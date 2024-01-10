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3 فنون تتنافس في جازان

1/10/2024 2:28:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تنافس 38 فنانا وفنانة في إحياء 3 فنون ثقافية في جازان، ممثلة في: الفن التشكيلي، والنحت، والخط العربي، في وقت أبرزت الفنون التنوع الثقافي والفني، وإبداعات المواهب الشابة. استنفرت 3 جهات ممثلة في النادي الأدبي، وأمانة جازان، والمهرجان الشتوي، جهودهم في دعم شباب وفتيات جازان، إذا رفعت شعار التحدي بين المشاركين والمشاركات، وشهدت افتتاح معرضي الفن التشكيلي، والخط العربي في المركز الحضاري، عن طريق أمين منطقة جازان المهندس يحي غزواني، وإشراف الفنان علي أبو القاسم، ويستمران لمدة 10 أيام، وتنفيذ ورشة عمل بعنوان رحلة مع الكوفي الهندسي، وسط إقبال كبير من النساء والأطفال، وحضور المختصين بالثقافة والأدب.
تقنيات حديثة
لفتت اللوحات المشاركة استخدام التقنيات الحديثة بشكل مهني، وتطور مستويات الخط والرسم، وتقديم الأعمال الفنية المميزة، والتي حازت على إعجاب الزوار.
وأكد رئيس النادي الأدبي حسن صلهبي، أن النادي ينظم الفعاليات الأدبية والفنية والتشكيلية، وتم افتتاح معرض الفن التشكيلي، والخط العربي، والنحت، مشيرا إلى أن المنطقة تضم مجموعة من الفنانين والفنانات والذين يعدون واجهة للمنطقة فنيا وثقافيا، وأن اللوحات المشاركة عبرت عن أفكار مميزة، مضيفا إلى أن النادي الأدبي داعم كبير للمواهب الفنية، وأنه سيتم تنفيذ ملتقى شعري خلال الشهر المقبل، بمشاركة نخبة من الشعراء على مستوى المملكة.

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