة الرقمية مع نظام القياس عن بُعد الموحَّد ومنصَّة مراقبة شاملة - حتى تتمكن المؤسسات من تحسين تجاربها الرقمية، دون الحاجة إلى أدوات متعددة لمراقبة بقية مجموعة برامجها".
كما أفاد Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest، "هذا التكامل يعدو كونه مجرد تحسين تقني ولكنه خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات من خلال اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وهذا التكامل بين LambdaTest وNew Relic الذي أنشأ قوة مشتركة يُمكِّن الشركات من تقديم برامج عالية الجودة بوتيرة أسرع، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق أرباحها الإجمالية".
يستطيع جميع مستخدمي LambdaTest الاستفادة الآن من هذا التكامل بجانب جميع مستخدمي منصَّة New Relic الكاملة دون تكبُّد أي تكلفة إضافية. للبدء، اطّلِع على تكامل البدء السريع من LambdaTest لـ New Relic.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة الويب ومدونة LambdaTest .
نبذة عن شركة LambdaTest
LambdaTest هي بيئة تنفيذ ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم لإطلاق منتجاتها في الأسواق بشكل ملحوظ من خلال تنسيق الاختبارات في الوقت المناسب (JITTO)، وضمان الإصدارات عالية الجودة والتحوُّل الرقمي السريع. يعتمد أكثر من 10 آلاف من العملاء المؤسسيين وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 بلدًا على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.
سحابة المتصفحات واختبار التطبيقات تُمكِّن المستخدمين من إجراء الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف، وأجهزة فعلية، وبيئات أنظمة التشغيل. HyperExecute تساعد العملاء على تشغيل شبكات الاختبار في السحابة وتنسيقها لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على تصميم البرامج بشكل أسرع.
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