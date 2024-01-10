3 فنون تتنافس في جازان

(MENAFN
- Al Watan) تنافس 38 فنانا وفنانة في إحياء 3 فنون ثقافية في جازان، ممثلة في: الفن التشكيلي، والنحت، والخط العربي، في وقت أبرزت الفنون التنوع الثقافي والفني، وإبداعات المواهب الشابة. استنفرت 3 جهات ممثلة في النادي الأدبي، وأمانة جازان، والمهرجان الشتوي، جهودهم في دعم شباب وفتيات جازان، إذا رفعت شعار التحدي بين المشاركين والمشاركات، وشهدت افتتاح معرضي الفن التشكيلي، والخط العربي في المركز الحضاري، عن طريق أمين منطقة جازان المهندس يحي غزواني، وإشراف الفنان علي أبو القاسم، ويستمران لمدة 10 أيام، وتنفيذ ورشة عمل بعنوان رحلة مع الكوفي الهندسي، وسط إقبال كبير من النساء والأطفال، وحضور المختصين بالثقافة والأدب.
تقنيات حديثة
لفتت اللوحات المشاركة استخدام التقنيات الحديثة بشكل مهني، وتطور مستويات الخط والرسم، وتقديم الأعمال الفنية المميزة، والتي حازت على إعجاب الزوار.
وأكد رئيس النادي الأدبي حسن صلهبي، أن النادي ينظم الفعاليات الأدبية والفنية والتشكيلية، وتم افتتاح معرض الفن التشكيلي، والخط العربي، والنحت، مشيرا إلى أن المنطقة تضم مجموعة من الفنانين والفنانات والذين يعدون واجهة للمنطقة فنيا وثقافيا، وأن اللوحات المشاركة عبرت عن أفكار مميزة، مضيفا إلى أن النادي الأدبي داعم كبير للمواهب الفنية، وأنه سيتم تنفيذ ملتقى شعري خلال الشهر المقبل، بمشاركة نخبة من الشعراء على مستوى المملكة.
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