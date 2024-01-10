قفزات تجارية سعودية في كتاب التنافسية العالمية 2023

(MENAFN
- Al Watan) أسهمت وزارة التجارة من خلال تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية بالشراكة مع جهات المنظومة في تقدم المملكة خلال العام 2023م في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية.
وحققت المملكة المرتبة (17) عالمياً من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ (20) الأولى لأول مرة، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.
وفي المؤشرات المرتبطة بالتجارة، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر التحول الرقمي للشركات"، نتيجة الاهتمام بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بها، إضافة لصدور وسريان نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر تكلفة رأس المال" لتشجع تطوير الأعمال، وفي مؤشر "تضخم أسعار المستهلك"، وجاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في "مؤشر التبادل التجاري" (قيمة الصادرات إلى الواردات) بعد أن كانت تحتل المرتبة 54 في العام 2022.
وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة 9 مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالمياً، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير العالية) لتحتل المرتبة 10 عالمياً.
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