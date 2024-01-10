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كيف يعالج ارتفاع الضغط الخفيف

1/10/2024 2:28:13 PM
(MENAFN- Al Watan) يحدث ارتفاع الضغط الخفيف عندما تزيد قراءات الضغط قليلًا عن الحدّ الطبيعيّ؛ حيث يكون الرقم في الأعلى بين 120-129، بينما يبقى الرقم الذي في الأسفل أقل من 80. وكلاهما بوحدة ملم زئبق.
العلاج:
تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
احرص على إدخال البوتاسيوم إلى غذائك؛ فهو موجود مثلًا في الموز والتمر.
اختر الألبان ومشتقاتها بحيث تكون قليلة الدسم.
قلل تناول الدهون المشبعة والمتحولة في غذائك.
قلل كمية الصوديوم (الملح) في طعامك، واعلم أنّ الملح يوجد بكميات كبيرة في الأطعمة المُصنّعة والجاهزة والمُعلبات.
إذا كان لديك وزن زائد؛ اتباع حمية مناسبة لإنقاص الوزن؛ فإنقاص الوزن يقلل الضغط.
تحرك كثيرًا وتجنب الخمول وكثرة الجلوس.
مارس الرياضة؛ يمكنك المشي يوميًا لمدة نصف ساعة وذلك أغلب أيام الأسبوع.
امتنع عن التدخين ولا تُجالس المدخنين؛ فالدخان يرفع الضغط ويزيد فرصة تصلب الشرايين.
تجنب التوتر، وإذا شعرت بالتوتر جرب تقنية الاسترخاء أو التأمل.

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