ويسكي الشعير الهندي Rampur Asava يحصد جائزة أفضل ويسكي في العالم في مسابقة John Barleycorn Awards

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--: يسرّ Radico Khaitan أن تعلن عن حصول ويسكي الشعير الهندي Rampur Asava على جائزة أفضل ويسكي في العالم
في نسخة عام 2023 من مسابقة John Barleycorn Awards المرموقة.
أقرت مسابقة John Barleycorn Awards، الشهيرة بمكافأة التميز في صناعة المشروبات الروحية، بالجودة الاستثنائية والخصائص الفريدة لويسكي الشعير الهندي Rampur Asava. يميز نهج Rampur المبتكر في عملية التخمير هذا النوع عن أنواع الويسكي العالمية الأخرى. توفر جبال الهيمالايا ظروفًا مناخية مختلفة تمامًا طوال العام ويصاحب ذلك نكهة الصيف الهندي الشهير التي تمنح Rampur بعدًا وعمقًا إضافيين. يتفاعل الشعير جيدًا مع البرميل، ما يؤدي إلى نضجه بمعدل أسرع بمقدار أربع مرات تقريبًا من نضجه في أسكتلندا.
يقول Sanjeev Banga، رئيس شؤون الأعمال الدولية في شركة Radico Khaitan Ltd ومبتكر مجموعة Rampur الشهيرة للويسكي: "إن مكانتنا بوصفنا الشركة الهندية الوحيدة في الصناعة التي تقدم منتجات مثل ويسكي الشعير الهندي Rampur ومشروب الجن Jaisalmer Indian Craft Gin وويسكي الشعير Sangam World في أجواء الترف، جنبًا إلى جنب مع شركات الكحول العالمية هي شهادة على جودة منتجاتنا. يمثل التوفر العالمي لمنتجاتنا، إلى جانب الإعجاب والتوصيات من كبار الخبراء بما في ذلك هذا الإنجاز الأخير في مسابقة John Barleycorn Awards، دليلاً على التزامنا الثابت بجودة المنتج ورضا العملاء." وأضاف Banga أيضًا أن مشروب Rampur Asava سيكون متاحًا قريبًا لعشاق الويسكي في السوق المحلية الهندية.
وفي معرض تأكيده على الأهمية العالمية للويسكي الهندي، أضاف Kunal Madan، نائب رئيس شؤون الأعمال الدولية في Radico Khaitan: قائلاً "تستحوذ الهند على حصة مهولة تبلغ 48 بالمئة من سوق الويسكي العالمية. وبينما تبقى الأغلبية داخل حدودنا، نجحت جهود المنتجين مثلنا في تقديم أنواع الويسكي الهندية الاستثنائية لدينا إلى أسواق مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. ففي مشهد لا يهيمن عليه سوى عدد قليل من أنواع الويسكي الهندية، اكتسبت Rampur مكانتها كواحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة. ويعزز هذا التكريم تأثير رحلتنا، التي تسترشد بالجودة والابتكار، خارج الحدود الوطنية."
تجسد مجموعة Rampur، بما في ذلك Rampur Select، وRampur PX Sherry Cask، وRampur Double Cask، وRampur Asava، وRampur Signature Reserve، ومجموعة Rampur Jugalbandi، ومشروبات ويسكي الشعير الهندي Rampur Trigun، التزام Radico Khaitan بالتميز والتنوع في فئة الويسكي العالمية.
نبذة عن Radico Khaitan:
تُعد شركة Radico Khaitan Limited من بين أقدم وأكبر الشركات المصنعة للخمور الأجنبية هندية الصنع في الهند. بدأت Radico Khaitan، المعروفة سابقًا باسم شركة Rampur لتقطير الكحول، عملياتها في عام 1943.
تمتلك الشركة مصانع تقطير في رامبور وسيتابور بولاية أتر برديش، ومصنعًا في أورنك آباد بولاية مهاراشترا عبارة عن مشروع مشترك بنسبة 36%. تمتلك الشركة إجمالي سعة مملوكة تبلغ 320 مليون لتر وتدير 41 وحدة تعبئة (5 مملوكة و28 متعاقدًا عليها و8 وحدات تعبئة مملوكة) منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
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