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الله يسقي المسقي

1/10/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al Watan) المسقي بلدة تمنح النفوس الارتواء، وترسم على محيط الأمكنة الإخضرار والنماء، اكتسبت شهرتها من موقعها كإحدى محطات عبور المسافرين وقوافل التجارة على مدى قرون موغلة في التاريخ، وتعني في اللغة الزرع الذي سُقي.
بيني وبين هذه البلدة الوادعة قصة ود وحنين، كنت أتردد عليها منذ الطفولة منتصف الثمانينيات الهجرية مع والدي -رحمه الله رحمة واسعة-، الذي جعل زيارة أبناء خاله من أسرة آل فايع وبعض أصدقائه الأوفياء الكرام عادة سنوية.
كانت سيارة ((الأبلكاش)) لمالكها يحيى بن طامسة -رحمه الله- تنقلنا من وسط سوق الثلاثاء بأبها باتجاه المسقي في رحلة جميلة لا تخلو من المتاعب، تستغرق ثلاث ساعات متواصلة.
والأبلكاش سيارة دفع رباعي تم تحويلها إلى كبينة مغطاة بالخشب المجلفن تتسع لأربعة عشر راكبًا، بمقاعد متراصة على شكل ما هو موجود اليوم في حافلات النقل، والأجمل في الرحلة أنها تتحول إلى أحاديث منوعة بين الركاب، وما شاهدوه وسمعوه في السوق من أخبار رسمية، ولقاءات مع المتسوقين، ومواقع هطول الأمطار، وحركة الأسواق، والحكايات الشعبية.
وقد بقيت المسقي، وستبقى بحول الله، بلدة وفية بوفاء أهلها الطيبين، غنية بتراثها الأصيل، وأثار الراحلين على دروبها العتيقة ومسجدها التاريخي، والشداخات التي تعكس الوعي الحضاري في كيفية التواصل بأمان بين البيوت المتشحة بجمال العمارة، وذكاء التخطيط، تطوقها ما يقارب من سبعين قصبة وبرجًا.
ويسترعي انتباه الزوار للمسقي إبداع الإنسان في اختيار مواقع المزارع، وبناء جدرانها ومساقي المياه وانحداراتها، ومعرفة أوقات الزراعة ومواسم الحصاد، واحترام البيئةالطبيعية وأماكن الر عي، وعدم الإضرار بها.
وبفضل الله ثم باهتمام حكومتنا الرشيدة ومتابعة أمير منطقة عسيرالأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أضحت المسقي اليوم نقطة جذب سياحية مميزة من خلال تظافر الجهود وتنفيذ برامج سياحية، وتعريف الزوار بالبلدة وتاريخها المضيئ والعادات والتقاليد.
وفي صيف العام الماصي شاهدت جموعًا من المصطافين على جوانب الطرق المؤدية إلى المسقي لشراء ما تعرضه الأسر المنتجة من المأكولات الشعبية، الخبز البلدي، النباتات العطرية، الصناعات التقليدية والفواكه الصيفية، وهذا يعكس نجاح البلدة في لفت الانتباه لبريق المكان،ووهج الزمان بتنفيذ عروض شعبية، ثقافية، سياحية راقية، مكللة بكرم المشاعر الدافئة، وحفاوة الاستقبال، وحُسن التنظيم.

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