Ltimindtree تطلق منصَّة إدارة السحابة الهجينة؛ Canvas Cloudxperienz

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المُدرجة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية بالرمز: LTIM، BSE: 540005]، إحدى الشركات العالمية المتخصِّصة في الاستشارات التقنية والحلول الرقمية، اليوم عن إطلاق منصَّة إدارة السحابة الهجينة المستندة إلى SaaS تحت اسم "Canvas CloudXperienz". تساعد المنصَّة، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لعمليات تكنولوجيا المعلومات (AIOPs)، المؤسسات على استكشاف الإمكانات الكاملة لمبادرات التحوُّل الرقمي عبر نطاق إدارة السحابة وإعادة صياغة الطريقة التي تدير بها الشركات البنية التحتية وتطبيقات السحابة الهجينة الخاصة بها وتحسينها؛ مع توفير مستويات من الكفاءة والأمان وقابلية التوسع لا مثيل لها.
تُعدُّ المنصات المستندة إلى السحابة الأساس للقيام بعملية التحوُّل الرقمي مما يؤدي إلى اعتماد شركات تكامل الخدمات لها بشكل متزايد لتحسين تجربة المستخدم وإمكانية مراقبة الأعمال والوقت اللازم للدخول في السوق.
"وإزاء أننا نعيش عصرًا تُعدُّ فيه التكنولوجيا قوة دافعة للتغيير، فإن Canvas CloudXperienz المُقدَّمة من LTIMindtree إثباتٌ على قدرتنا على التكيُّف والتطور والقيادة. إن حجم الميزات والقدرات التي تتمتع بها ستساعد بلا شك في وضع معايير صناعية جديدة وتعيد صياغة الطريقة التي يعايش بها عملاؤنا الابتكار" حسبما صرَّح Nachiket Deshpande، المدير التنفيذي للعمليات والمدير بدوام كامل لشركة LTIMindtree.
توفر منصَّة Canvas CloudXperienz المُقدَّمة من LTIMindtree إمكانية مراقبة شاملة لبيئة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات مما يساعد المستخدمين على قياس اتجاهات الأداء ومتطلبات الأعمال في أوقات الذروة وأوقات عدم الرواج وتطبيقات المؤسسات القياسية والبنية التحتية والموارد السحابية على النحو الأمثل. يُسهِّم هذا في رفع مستويات الكفاءة من خلال أتمتة الخدمات بنسبة 40-70% وإتاحة الوقت للموظفين للقيام بمهام استراتيجية أخرى.
تمتلك Canvas CloudXperienz، وهي منصَّة حاصلة على شهادة ISO 270001، نهجًا شاملاً يركز على الأعمال لإدارة البنية التحتية والتطبيقات التقليدية داخل الشركة بالإضافة إلى أعباء العمل والتطبيقات المستندة إلى السحابة. تهدف إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 75% وتوفير خيار التوصيل والتشغيل للأدوات الموجودة مع وحدات مُحدَّدة لتحقيق مستويات أكبر من المرونة. توفر المنصَّة أيضًا تجربة مستخدم مبسَّطة وغنية، وتتيح اعتماد السحابة بشكل أسرع، وتنشئ رؤى قابلة للتنفيذ للعمليات التجارية وتوفر رؤية كاملة وتتحكم في تكاليف السحابة من خلال العمل على العثور على فرص كبيرة لتحسين الموارد.
تُعدُّ العمليات المالية (FinOps) ميزة متكاملة في منصَّة Canvas CloudXperienz، وبالتكامل مع LTIMindtree Infinity، توفر ارتباطًا سلسًا بين الأداء السحابي وبيانات العقود لتحسين مستويات الإنفاق على السحابة وزيادة قيمة الأعمال. صُمِّم حل FinOps لتوفير تحليل رؤية التكلفة، وتحليلات الإنفاق، وتخصيص الموارد وتوصيات التحسين، وتوصيات استرداد التكاليف ومساعدة العملاء على التخطيط لمبادرات التحوُّل والتحديث الرئيسية وإدارة تكاليف السحابة الخاصة بها وتحسينها بفعالية.
تم إنشاء منصَّة إدارة السحابة الهجينة، Canvas CloudXperienz، بواسطة LTIMindtree بمساهمات من الشركاء الرئيسيين ScienceLogic وServiceNow وDelinea. وباستغلال ميزات منصَّة Canvas CloudXperienz، تهدف LTIMindtree إلى تحسين نتائج الأعمال ومرونة العملاء وتمكينهم من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.
للاطّلاع على المزيد من المعلومات حول منصَّة Canvas CloudXperienz platform وميزاتها، يُرجى زيارة هنا .
معلومات عن LTIMindtree
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية ومتخصِّصة في تقديم حلول رقمية عالمية حيث تُمكِّن المؤسسات في مختلف الصناعات من إعادة تصوُّر نماذج الأعمال وتسريع عجلة الابتكار وتعزيز النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. وباعتبارها شركة شريكة في التحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تتمتع LTIMindtree بخبرة واسعة في قطاع النطاقات والتكنولوجيا للمساعدة في تعزيز التميُّز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متداخل. تجمع شركة LTIMindtree - إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro Group - والتي تمتلك قوة عاملة داعمة من المهنيين الموهوبين والرياديين تتجاوز 83000 في أكثر من 30 بلدًا - بين نقاط القوة المشهود بها في الصناعة لـ Larsen وToubro Infotech وMindtree السابقين لمجابهة تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للحصول على المزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة .
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