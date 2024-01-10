Quectel تكشف عن وحدات Wi-Fi 7 لاتصالات الجيل التالي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- معرض الإلكترونيات الاستهلاكية – تُطلق اليوم Quectel Wireless Solutions، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول إنترنت الأشياء، وحدات Quectel FGE576Q و FGE573Q Wi-Fi 7، وهي الأولى في باقة وحدات Wi-Fi 7 المقرر إطلاقها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي ستُحدث ثورة في الاتصالات اللاسلكية وتوفر إمكانات استثنائية للجيل التالي من إنترنت الأشياء والأجهزة المحمولة. ويمثل الموديلان FGE576Q وFGE573Q قفزة كبيرة للأمام في تقنية Wi-Fi، حيث يستفيدان من قوة أحدث معايير Wi-Fi 7 لتوفير سرعات أعلى وسعة أكبر وكفاءة مُحسَّنة. وقد صُممت هذه الوحدات لتلبية المتطلبات المتزايدة للتطبيقات المتنوعة، بدءًا من المنازل الذكية والأتمتة الصناعية وحتى الرعاية الصحية ومجال النقل.
يقول Norbert Muhrer، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Quectel Wireless Solutions: "لقد دفعنا التزامنا بالابتكار إلى تطوير وحدات Quectel FGE576Q وFGE573Q Wi-Fi 7، لتلبية الاحتياجات المتطورة للمنظومة العامة لمجال إنترنت الأشياء". "ولا تضع هذه الوحدات معيارًا جديدًا للاتصالات اللاسلكية قصيرة المدى فحسب، بل تفتح الباب أيضًا لتوفير إمكانيات جديدة لمجموعة متنوعة من المجالات."
تمثل وحدات Wi-Fi 7 تطورات محورية في تقنيات الاتصالات اللاسلكية، وتُبشر بعصر جديد من الاتصالات يتميز بالسرعة والموثوقية والكفاءة غير المسبوقة. وتكمن أهمية وحدات Wi-Fi 7 في قدرتها على توفير معدلات بيانات أعلى بشكل كبير، مما يتيح نقل كميات كبيرة من البيانات بشكل أسرع وأكثر سلاسة. وبفضل زمن الاستجابة المنخفض وتحسين موثوقية الشبكة، تعمل وحدات Wi-Fi 7 على تحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة من التطبيقات، بدءًا من البث فائق الوضوح والألعاب عبر الإنترنت إلى التقنيات الناشئة مثل الواقع المُعزَّز والواقع الافتراضي.
تتميز وحدات FGE576Q بسرعة بيانات مذهلة تصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية، بينما تدعم وحدات FGE573Q سرعة بيانات تصل إلى 2.9 جيجابت في الثانية. وبفضل العمل على نطاقين في وقت واحد، وهما النطاق 2.4 جيجاهرتز + 5 جيجاهرتز و2.4 جيجاهرتز + 6 جيجاهرتز، تقدم وحدة FGE576Q زمن استجابة فائق الانخفاض، وهو ما يضمن الاستجابة الآنية.
بالإضافة إلى تكامل اتصال Bluetooth المزدوج، تدعم كلتا الوحدتان تقنية الصوت منخفض الطاقة واتصال Bluetooth منخفض الطاقة (BLE) ، وبهذا تتميزان بسرعة بيانات قصوى تصل إلى 2 ميجابت في الثانية وقدرات اتصال BLE طويل المدى. وتوجد ميزة بارزة، وهي التشغيل متعدد الروابط (MLO)، والتي تعمل على تمكين أجهزة التوجيه من استخدام نطاقات وقنوات لاسلكية متعددة بشكل متزامن عند الاتصال بجهاز Wi-Fi 7 العميل. وتضمين ميزة التشغيل متعدد الروابط (MLO) في وحدة FGE576Q وFGE573Q لا يدعم سرعات البيانات الأسرع فحسب، بل يقلل أيضًا من زمن الاستجابة بشكل كبير ويعزز موثوقية شبكة الاتصال.
إن سرعات البيانات المذهلة التي تتميز بها الوحدات، وأدنى زمن استجابة ممكن، وموثوقية شبكة الاتصال العالية تجعل الوحدات FGE576Q وFGE573Q حلولاً مثالية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الألعاب السحابية، وبث الصوت والفيديو بجودة 8K، والواقع المُعزَّز/الواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والتطبيب عن بُعد.
إدراكًا للأهمية القصوى للأمان، تتضمن هذه الوحدات أحدث الميزات مثل تشفير WPA3، وهي ميزات تضمن سرية عمليات نقل البيانات وسلامتها. علاوة على ذلك، فإن التصميم الصغير لوحدات Quectel FGE576Q وFGE573Q يُسهّل دمجها بسلاسة في مجموعة متنوعة من الأجهزة، وهو ما يتيح للشركات المصنعة ابتكار منتجات أنيقة وفعالة.
طوّرت Quectel وحدات إنترنت الأشياء مع مراعاة الأمان في جوهرها. وبدءًا من بنية المنتج وحتى تطوير البرامج الثابتة/البرمجيات، تُدمج Quectel الممارسات والمعايير الصناعية الرائدة، ما يقلل من نقاط الخلل المحتملة مع مراكز الاختبار المستقلة الخارجية، وقد استخدمت ممارسات أمنية مثل إنشاء ملفات SBOMs وملفات VEX بالإضافة إلى إجراء تحليل ثنائي للبرامج الثابتة في دورة حياة تطوير البرمجيات بأكملها.
علاوة على ذلك، ولمساعدة العملاء في تسهيل تصميماتهم، تُقدِّم Quectel مجموعة متنوعة من الهوائيات عالية الأداء التي تعزز الاتصال اللاسلكي بشكل كبير. ويمكن لمُطوّري إنترنت الأشياء استخدام وحدات Quectel مع هوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، ما يسهم في تقليل التكلفة ووقت الوصول إلى السوق لأجهزة إنترنت الأشياء من الجيل الخامس التي ينتجونها.
وفي إطار التزامها بتسهيل عمليات التصميم للعملاء، تُقدِّم شركة Quectel مجموعة من الهوائيات التي تعمل بتقنية Wi-Fi/تقنية Bluetooth لهذه الوحدة، المتوفرة بتنسيقات مختلفة. وتشتمل هذه الهوائيات على YF0026AA ، وYEWT004AA ، وYF0027CA، والتي تضمن المرونة والتوافق لتلبية متطلبات المشروعات المتنوعة. ومن خلال تزويد المستخدمين بخيارات هوائيات متعددة، تظل Quectel ملتزمة بتقديم حلول مصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مشروع.
نبذة عن Quectel
إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع ابتكارات إنترنت الأشياء. ونحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونحن شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء مدعومة بدعم وخدمات متميزة. ويحدد فريقنا العالمي المتنامي الذي يبلغ 5900 محترف وتيرة الابتكار في وحدات حلول الشبكات الخلوية ، وأنظمة GNSS ، واتصال Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي نقدمه في كل أنحاء العالم، تُكرِّس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير حلول إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع: ، وLinkedIn ، وFacebook ، وX .
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN10012024004146001356ID1107705696