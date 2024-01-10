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تصميم يجذب زوار مؤتمر الحج والعمرة

1/10/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) لفتت المهندسة المعمارية جود جلال في مؤتمر الحج والعمرة أنظار الزوار، عبر التصميم النهائي لجناح إحدى شركات تطويف الحجاج، حيث اعتمدت المهندسة على الابتكار وتناسق الألوان وعرض مرئي عبر شاشات الإلكترونية تفاعلية تتضمن فيديوهات تشمل موسم الحج عبر مراحلة المختلفة، من خلال عدد من الأفلام القصيرة الموثقة في المشاعر المقدسة، وعرفات، ومِنى، ومزدلفة.
وتميز تصميم المهندسة بدقة من التخطيط الأولي إلى التنفيذ النهائي حتى استطاعت إخراج تصميم فريد ومخصص يعكس هوية العميل وتلبي توقعاته بشكل كامل، حيث أبدعت المصممة في مجال التصميم الداخلي وجمعت بين الموهبة والخبرة والشغف في تحقيق تصاميم استثنائية وفريدة من نوعها. وقالت المهندسة المعمارية جود جلال، إن هذه المشاركة الأولى بمؤتمر الحج والعمرة وسبق أن شاركت في عدة فعاليات أخرى عبر تصميم مختلفة قدمتها لقيت استحسان وإعجاب الحضور في تلك المناسبات، وعن مشاركتها في مؤتمر الحج والعمرة، أوضحت أنها قبل التصميم تقوم بدراسة التوجه للعميل وهذا طبيعة عملها حتى يتم تحديد الأهداف التي يرغب بها ووضع التصميم المناسب حسب الفعاليات المشارك بها.
وأشارت بعد ذلك إلى أنه تتم إعادة ترتيب وصياغة الأفكار ووضع ما يناسب العميل وتصميمها بحيث تكون متناسبة مع بعضها البعض حتى يتم وضع تصميم يليق بالعميل ويعبر عن الفعالية المشارك بها، وحرصت من خلال المشاركة على إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، موضحة أن التصميم يوظف التكنولوجيا الحديثة بحيث كان التصميم خارجا عن المؤلف وجاذبا للحضور واستغرقت فترة التصميم ومراجعة العمل 3 شهور ما بين اختيار الألوان وتحديد الهوية أما تنفيذه على أرض الواقع فكان فترة 7 أيام مع الفريق.

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