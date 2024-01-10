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غياب السفلتة يقطع الطرق الفرعية

1/10/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما يرتبط عدد من الطرق الفرعية والرئيسية، هجرت السفلتة الطرق الفرعية في معظم الأحياء السكنية والقرى في منطقة جازان، وسط 6 مطالب ينشدها الأهالي.
معاناة كبيرة
تسبب عدم اكتمال ربط الطرق الفرعية بالرئيسية من خلال السفلتة، في معاناة كبيرة للأهالي، وسط غياب السفلتة، والإنارة، وتضرر المركبات خاصة أثناء هطول الأمطار، وتعاني بعض الطرق من عدم اكتمالها، وانقطاعها عند نقاط معينة، وسط تساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال الطرق وسفلتتها، وإيصالها بالطرق الرئيسية.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) العديد من الطرق التي لم تكتمل وتمثلت في طريق كعلول، وحي الزهور، والصناعية في محافظة أبوعريش، وطرق أخرى في محافظتي صامطة وأحد المسارحة، وشكلت هاجسا تؤرق المواطنين، وسط مطالب بربط الطرق، من خلال السفلتة، وإنهاء معاناة المواطنين، وتضرر مركباتهم.
6 مطالب
تمثلت أبرز مطالب المواطنين في: سفلتة الطرق الفرعية، وربطها بالطرق الرئيسية، وتركيب الإنارة، وردم الحفريات، ووضع الحواجز، ومكافحة التشوه البصري التي تحيط بها.
ملكيات خاصة
أكد مصدر بلدي لـ((الوطن)) أن بعض الطرق يشهد ملكيات خاصة للمواطنين، والتي تعيق معها إكمال وصلات الطرق، مشيرا إلى أن بعض الوصلات الخاصة بحاجة للسفلتة، والتي سيتم توفيرها في حال توفر مستثمر وميزانية خاصة لها.

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