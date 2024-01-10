تنظيف وصيانة 5 مساجد بضمد

(MENAFN
- Al Watan) نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلة بقسم العمل التطوعي وبالتعاون مع فريق بصمة التطوعي، مبادرة تطوعية هدفت إلى تنظيف وصيانة وتعقيم 5 مساجد من مساجد محافظة ضمد وبمشاركة 20 متطوعًا، بواقع 120 ساعة تطوعية، وقالت رئيسة قسم العمل التطوعي، عواطف بنت يحيى دغريري، إن الفرع يقوم بتوقيع شراكات مجتمعية مع الجمعيات التطوعية لهدف خدمة بيوت الله -جل وعلى-، والعناية بها -وبفضل من الله حسب قولها- تم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات المعتمدة، وكان لها الأثر الإيجابي على مساجد وجوامع المنطقة، ولازلنا نقوم بمزيد من الاتفاقيات لهذا العمل الخيري المبارك.
من جهته ثمن مدير عام الفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي، جهود قسم العمل التطوعي في نشر ثقافة التطوع لخدمة بيوت الله والعناية بها، والدعوة إلى كسب الأجر لأن خدمة بيوت الله فيها أجر عظيم وثواب جزيل، شريطة أن يكون العمل خالصًا لله -عز وجل-، كما قدم الشكر لفريق بصمة التطوعي على جهودهم الجلية في تنظيف وصيانة بيوت الله.
يذكر أنه سبق وأن وقع الفرع عدة شراكات مجتمعية مع الجمعيات، مثل جمعيّة معين، التي كانت لها مساهمات كبيرة في العناية ببيوت الله، وخاصة مع دخول مواسم الخيرات كشهر رمضان المبارك والأعياد.
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