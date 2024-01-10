ويسكي الشعير الهندي Rampur Asava يحصد جائزة أفضل ويسكي في العالم في مسابقة John Barleycorn Awards

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--: يسرّ Radico Khaitan أن تعلن عن حصول ويسكي الشعير الهندي Rampur Asava على جائزةفي نسخة عام 2023 من مسابقة John Barleycorn Awards المرموقة.

أقرت مسابقة John Barleycorn Awards، الشهيرة بمكافأة التميز في صناعة المشروبات الروحية، بالجودة الاستثنائية والخصائص الفريدة لويسكي الشعير الهندي Rampur Asava. يميز نهج Rampur المبتكر في عملية التخمير هذا النوع عن أنواع الويسكي العالمية الأخرى. توفر جبال الهيمالايا ظروفًا مناخية مختلفة تمامًا طوال العام ويصاحب ذلك نكهة الصيف الهندي الشهير التي تمنح Rampur بعدًا وعمقًا إضافيين. يتفاعل الشعير جيدًا مع البرميل، ما يؤدي إلى نضجه بمعدل أسرع بمقدار أربع مرات تقريبًا من نضجه في أسكتلندا.

يقول Sanjeev Banga، رئيس شؤون الأعمال الدولية في شركة Radico Khaitan Ltd ومبتكر مجموعة Rampur الشهيرة للويسكي: "إن مكانتنا بوصفنا الشركة الهندية الوحيدة في الصناعة التي تقدم منتجات مثل ويسكي الشعير الهندي Rampur ومشروب الجن Jaisalmer Indian Craft Gin وويسكي الشعير Sangam World في أجواء الترف، جنبًا إلى جنب مع شركات الكحول العالمية هي شهادة على جودة منتجاتنا. يمثل التوفر العالمي لمنتجاتنا، إلى جانب الإعجاب والتوصيات من كبار الخبراء بما في ذلك هذا الإنجاز الأخير في مسابقة John Barleycorn Awards، دليلاً على التزامنا الثابت بجودة المنتج ورضا العملاء." وأضاف Banga أيضًا أن مشروب Rampur Asava سيكون متاحًا قريبًا لعشاق الويسكي في السوق المحلية الهندية.

وفي معرض تأكيده على الأهمية العالمية للويسكي الهندي، أضاف Kunal Madan، نائب رئيس شؤون الأعمال الدولية في Radico Khaitan: قائلاً "تستحوذ الهند على حصة مهولة تبلغ 48 بالمئة من سوق الويسكي العالمية. وبينما تبقى الأغلبية داخل حدودنا، نجحت جهود المنتجين مثلنا في تقديم أنواع الويسكي الهندية الاستثنائية لدينا إلى أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ففي مشهد لا يهيمن عليه سوى عدد قليل من أنواع الويسكي الهندية، اكتسبت Rampur مكانتها كواحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة. ويعزز هذا التكريم تأثير رحلتنا، التي تسترشد بالجودة والابتكار، خارج الحدود الوطنية."

تجسد مجموعة Rampur، بما في ذلك Rampur Select، وRampur PX Sherry Cask، وRampur Double Cask، وRampur Asava، وRampur Signature Reserve، ومجموعة Rampur Jugalbandi، ومشروبات ويسكي الشعير الهندي Rampur Trigun، التزام Radico Khaitan بالتميز والتنوع في فئة الويسكي العالمية.

نبذة عن Radico Khaitan:

تُعد شركة Radico Khaitan Limited من بين أقدم وأكبر الشركات المصنعة للخمور الأجنبية هندية الصنع في الهند. بدأت Radico Khaitan، المعروفة سابقًا باسم شركة Rampur لتقطير الكحول، عملياتها في عام 1943.

تمتلك الشركة مصانع تقطير في رامبور وسيتابور بولاية أتر برديش، ومصنعًا في أورنك آباد بولاية مهاراشترا عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 36%. تمتلك الشركة إجمالي سعة مملوكة تبلغ 320 مليون لتر وتدير 41 وحدة تعبئة (5 مملوكة و28 متعاقدًا عليها و8 وحدات تعبئة مملوكة) منتشرة في جميع أنحاء البلاد.

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