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نانسي عجرم تلاقي جماهير العلا لأول مرة

1/10/2024 2:28:09 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت ((لحظات العُلا)) عن استضافة حفل فني مميز ستحييه النجمة اللبنانية نانسي عجرم لأول مرة في العلا 11 يناير في قاعة مرايا الشهيرة، لتوفر لمحبي الموسيقى والتجارب الفنية فرصة للاستمتاع بأروع اللحظات الساحرة. تُعَد نانسي واحدةً من أشهر النجمات التي أبدعت في تقديم عديد من الأنماط الموسيقية المختلفة، وقد أسرت قلوب محبيها من خلال صوتها الرائع وحضورها المذهل لأكثر من عقدين، وحققت إشادة واسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتعتبر نانسي أيضاً واحدة من أكثر ثلاث مغنيات لبنانيات مبيعاً على الإطلاق، حيث سجلت ألبوماتها المميزة مبيعات بلغت 30 مليون نسخة حول العالم. وتركت نانسي بصمة فنية مميزة من خلال مجموعة من الأغنيات التي أحبها الجميع، مما عزز شهرتها في المشهد الموسيقي العالمي. وتثري نانسي أجواء العُلا الاحتفالية، حيث تقدم باقة من أفضل أغنياتها في الحفل الذي يندرج ضمن سلسلة حفلات لحظات العُلا الرائعة، ما يعد الضيوف بتجربة فنية من نوع آخر. كما استضافت سلسلة حفلات لحظات العُلا لهذا الموسم مجموعة من ألمع النجوم والفنانين، بمن فيهم الشاب خالد وبرونو مارس والأيقونة اللبنانية ماجدة الرومي والمطربة الخليجية المحبوبة نوال الكويتية. وتتطلع الجماهير أيضاً لعديد من الحفلات التي ستقام خلال شهري يناير وفبراير، بما فيها حفل الفنان الكبير عبادي الجوهر وعروض الأوركسترا السويسرية المميزة؛ فضلاً عن حفل جيمس بلانت المنتظر في قاعة مرايا.
وتتوفر تذاكر الحجز المبكر لحفل نانسي المنتظر بأسعار تبدأ من 490 ريالا سعوديا للفئة الذهبية و630 ريالا سعوديا للفئة البلاتينية. كما يمكن للمجموعات المكونة من ثمانية أفراد الاستفادة من الباقة البلاتينية الحصرية بسعر 6.534 ريالا سعوديا، للاستمتاع بأروع الأوقات المميزة.

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