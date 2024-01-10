صيانة أرصفة حي الملك فهد بصبيا

(MENAFN
- Al Watan) بدأت بلدية محافظة صبيا، وتماشيًا مع أعمالها، في رفع كفاءة البيئة الحضرية في المحافظة والارتقاء بجودة الحياة، وتشجيع السكان على اتباع أنماط صحية من خلال صيانة أرصفة الطرق بحي الملك فهد.
وفي سياق ذلك أوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أكد أن البلدية تعمل وبشكل مستمر على تطوير وتحسين الخدمات ضمن مشروعات التدخل الحضري، إذ بدأت العمل وعلى مساحة 35.000م2 على صيانة أرصفة الطرق بحي الملك فهد، وذلك لرفع نصيب الفرد من أعمال التدخلات الحضرية.
وقال رئيس البلدية، المهندس الخرمي، إن الأعمال المستهدفة في الموقع تتضمن إنشاء ممشى صحي للأفراد، ومسار لركوب الدراجات، ومسطحات خضراء وأحواض زراعية، ومواقف للسيارات، وأعمدة للإنارة، ولوحات إرشادية، وأكشاك لبيع المنتجات، وكراسي للجلوس.
مؤكدًا في الوقت ذاته أن البلدية تعمل على استغلال الساحات المهدرة، والعمل على تحسينها وفقًا للخطط والمواصفات المعتمدة.
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