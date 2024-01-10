Thursday, 11 January 2024 03:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القحمة مقصدا لمحبي السياحة البحرية

1/10/2024 2:28:13 PM

(MENAFN- Al Watan) تجذب العديد من الجزر البكر بساحل عسير على البحر الأحمر محبي الاستكشاف والسياحة البحرية، ومنها جزر أم القشع ((النورس))، كدنبل، السحل، أم العقام، سمر التي تعد أكبر الجزر البحرية.
جزيرة النورس
((الوطن)) رصدت الحراك بأقرب هذه الجزر وهي ((أم القشع)) أو ((النورس))، وأوضح تركي الشاعري المرشد السياحي والمتخصص في قوارب النزهة والسياحة البحرية أن جزيرة أم القشع ((النورس)) أحد أجمل الجزر البحرية بساحل عسير وتقع غرب مركز القحمة وتبعد مسافة نصف ساعة بالقارب، تمتاز بصغر حجمها ورمالها البيضاء والفيروزية، ويوجد بها لسان رملي يمتد لأكثر من 200 متر وتحيط بها المياه البحرية وتعد مقصدا لجميع السياح والمتنزهين العاشقين للجزر البحرية، كما أنها تعد مقصدا للطيور المهاجرة وبكثرة، وأصبح البعض يطلق عليها حاليا جزيرة النورس لكثرة تواجد طائر النورس بها، كما أنها جزيرة آمنة ومكان مناسب للسباحة والصيد، ومن الجزر التي يستطيع السياح البقاء فيها لأكثر من 24 ساعة في الليل أو النهار.
الطبيعة البكر
قال الشاعري: إن الجزيرة يكثر الطلب عليها من العائلات والمتنزهين في مثل هذه الأيام، وخصوصا عشاق السباحة والصيد، وبسطت الجزيرة محيطها لتكون موطنًا لكثير من الطيور أشهرها النورس والقماري والعقاب وغيرها، وتبني هذه الطيور أعشاشها التي تبيض وتتكاثر فيها، الأمر الذي جعل أهالي القحمة والسياح يستمتعون خلال رحلاتهم وأثناء تجولهم على أرض الجزيرة بمشاهدة أعشاش وفروخ الطيور المتنوعة، وهذا ما جعلها إحدى أجمل المواقع للاسترخاء في أحضان الطبيعة البكر وبعيدًا عن ضوضاء المدن، ويمارس فيها التخييم والمشي على رمالها الناعمة.
رحلات استكشافية
أكد الشاعري أن القحمة يوجد بها خمس جزر أم القشع، كدنبل، السحل، أم العقام، وجزيرة سمر التي تعد أكبر الجزر البحرية، ودفع طبيعة الجزر البكر الكثير من زوار منطقة عسير لخوض غمار الاستكشاف والاستمتاع برحلة بحرية والتخييم والاستمتاع بصيد وطهي أصناف من الأسماك.

MENAFN10012024000089011017ID1107705638

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث