Ltimindtree تطلق منصَّة إدارة السحابة الهجينة؛ Canvas Cloudxperienz

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، اليوم عن إطلاق منصَّة إدارة السحابة الهجينة المستندة إلى SaaS تحت اسم "Canvas CloudXperienz". تساعد المنصَّة، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOPs)، المؤسسات على استكشاف الإمكانات الكاملة لمبادرات التحوُّل الرقمي عبر نطاق إدارة السحابة وإعادة صياغة الطريقة التي تدير بها الشركات البنية التحتية وتطبيقات السحابة الهجينة الخاصة بها وتحسينها؛ مع توفير مستويات من الكفاءة والأمان وقابلية التوسع لا مثيل لها.

تُعدُّ المنصات المستندة إلى السحابة الأساس للقيام بعملية التحوُّل الرقمي مما يؤدي إلى اعتماد شركات تكامل الخدمات لها بشكل متزايد لتحسين تجربة المستخدم وإمكانية مراقبة الأعمال والوقت اللازم للدخول في السوق.

"وإزاء أننا نعيش عصرًا تُعدُّ فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتغيير، فإن Canvas CloudXperienz المُقدَّمة من LTIMindtree إثباتٌ على قدرتنا على التكيُّف والتطور والقيادة. إن حجم الميزات والقدرات التي تتمتع بها ستساعد بلا شك في وضع معايير صناعية جديدة وتعيد صياغة الطريقة التي يعايش بها عملاؤنا الابتكار" حسبما صرَّح Nachiket Deshpande، المدير التنفيذي للعمليات والمدير بدوام كامل لشركة LTIMindtree.

توفر منصَّة Canvas CloudXperienz المُقدَّمة من LTIMindtree إمكانية مراقبة شاملة لبيئة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات مما يساعد المستخدمين على قياس اتجاهات الأداء ومتطلبات الأعمال في أوقات الذروة وأوقات عدم الرواج وتطبيقات المؤسسات القياسية والبنية التحتية والموارد السحابية على النحو الأمثل. يُسهِّم هذا في رفع مستويات الكفاءة من خلال أتمتة الخدمات بنسبة 40-70% وإتاحة الوقت للموظفين للقيام بمهام استراتيجية أخرى.

تمتلك Canvas CloudXperienz، وهي منصَّة حاصلة على شهادة ISO 270001، نهجًا شاملاً يركز على الأعمال لإدارة البنية التحتية والتطبيقات التقليدية داخل الشركة بالإضافة إلى أعباء العمل والتطبيقات المستندة إلى السحابة. تهدف إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 75% وتوفير خيار التوصيل والتشغيل للأدوات الموجودة مع وحدات مُحدَّدة لتحقيق مستويات أكبر من المرونة. توفر المنصَّة أيضًا تجربة مستخدم مبسَّطة وغنية، وتتيح اعتماد السحابة بشكل أسرع، وتنشئ رؤى قابلة للتنفيذ للعمليات التجارية وتوفر رؤية كاملة وتتحكم في تكاليف السحابة من خلال العمل على العثور على فرص كبيرة لتحسين الموارد.

تُعدُّ العمليات المالية (FinOps) ميزة متكاملة في منصَّة Canvas CloudXperienz، وبالتكامل مع LTIMindtree Infinity، توفر ارتباطًا سلسًا بين الأداء السحابي وبيانات العقود لتحسين مستويات الإنفاق على السحابة وزيادة قيمة الأعمال. صُمِّم حل FinOps لتوفير تحليل رؤية التكلفة، وتحليلات الإنفاق، وتخصيص الموارد وتوصيات التحسين، وتوصيات استرداد التكاليف ومساعدة العملاء على التخطيط لمبادرات التحوُّل والتحديث الرئيسية وإدارة تكاليف السحابة الخاصة بها وتحسينها بفعالية.

تم إنشاء منصَّة إدارة السحابة الهجينة، Canvas CloudXperienz، بواسطة LTIMindtree بمساهمات من الشركاء الرئيسيين ScienceLogic وServiceNow وDelinea. وباستغلال ميزات منصَّة Canvas CloudXperienz، تهدف LTIMindtree إلى تحسين نتائج الأعمال ومرونة العملاء وتمكينهم من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.

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معلومات عن LTIMindtree

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .

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