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صيانة أرصفة حي الملك فهد بصبيا

1/10/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت بلدية محافظة صبيا، وتماشيًا مع أعمالها، في رفع كفاءة البيئة الحضرية في المحافظة والارتقاء بجودة الحياة، وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية من خلال صيانة أرصفة الطرق بحي الملك فهد.
وفي سياق ذلك أوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أكد أن البلدية تعمل وبشكل مستمر على تطوير وتحسين الخدمات ضمن مشروعات التدخل الحضري، إذ بدأت العمل وعلى مساحة 35.000م2 على صيانة أرصفة الطرق بحي الملك فهد، وذلك لرفع نصيب الفرد من أعمال التدخلات الحضرية.
وقال رئيس البلدية، المهندس الخرمي، إن الأعمال المستهدفة في الموقع تتضمن إنشاء ممشى صحي للأفراد، ومسار لركوب الدراجات، ومسطحات خضراء وأحواض زراعية، ومواقف للسيارات، وأعمدة للإنارة، ولوحات إرشادية، وأكشاك لبيع المنتجات، وكراسي للجلوس.
مؤكدًا في الوقت ذاته أن البلدية تعمل على استغلال الساحات المهدرة، والعمل على تحسينها وفقًا للخطط والمواصفات المعتمدة.

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