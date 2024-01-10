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السّمي

1/10/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al Watan) عادت فكرة تسمية الأبناء بأسماء الأجداد إلى الواجهة مرة أخرى، وهو ما يعرف بـ(السمي) بعد أن غابت نيفًا من الزمن، حيث يلجأ بعض الأبناء إلى تسمية أبنائهم، بأسماء يحملها الآباء (جد المولود)، أو أحد أفراد الأسرة، بغرض إبقاء الإسم حيًّا متداولًا بين أفراد العائلة،حتى لا يندثر ذكره بعد وفاتهم، أو بغرض إفراحهم وإدخال البهجة عليهم حال حياتهم، وهو فعل محمود بلا شك يشكر عليه الأبناء، لكن، إذا ما نقبنا وبحثنا عن بعض هذه الأسماء، فسنجدها أسماء قديمة جدًا، وبها بعض المحامل والإيماءات السيئة المعنى، وغير اللائقة، ولو كانت الأسماء عديمة المعنى وانتفى عنها المغزى السيء، ربما هان الأمر، لكن الأمر أعظم من ذلك، ومن تلك الأسماء ما لها توصيفات غير محببة إلى النفس، تعرض الأبناء للتهكم والسخرية من الأخرين، وتظهرهم في حال سيء يرثى له، خاصة أسماء البنات، فهم أكثر عرضة لذلك بحكم أنوثتهم وميلهم للأزياء والموضة وإلى كل ما هو جديد، (حتى الأسماء)، فدلالة اسم المرأة له تأثيره ووقعه الإيجابي أو السلبي على نفسيتها، وقد تقف هذه الأسماء القديمة سيئة السمعة حائلًا وعقبة تؤثر نفسيًا على مستقبلها العلمي والاجتماعي، على عكس الرجل الذي قد يتقبل ذلك بصدر رحب، والواقع أن العصر الحالي يتطور بإستمرار وبشكل سريع جدًا، ومع هذا التغيير، تتغير معه الأسماء ودلالاتها، ولا أدل على ذلك من إصرار الكثير من الشباب والفتيات على تغيير أسمائهم القديمة التي طالما وصفت بالمحرجة، التغيير لأسماء أخرى جديدة تواكب الحياة المعاصرة.
أخيرًا تجدر الإشارة إلى أن تكلفة وليمة (العقيقة) للمولود (السمي) سيتكفل بها من تم تسمية المولود باسمه، ففي الوقت الذي تقرر فيه إطلاق الاسم وإشاعته، لا يسعه حينها إلا القيام بذلك وهو وملزم أيضاً حسب العادات والتقاليد والأعراف بكسوتة في جميع الأعياد، كنوع من رد الجميل.

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