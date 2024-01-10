غياب السفلتة يقطع الطرق الفرعية

(MENAFN
- Al Watan) فيما يرتبط عدد من الطرق الفرعية والرئيسية، هجرت السفلتة الطرق الفرعية في معظم الأحياء السكنية والقرى في منطقة جازان، وسط 6 مطالب ينشدها الأهالي.
معاناة كبيرة
تسبب عدم اكتمال ربط الطرق الفرعية بالرئيسية من خلال السفلتة، في معاناة كبيرة للأهالي، وسط غياب السفلتة، والإنارة، وتضرر المركبات خاصة أثناء هطول الأمطار، وتعاني بعض الطرق من عدم اكتمالها، وانقطاعها عند نقاط معينة، وسط تساؤلات عن الأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال الطرق وسفلتتها، وإيصالها بالطرق الرئيسية.
رصد ميداني
رصدت ((الوطن)) العديد من الطرق التي لم تكتمل وتمثلت في طريق كعلول، وحي الزهور، والصناعية في محافظة أبوعريش، وطرق أخرى في محافظتي صامطة وأحد المسارحة، وشكلت هاجسا تؤرق المواطنين، وسط مطالب بربط الطرق، من خلال السفلتة، وإنهاء معاناة المواطنين، وتضرر مركباتهم.
6 مطالب
تمثلت أبرز مطالب المواطنين في: سفلتة الطرق الفرعية، وربطها بالطرق الرئيسية، وتركيب الإنارة، وردم الحفريات، ووضع الحواجز، ومكافحة التشوه البصري التي تحيط بها.
ملكيات خاصة
أكد مصدر بلدي لـ((الوطن)) أن بعض الطرق يشهد ملكيات خاصة للمواطنين، والتي تعيق معها إكمال وصلات الطرق، مشيرا إلى أن بعض الوصلات الخاصة بحاجة للسفلتة، والتي سيتم توفيرها في حال توفر مستثمر وميزانية خاصة لها.
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