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40 أسرة منتجة تتنافس لاستقطاب زوار واجهة عسير

1/10/2024 2:28:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أنعش توافد أعداد كبيرة من الزوار والمتنزهين القادمين من منطقة عسير الحركة السياحية بالواجهة البحرية بمركز الحريضة، وانتعشت حركة البيع والشراء لدى الأسر المنتجة التي خصصت لهن البلدية 40 محلا متنوعًا في موقع موحد ودائم.
وقالت أم ماجد لـ((الوطن)) إنه يوجد في الموقع 40 بوثًا ومحلا مجانيًا، ومواقع مخصصة للأسر المنتجة، وجميعهن من نساء الحريضة، ونعرض فيها منتجاتنا وتسويقها، والتي قامت بإنشائها البلدية.
وأشارت إلى أن الموقع يعد مناسب جدًا، وفرت فيه جميع الخدمات التي ساعدتنا بشكل كبير، وتختلف المعروضات من أكلات شعبية متنوعة، وكذلك ملابس وعطورات وأدوات تجميل شعبية وحديثة ومصنوعات يدوية، وغيرها.
كما أن الأعداد الكبيرة للزوار والمتنزهين ساهم وبشكل كبير في انتعاش حركة البيع لدينا، وكذلك الحركة السياحية بساحل عسير البحري.
وأوضح رئيس مركز الحريضة، عبدالله السرحاني، لـ((الوطن)) أن البلدية قامت على تخصيص مواقع للأسر المنتجة في واجهة عسير البحرية، وأشار إلى أن الأسر المنتجة يستحقون الدعم، والحقيقة ما وجدنا منهم إلا التعاون الطيب، سواء من حيث الشهادات الصحية أو غيرها، بل إننا وحتى في مناسباتنا الرسمية نعتمد على منتجاتهم التي تكون من عمل الأسر المنتجة، وأكد السرحاني أن كل هذه الخدمات التي قدمت ووفرت للأسر المنتجة كانت بتوجيهات مباشرة من أمير منطقة عسير ونائبه.

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