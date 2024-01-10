القحمة مقصدا لمحبي السياحة البحرية

(MENAFN
- Al Watan) تجذب العديد من الجزر البكر بساحل عسير على البحر الأحمر محبي الاستكشاف والسياحة البحرية، ومنها جزر أم القشع ((النورس))، كدنبل، السحل، أم العقام، سمر التي تعد أكبر الجزر البحرية.
جزيرة النورس
((الوطن)) رصدت الحراك بأقرب هذه الجزر وهي ((أم القشع)) أو ((النورس))، وأوضح تركي الشاعري المرشد السياحي والمتخصص في قوارب النزهة والسياحة البحرية أن جزيرة أم القشع ((النورس)) أحد أجمل الجزر البحرية بساحل عسير وتقع غرب مركز القحمة وتبعد مسافة نصف ساعة بالقارب، تمتاز بصغر حجمها ورمالها البيضاء والفيروزية، ويوجد بها لسان رملي يمتد لأكثر من 200 متر وتحيط بها المياه البحرية وتعد مقصدا لجميع السياح والمتنزهين العاشقين للجزر البحرية، كما أنها تعد مقصدا للطيور المهاجرة وبكثرة، وأصبح البعض يطلق عليها حاليا جزيرة النورس لكثرة تواجد طائر النورس بها، كما أنها جزيرة آمنة ومكان مناسب للسباحة والصيد، ومن الجزر التي يستطيع السياح البقاء فيها لأكثر من 24 ساعة في الليل أو النهار.
الطبيعة البكر
قال الشاعري: إن الجزيرة يكثر الطلب عليها من العائلات والمتنزهين في مثل هذه الأيام، وخصوصا عشاق السباحة والصيد، وبسطت الجزيرة محيطها لتكون موطنًا لكثير من الطيور أشهرها النورس والقماري والعقاب وغيرها، وتبني هذه الطيور أعشاشها التي تبيض وتتكاثر فيها، الأمر الذي جعل أهالي القحمة والسياح يستمتعون خلال رحلاتهم وأثناء تجولهم على أرض الجزيرة بمشاهدة أعشاش وفروخ الطيور المتنوعة، وهذا ما جعلها إحدى أجمل المواقع للاسترخاء في أحضان الطبيعة البكر وبعيدًا عن ضوضاء المدن، ويمارس فيها التخييم والمشي على رمالها الناعمة.
رحلات استكشافية
أكد الشاعري أن القحمة يوجد بها خمس جزر أم القشع، كدنبل، السحل، أم العقام، وجزيرة سمر التي تعد أكبر الجزر البحرية، ودفع طبيعة الجزر البكر الكثير من زوار منطقة عسير لخوض غمار الاستكشاف والاستمتاع برحلة بحرية والتخييم والاستمتاع بصيد وطهي أصناف من الأسماك.
MENAFN10012024000089011017ID1107705638
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.