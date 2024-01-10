Thursday, 11 January 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قفزات تجارية سعودية في كتاب التنافسية العالمية 2023

1/10/2024 2:28:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أسهمت وزارة التجارة من خلال تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية بالشراكة مع جهات المنظومة في تقدم المملكة خلال العام 2023م في عدد من المؤشرات المرتبطة بالتنافسية العالمية.
وحققت المملكة المرتبة (17) عالمياً من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح من الدول الـ (20) الأولى لأول مرة، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2023م.
وفي المؤشرات المرتبطة بالتجارة، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر التحول الرقمي للشركات"، نتيجة الاهتمام بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بها، إضافة لصدور وسريان نظام الشركات الجديد لتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وحققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في "مؤشر تكلفة رأس المال" لتشجع تطوير الأعمال، وفي مؤشر "تضخم أسعار المستهلك"، وجاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في "مؤشر التبادل التجاري" (قيمة الصادرات إلى الواردات) بعد أن كانت تحتل المرتبة 54 في العام 2022.
وفي مؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات تقدمت المملكة 9 مراتب لتحتل المرتبة السابعة عالمياً، فيما قفزت المملكة 12 مرتبة في مؤشر الشركات الكبيرة (تتسم بالكفاءة وفقاً للمعايير العالية) لتحتل المرتبة 10 عالمياً.

MENAFN10012024000089011017ID1107705623

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث