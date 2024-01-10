الفالح: إعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية سيحتاج لترليونات الدولارات

(MENAFN
- Al Watan) قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن العالم سيحتاج إلى تريليونات الدولارات في العقود القادمة، لإعادة تشكيل سلسلة الإمداد العالمية.
وأضاف الفالح خلال كلمته في جلسة حوارية بمؤتمر التعدين الدولي أن "المملكة قادرة على حصد مواردها وكذلك استكشافها والتنقيب عنها، وفيما يتعلق بالمعادن هذه منطقة تسمى منطقة السوبر وهي منطقة كبرى من وسط آسيا إلى الشرق الأوسط إلى إفريقيا وهي معروفة بأن لديها على الأقل ثلث العالمية قاعدة الموارد العالمية".
وأشار إلى أن الطلب على الموارد سوف يتضاعف ويكون أضعاف ما هو عليه اليوم، وأن الكثير من عمليات ومنشآت الإنتاج الحالية القائمة ربما ستنحدر وتتدهور، ربما بسبب أنها ليست مقبولة من ناحية الاصطدام مع وجهة النظر البيئية أو بسبب زيادة التركيز على بعض المناطق الجغرافية دون غيرها".
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