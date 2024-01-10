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الفالح: إعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية سيحتاج لترليونات الدولارات

1/10/2024 2:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العالم سيحتاج إلى تريليونات الدولارات في العقود القادمة، لإعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية.
وأضاف الفالح خلال كلمته في جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي أن "المملكة قادرة على حصد مواردها وكذلك استكشافها والتنقيب عنها، وفيما يتعلق بالمعادن هذه منطقة تسمى منطقة السوبر وهي منطقة كبرى من وسط آسيا إلى الشرق الأوسط إلى إفريقيا وهي معروفة بأن لديها على الأقل ثلث العالمية قاعدة الموارد العالمية".
وأشار إلى أن الطلب على الموارد سوف يتضاعف ويكون أضعاف ما هو عليه اليوم، وأن الكثير من عمليات ومنشآت الإنتاج الحالية القائمة ربما ستنحدر وتتدهور، ربما بسبب أنها ليست مقبولة من ناحية الاصطدام مع وجهة النظر البيئية أو بسبب زيادة التركيز على بعض المناطق الجغرافية دون غيرها".

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