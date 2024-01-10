Lambdatest تتكامل مع New Relic لتقديم إمكانية مراقبة الاختبارات بطريقة مثالية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة LambdaTest ، إحدى منصات الاختبار الموحَّدة الرائدة القائمة على السحابة، عن التكامل مع شركة New Relic ، منصَّة المراقبة الشاملة لكل مهندس، للمساعدة في رأب الفجوة بين الاختبار ومراقبة الأداء. يُمكِّن هذا التكامل فرق هندسة البرمجيات وضمان الجودة وDevOps من وضع تصوُّر لمقاييس اختبار التجربة الرقمية الخاصة بهم وفهمها في الوقت الفعلي من خلال توفير عرض واحد لنتائج LambdaTest إلى جانب تحليلات الأداء من مجموعة البرامج بأكملها - كل ذلك في منصَّة المراقبة من شركة New Relic. وبالقدرة على تحسين نتائج تنفيذ الاختبار الآلي ومراقبتها، تكتسب الفرق الفنية رؤى أعمق حول البرامج النصية للأتمتة التي من شأنها أن تُمكِّنهم من تقديم منتجات عالية الجودة بوتيرة متسارعة.

تواجه الشركات الحديثة تحديات خاصة حيث أصبحت الأنظمة الرقمية معقدة وكبيرة وموزعة بشكل متزايد. وفي ذات الوقت وبدون وجود منصَّة موحَّدة، لن تمتلك فرق البرمجيات وجهات الاختبار رؤية شاملة لأداء البرامج النصية للأتمتة، مما قد يؤدي إلى تشكُّل وحدات منعزلة للتعاون، واستخدام الموارد بشكل غير فعَّال، وبطء وتيرة التعرُّف على الحوادث وأوقات الاستجابة. يعمل هذا التكامل على تزويد فرق الهندسة برؤى قابلة للتنفيذ لمعالجة مشاكل البرامج النصية للأتمتة بكفاءة، والحد من العراقيل التي تواجه الاختبارات، وتحسين أداء البرامج بهدف تلبية الحاجة إلى مراقبة بيانات وتحليلات تنفيذ الاختبار. يُمكِّن هذا الإجراء المؤسسات من ضمان تسليم التطبيقات بسرعة وموثوقية، حتى يتسنى لها إنتاج تجارب رقمية أفضل لعملائها - قبل أن يؤثر ذلك على أرباحها الإجمالية.

يتيح التكامل بين شركتي LambdaTest وNew Relic للمستخدمين القيام بما يلي:



تحسين التجارب الرقمية بشكلٍ استباقي باستخدام لوحة معلومات New Relic المُصممة مسبقًا والمنسَّقة لمراقبة المقاييس الرئيسية، مثل عمليات تنفيذ الاختبار والفترات ومعدلات الأعطال والأخطاء.

تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال توفير رؤى أعمق حول حالات فشل الاختبارات والاختلالات والبيئات التي حدثت فيها الأخطاء. إنشاء تجارب أفضل عبر المنصَّة من خلال الحصول على رؤى حول توافق الموقع الإلكتروني والتطبيقات ووظائفها عبر آلاف المتصفحات والأجهزة المختلفة.

"في عالمنا الرقمي الأول، تُعدُّ تجارب المستخدم السيئة أكثر من مجرد مصدر للإزعاج - فهي قد تتسبب في تكبُّد خسارة كبيرة في الإيرادات" حسبما صرَّح Manav Khurana، المدير التنفيذي للمنتجات في New Relic. "من خلال تكامل LambdaTest مع New Relic، فإننا نجمع بين القدرة على أتمتة اختبار التجربة الرقمية مع نظام القياس عن بُعد الموحَّد ومنصَّة مراقبة شاملة - حتى تتمكن المؤسسات من تحسين تجاربها الرقمية، دون الحاجة إلى أدوات متعددة لمراقبة بقية مجموعة برامجها".

كما أفاد Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest، "هذا التكامل يعدو كونه مجرد تحسين تقني ولكنه خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات من خلال اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وهذا التكامل بين LambdaTest وNew Relic الذي أنشأ قوة مشتركة يُمكِّن الشركات من تقديم برامج عالية الجودة بوتيرة أسرع، مما يساهم في نهاية المطاف في تحقيق أرباحها الإجمالية".

يستطيع جميع مستخدمي LambdaTest الاستفادة الآن من هذا التكامل بجانب جميع مستخدمي منصَّة New Relic الكاملة دون تكبُّد أي تكلفة إضافية. للبدء، اطّلِع على تكامل البدء السريع من LambdaTest لـ New Relic.

للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة الويب ومدونة LambdaTest .

نبذة عن شركة LambdaTest

LambdaTest هي بيئة تنفيذ ذكية ومتعددة القنوات تساعد الشركات على تقليل الوقت اللازم لإطلاق منتجاتها في الأسواق بشكل ملحوظ من خلال تنسيق الاختبارات في الوقت المناسب (JITTO)، وضمان الإصدارات عالية الجودة والتحوُّل الرقمي السريع. يعتمد أكثر من 10 آلاف من العملاء المؤسسيين وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 بلدًا على LambdaTest لتلبية احتياجات الاختبار الخاصة بهم.



سحابة المتصفحات واختبار التطبيقات تُمكِّن المستخدمين من إجراء الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة عبر أكثر من 3000 متصفح مختلف، وأجهزة فعلية، وبيئات أنظمة التشغيل. HyperExecute تساعد العملاء على تشغيل شبكات الاختبار في السحابة وتنسيقها لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على تصميم البرامج بشكل أسرع.

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