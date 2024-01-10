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الشهراني والسكران يلهبان أمسية الكتاب والقراء

1/10/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تألق الشاعران محمد السكران، وفهد الشهراني، في ثاني أمسيات مهرجان الكُتّاب والقُرّاء، بنسخته الثانية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة، يوم الخميس 4 يناير ويستمر حتى 10 يناير، تحت عنوان ((قيمة أدبية من السعودية إلى العالم)).
وعلى المسرح الرئيس بمركز الأمير سلطان الحضاري الذي امتلأ بنخبة من المهتمين بالشأن الثقافي ومتذوقي الشعر والأدب وزوار المهرجان، ألهب السكران والشهراني مشاعر الحضور بقصائد من الشعر النبطي، تفاعل معها الجمهور وصفق للشاعرين كثيرًا.
وقدم الشاعر محمد السكران العديد من قصائده متنقلا بين قصيدة ((يا رب خذني بين أيديك تايب، والمفرق الغربي، ويا لربع لا جيبتوا لكورونا لقاح، وبالله يا أهل تمير، وحارتنا أحبها والله)).
من جهته، قدم الشاعر فهد الشهراني العديد من قصائده، بدأها بقصيدة ((آه يا حظ على الرخوم))، وتنقل بين قصائد ((تلف الشاردات على مداري، وتسكع في خفوقي، وعطرك، وأعذاركم البكم لو تنطق، وحروف الكلام، وسلوى سلت في نفوس الناس واسترسلت، وأكيد من قبل الشتاء يطلع سهيل)).
واختتم الشهراني مشاركته بغناء شيلة ((صدتك عني غريبة))، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من حضور الأمسية الشعرية.
ويتضمن برنامج المهرجان ثلاث أمسيات شعرية، شارك في الأمسية الأولى أربعة شعراء هم: الشاعر والأديب إبراهيم طالع الألمعي، والشاعر طارق صميلي، والشاعر عبدالله العنزي، بالإضافة إلى الشاعر السوداني محمد عبدالباري، في حين أحيا الأمسية الثانية الشاعران محمد السكران، وفهد الشهراني، وستقام الأمسية الثالثة في ختام المهرجان، بمشاركة الشاعرين علي بن حمري، وسعيد بن مانع.

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