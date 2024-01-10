Quectel تكشف عن وحدات Wi-Fi 7 لاتصالات الجيل التالي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ‏)-- معرض الإلكترونيات الاستهلاكية – تُطلق اليوم Quectel Wireless Solutions، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول إنترنت الأشياء، وحدات Quectel FGE576Q و FGE573Q Wi-Fi 7، وهي الأولى في باقة وحدات Wi-Fi 7 المقرر إطلاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي ستُحدث ثورة في الاتصالات اللاسلكية وتوفر إمكانات استثنائية للجيل التالي من إنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة. ويمثل الموديلان FGE576Q وFGE573Q قفزة كبيرة للأمام في تقنية Wi-Fi، حيث يستفيدان من قوة أحدث معايير Wi-Fi 7 لتوفير سرعات أعلى وسعة أكبر وكفاءة مُحسَّنة. وقد صُممت هذه الوحدات لتلبية المتطلبات المتزايدة للتطبيقات المتنوعة، بدءًا من المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وحتى الرعاية الصحية ومجال النقل.

يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions‏‏: "لقد دفعنا التزامنا بالابتكار إلى تطوير وحدات Quectel FGE576Q وFGE573Q Wi-Fi 7، لتلبية الاحتياجات المتطورة للمنظومة العامة لمجال إنترنت الأشياء". "ولا تضع هذه الوحدات معيارًا جديدًا للاتصالات اللاسلكية قصيرة المدى فحسب، بل تفتح الباب أيضًا لتوفير إمكانيات جديدة لمجموعة متنوعة من المجالات."

تمثل وحدات Wi-Fi 7 تطورات محورية في تقنيات الاتصالات اللاسلكية، وتُبشر بعصر جديد من الاتصالات يتميز بالسرعة والموثوقية والكفاءة غير المسبوقة. وتكمن أهمية وحدات Wi-Fi 7 في قدرتها على توفير معدلات بيانات أعلى بشكل كبير، مما يتيح نقل كميات كبيرة من البيانات بشكل أسرع وأكثر سلاسة. وبفضل زمن الاستجابة المنخفض وتحسين موثوقية الشبكة، تعمل وحدات Wi-Fi 7 على تحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة من التطبيقات، بدءًا من البث فائق الوضوح والألعاب عبر الإنترنت إلى التقنيات الناشئة مثل الواقع المُعزَّز والواقع الافتراضي.

تتميز وحدات FGE576Q بسرعة بيانات مذهلة تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية، بينما تدعم وحدات FGE573Q سرعة بيانات تصل إلى 2.9 جيجابت في الثانية. وبفضل العمل على نطاقين في وقت واحد، وهما النطاق 2.4 جيجاهرتز ‏+ 5 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز ‏+ 6 جيجاهرتز، تقدم وحدة FGE576Q زمن استجابة فائق الانخفاض، وهو ما يضمن الاستجابة الآنية.

بالإضافة إلى تكامل اتصال Bluetooth المزدوج، تدعم كلتا الوحدتان تقنية الصوت منخفض الطاقة واتصال Bluetooth منخفض الطاقة ‏(BLE) ، وبهذا تتميزان بسرعة بيانات قصوى تصل إلى 2 ميجابت في الثانية وقدرات اتصال BLE طويل المدى. وتوجد ميزة بارزة، وهي التشغيل متعدد الروابط ‏(MLO‏)، والتي تعمل على تمكين أجهزة التوجيه من استخدام نطاقات وقنوات لاسلكية متعددة بشكل متزامن عند الاتصال بجهاز Wi-Fi 7 العميل. وتضمين ميزة التشغيل متعدد الروابط (MLO) في وحدة FGE576Q وFGE573Q لا يدعم سرعات البيانات الأسرع فحسب، بل يقلل أيضًا من زمن الاستجابة بشكل كبير ويعزز موثوقية شبكة الاتصال.

إن سرعات البيانات المذهلة التي تتميز بها الوحدات، وأدنى زمن استجابة ممكن، وموثوقية شبكة الاتصال العالية تجعل الوحدات FGE576Q وFGE573Q حلولاً مثالية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الألعاب السحابية، وبث الصوت والفيديو بجودة 8K، والواقع المُعزَّز/الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والتطبيب عن بُعد.

إدراكًا للأهمية القصوى للأمان، تتضمن هذه الوحدات أحدث الميزات مثل تشفير WPA3، وهي ميزات تضمن سرية عمليات نقل البيانات وسلامتها. علاوة على ذلك، فإن التصميم الصغير لوحدات Quectel FGE576Q وFGE573Q يُسهّل دمجها بسلاسة في مجموعة متنوعة من الأجهزة، وهو ما يتيح للشركات المصنعة ابتكار منتجات أنيقة وفعالة.

طوّرت Quectel وحدات إنترنت الأشياء مع مراعاة الأمان في جوهرها. وبدءًا من بنية المنتج وحتى تطوير البرامج الثابتة/البرمجيات، تُدمج Quectel الممارسات والمعايير الصناعية الرائدة، ما يقلل من نقاط الخلل المحتملة مع مراكز الاختبار المستقلة الخارجية، وقد استخدمت ممارسات أمنية مثل إنشاء ملفات SBOMs وملفات VEX بالإضافة إلى إجراء تحليل ثنائي للبرامج الثابتة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.

علاوة على ذلك، ولمساعدة العملاء في تسهيل تصميماتهم، تُقدِّم Quectel مجموعة متنوعة من الهوائيات عالية الأداء التي تعزز الاتصال اللاسلكي بشكل كبير. ويمكن لمُطوّري إنترنت الأشياء استخدام وحدات Quectel مع هوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، ما يسهم في تقليل التكلفة ووقت الوصول إلى السوق لأجهزة إنترنت الأشياء من الجيل الخامس التي ينتجونها.

وفي إطار التزامها بتسهيل عمليات التصميم للعملاء، تُقدِّم شركة Quectel مجموعة من الهوائيات التي تعمل بتقنية Wi-Fi/تقنية Bluetooth لهذه الوحدة، المتوفرة بتنسيقات مختلفة. وتشتمل هذه الهوائيات على YF0026AA ، وYEWT004AA ، وYF0027CA، والتي تضمن المرونة والتوافق لتلبية متطلبات المشروعات المتنوعة. ومن خلال تزويد المستخدمين بخيارات هوائيات متعددة، تظل Quectel ملتزمة بتقديم حلول مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مشروع.

نبذة عن Quectel

إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. ونحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء مدعومة بدعم وخدمات متميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتنامي الذي يبلغ 5900 محترف وتيرة الابتكار في وحدات حلول الشبكات الخلوية ، وأنظمة GNSS ، واتصال Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نقدمه في كل أنحاء العالم، تُكرِّس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير حلول إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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