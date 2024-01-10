كيف يعالج ارتفاع الضغط الخفيف

(MENAFN
- Al Watan) يحدث ارتفاع الضغط الخفيف عندما تزيد قراءات الضغط قليلًا عن الحدّ الطبيعيّ؛ حيث يكون الرقم في الأعلى بين 120-129، بينما يبقى الرقم الذي في الأسفل أقل من 80. وكلاهما بوحدة ملم زئبق.
العلاج:
تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
احرص على إدخال البوتاسيوم إلى غذائك؛ فهو موجود مثلًا في الموز والتمر.
اختر الألبان ومشتقاتها بحيث تكون قليلة الدسم.
قلل تناول الدهون المشبعة والمتحولة في غذائك.
قلل كمية الصوديوم (الملح) في طعامك، واعلم أنّ الملح يوجد بكميات كبيرة في الأطعمة المُصنّعة والجاهزة والمُعلبات.
إذا كان لديك وزن زائد؛ اتباع حمية مناسبة لإنقاص الوزن؛ فإنقاص الوزن يقلل الضغط.
تحرك كثيرًا وتجنب الخمول وكثرة الجلوس.
مارس الرياضة؛ يمكنك المشي يوميًا لمدة نصف ساعة وذلك أغلب أيام الأسبوع.
امتنع عن التدخين ولا تُجالس المدخنين؛ فالدخان يرفع الضغط ويزيد فرصة تصلب الشرايين.
تجنب التوتر، وإذا شعرت بالتوتر جرب تقنية الاسترخاء أو التأمل.
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