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900 مادة كيميائية مرتبطة بسرطان الثدي

1/10/2024 2:28:07 PM
(MENAFN- Al Watan) حددت دراسة جديدة أكثر من 900 مادة كيميائية في الأطعمة والمشروبات والمنتجات الاستهلاكية لها صلة بسرطان الثدي. لقد طور العلماء طريقة سريعة للتنبؤ بالمواد الكيميائية التي من المحتمل أن تسبب تطور المرض، مع التركيز على خصائص محددة. وتشمل هذه الخصائص المواد الكيميائية التي تسبب الأورام في الحيوانات، وتعطل التوازن الهرموني في الجسم، وتتلف الحمض النووي.
ومن خلال التحليل المكثف لقواعد البيانات الحكومية الدولية المختلفة، حدد الباحثون ما مجموعه 921 مادة كيميائية يحتمل أن تساهم في تطور سرطان الثدي. ومن اللافت للنظر أن حوالي 90% من هذه المواد الكيميائية يواجهها الناس عادة من خلال المنتجات الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والمبيدات الحشرية والأدوية وبيئات العمل.
واكتشف الباحثون أن أكثر من نصف هذه المواد الكيميائية لديها القدرة على تعطيل الوظائف الهرمونية في الجسم، وهو عامل معروف يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي.
278 مادة كيميائية
تقول المؤلفة الرئيسية الدكتورة جينيفر كاي، عالمة الأبحاث في معهد سايلنت سبرينج، في بيان إعلامي: ((سرطان الثدي هو مرض هرموني، لذا فإن حقيقة أن الكثير من المواد الكيميائية يمكن أن تغير هرمون الاستروجين والبروجستيرون أمر مثير للقلق)).
يكشف تحليل أكثر تفصيلًا للبيانات أنه تم العثور على 278 مادة كيميائية تسبب أورامًا في الحيوانات، في حين أن 420 منها معروفة بإتلاف الحمض النووي وتعطيل التوازن الهرموني.
لقد تم الآن تبسيط القدرة على التنبؤ بالمواد الكيميائية التي قد تسبب الأورام في الحيوانات من خلال التركيز على خصائصها المدمرة للحمض النووي وتعطيل الهرمونات. ويقدم هذا النهج طريقة أبسط وأكثر فعالية من حيث التكلفة لإجراء مثل هذه التجارب.
يقول المؤلف المشارك روثان رودل، مدير الأبحاث في Silent Spring: ((تاريخيًا، كان يُنظر إلى المواد الكيميائية التي تسبب أورام الثدي لدى الحيوانات على أنها أفضل مؤشر على ما إذا كانت قد تسبب سرطان الثدي لدى البشر)).
((لكن الدراسات على الحيوانات مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا، ولهذا السبب لم يتم اختبار الكثير من المواد الكيميائية. تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن فحص المواد الكيميائية لهذه السمات الهرمونية يمكن أن يكون استراتيجية فعالة لتحديد المواد المسببة للسرطان المحتملة للثدي.
30 مبيدا حشريا
كشفت هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة آفاق الصحة البيئية، أن 30 مبيدًا حشريًا، كانت وكالة حماية البيئة (EPA) قد أقرتها سابقًا، لديها القدرة على التسبب في سرطان الثدي. وبالتالي، يؤثر هذا البحث على الطرق المستقبلية لتقييم السلامة الكيميائية.
ويخلص كاي إلى القول ((نحن بحاجة إلى أدوات جديدة لتحديد التعرضات البيئية التي يمكن أن تساهم في هذا الاتجاه حتى نتمكن من تطوير استراتيجيات الوقاية وتقليل عبء المرض)).

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