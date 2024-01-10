تصميم يجذب زوار مؤتمر الحج والعمرة

(MENAFN
- Al Watan) لفتت المهندسة المعمارية جود جلال في مؤتمر الحج والعمرة أنظار الزوار، عبر التصميم النهائي لجناح إحدى شركات تطويف الحجاج، حيث اعتمدت المهندسة على الابتكار وتناسق الألوان وعرض مرئي عبر شاشات الإلكترونية تفاعلية تتضمن فيديوهات تشمل موسم الحج عبر مراحلة المختلفة، من خلال عدد من الأفلام القصيرة الموثقة في المشاعر المقدسة، وعرفات، ومِنى، ومزدلفة.
وتميز تصميم المهندسة بدقة من التخطيط الأولي إلى التنفيذ النهائي حتى استطاعت إخراج تصميم فريد ومخصص يعكس هوية العميل وتلبي توقعاته بشكل كامل، حيث أبدعت المصممة في مجال التصميم الداخلي وجمعت بين الموهبة والخبرة والشغف في تحقيق تصاميم استثنائية وفريدة من نوعها. وقالت المهندسة المعمارية جود جلال، إن هذه المشاركة الأولى بمؤتمر الحج والعمرة وسبق أن شاركت في عدة فعاليات أخرى عبر تصميم مختلفة قدمتها لقيت استحسان وإعجاب الحضور في تلك المناسبات، وعن مشاركتها في مؤتمر الحج والعمرة، أوضحت أنها قبل التصميم تقوم بدراسة التوجه للعميل وهذا طبيعة عملها حتى يتم تحديد الأهداف التي يرغب بها ووضع التصميم المناسب حسب الفعاليات المشارك بها.
وأشارت بعد ذلك إلى أنه تتم إعادة ترتيب وصياغة الأفكار ووضع ما يناسب العميل وتصميمها بحيث تكون متناسبة مع بعضها البعض حتى يتم وضع تصميم يليق بالعميل ويعبر عن الفعالية المشارك بها، وحرصت من خلال المشاركة على إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن، موضحة أن التصميم يوظف التكنولوجيا الحديثة بحيث كان التصميم خارجا عن المؤلف وجاذبا للحضور واستغرقت فترة التصميم ومراجعة العمل 3 شهور ما بين اختيار الألوان وتحديد الهوية أما تنفيذه على أرض الواقع فكان فترة 7 أيام مع الفريق.
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