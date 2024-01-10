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نيوم تعلن عن وجهة أكويلم المصممة بين الجبال

1/10/2024 2:28:08 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن مجلس إدارة نيوم عن "أكويلم Aquellum "، أحدث وجهاتها الفاخرة الواقعة بين أحضان الجبال، التي ستشكل مجتمعاً مستوحى من نمط الحياة المستقبلية، يضم وحدات سكنية وفندقية ومرافق متنوعة، تقدم تجارب استثنائية مدعومة بتصاميم معمارية مبتكرة مواكبة لأحدث التقنيات وأرقى المفاهيم الهندسية.
وتقع "أكويلم" على ساحل خليج العقبة، داخل سلسلة جبال خلابة تحيط بها، ويبلغ ارتفاعها 450 متراً، وتمثل الوجهة منظومة للمعيشة تتكامل مع البيئة الطبيعية المحيطة؛ حيث صُممت لدفع الابتكار في التصميم والبناء المستوحى من الأصالة والخيال العلمي، بعيداً عن الأساليب التقليدية.
ويمكن الوصول إلى "أكويلم" عبر رحلةٍ استثنائية، تبدأ من أول مرسى عائم في العالم، حيث سينطلق الضيوف على متن قارب مخصص لدخول هذه الوجهة يمر عبر قناة مائية تحت الأرض، في رحلة مذهلة لاكتشاف هذا المجتمع.
وسيحظى الزوار بتجربة انتقال عمودية مميزة بارتفاع 100 متر، تنقلهم من القناة المائية إلى المجمع عبر حديقة رائعة, وسيخلق هذا المجتمع الرقمي ترابطاً حيوياً استثنائياً، من خلال المزج والتناغم السلس بين أماكن الإقامة الفندقية والشقق والمتاجر ومناطق الترفيه والاستجمام ومراكز الابتكار.
ويمتد في "أكويلم" شارع حيوي مفعم بالحياة عبر حديقة واسعة، حيث سيربط بين المساحات المجتمعية المتنوعة، ومرافق الضيافة ذات المستويات العالمية، وعروض الفنون الغامرة، والفعاليات المتنوعة، ومتاجر التسوق، والمطاعم, كما تحتضن الوجهة "ذا جينيريتر"، وهي مساحة مميزة توفر للمخترعين والمبتكرين والمفكرين المبدعين مختبرات للأبحاث الفريدة من نوعها، ستشكل منصةً لإعادة تصور المستقبل.
كما تتمتع بنظام نقلٍ داخلي متعدد الاتجاهات يسهّل الوصول إلى الطوابق العليا، وينقل السكان والزوار إلى منازلهم وفنادقهم، ويصعد بهم إلى حدائق الأسطح ذات الإطلالات الساحلية الخلابة.
وتماشياً مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير "أكويلم" وإنجازها بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعها الساحلي.
ويأتي الإعلان عن تطوير هذه الوجهة في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو" و"نورلانا"، وهي أيضاً وجهات للسياحة المستدامة على ساحل خليج العقبة في نيوم.

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