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مطارات القابضة تعلن عن طلب إبداء الرغبات لمطار أبها الدولي

1/10/2024 2:28:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة مطارات القابضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص -بعد صدور موافقة اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل والخدمات اللوجستية- عن إطلاق مرحلة طلب إبداء الرغبات لمشروع مطار أبها الدولي في منطقة عسير أمام المهتمين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص وفقًا لنظام التخصيص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بنموذج البناء، والنقل، والتشغيل يمتد إلى 30 عاماً.
ويأتي ذلك في ظل تضافر جهود الجهات الحكومية المشاركة المتمثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تطوير منطقة عسير، وعدد من الجهات الحكومية الأخرى, وتماشيًا مع إعلان ولي العهد، عن المخطط العام لمطار أبها الجديد، الذي سيتم بناؤه بهوية معمارية موائمة مع تراث منطقة عسير؛ ليصبح معلمًا بارزًا من المعالم بالمملكة، ويتميز بموقعه الإستراتيجي بين مطارات المملكة حيثُ يشكل حلقة وصل بين المطارات المحلية والدولية.
ويستهدف المطار أن يصل عدد المسافرين إلى ما يقارب 8 ملايين مسافر بحلول عام 2030 وإلى ما يزيد عن 13 مليون مسافر بحلول عام 2054، ويضم المشروع صالة سفر جديدة تقع في المساحة الشرقية من الصالة الحالية وستكون جاهزة بحلول عام 2028 على أن يتم بناؤها على مرحلتين إلى ثلاث مراحل بمساحة إجمالية تُقدر بـ 69,400 متر مربع، ومتوقع توسعتها لتصل إلى 73,200 متر مربع في المرحلة الثانية.
ويشمل المشروع كذلك إنشاء مواقف طائرات لخدمة صالة السفر الجديدة، بالإضافة إلى مسار للخروج السريع من المدرج الحالي خلال منتصف الفترة من 2030-2040. إلى جانب مرافق أخرى مثل: الطرق الموصلة إلى صالة السفر الجديدة، مواقف جديدة للسيارات مع توسعة المرافق المساندة مثل: محطة توليد الكهرباء، ومحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي.
ويُعد المشروع أحد مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقيقًا لأهداف رؤية2030 ، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإستراتيجية الوطنية للطيران، بالإضافة إلى إستراتيجية تطوير منطقة عسير"قمم وشيم"، وتشكل تنمية قطاع النقل في منطقة عسير إلى جذب المزيد من المسافرين، بما يُحقق التطور في المنطقة والمناطق المجاورة لها، وتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بخدمات قطاع النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.
ودعا المركز المستثمرين ومقدمي خدمات تشغيل المطارات المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبات، الساعة 3:00 مساءً، يوم الأربعاء الموافق 31 يناير 2024.

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