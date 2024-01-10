نانسي عجرم تلاقي جماهير العلا لأول مرة

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت ((لحظات العُلا)) عن استضافة حفل فني مميز ستحييه النجمة اللبنانية نانسي عجرم لأول مرة في العلا 11 يناير في قاعة مرايا الشهيرة، لتوفر لمحبي الموسيقى والتجارب الفنية فرصة للاستمتاع بأروع اللحظات الساحرة. تُعَد نانسي واحدةً من أشهر النجمات التي أبدعت في تقديم عديد من الأنماط الموسيقية المختلفة، وقد أسرت قلوب محبيها من خلال صوتها الرائع وحضورها المذهل لأكثر من عقدين، وحققت إشادة واسعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتعتبر نانسي أيضاً واحدة من أكثر ثلاث مغنيات لبنانيات مبيعاً على الإطلاق، حيث سجلت ألبوماتها المميزة مبيعات بلغت 30 مليون نسخة حول العالم. وتركت نانسي بصمة فنية مميزة من خلال مجموعة من الأغنيات التي أحبها الجميع، مما عزز شهرتها في المشهد الموسيقي العالمي. وتثري نانسي أجواء العُلا الاحتفالية، حيث تقدم باقة من أفضل أغنياتها في الحفل الذي يندرج ضمن سلسلة حفلات لحظات العُلا الرائعة، ما يعد الضيوف بتجربة فنية من نوع آخر. كما استضافت سلسلة حفلات لحظات العُلا لهذا الموسم مجموعة من ألمع النجوم والفنانين، بمن فيهم الشاب خالد وبرونو مارس والأيقونة اللبنانية ماجدة الرومي والمطربة الخليجية المحبوبة نوال الكويتية. وتتطلع الجماهير أيضاً لعديد من الحفلات التي ستقام خلال شهري يناير وفبراير، بما فيها حفل الفنان الكبير عبادي الجوهر وعروض الأوركسترا السويسرية المميزة؛ فضلاً عن حفل جيمس بلانت المنتظر في قاعة مرايا.
وتتوفر تذاكر الحجز المبكر لحفل نانسي المنتظر بأسعار تبدأ من 490 ريالا سعوديا للفئة الذهبية و630 ريالا سعوديا للفئة البلاتينية. كما يمكن للمجموعات المكونة من ثمانية أفراد الاستفادة من الباقة البلاتينية الحصرية بسعر 6.534 ريالا سعوديا، للاستمتاع بأروع الأوقات المميزة.
MENAFN10012024000089011017ID1107705629
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.