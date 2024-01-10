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صحفيو مكة يقفون على مبادرات الداخلية

1/10/2024 2:28:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وقف وفد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة على ما يتضمنه معرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة، والمقام حاليًا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذي افتتحه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، بحضور وزير الحج والعمرة، وعدد من وزراء الدول الإسلامية والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، فهد الإحيوي، أن هذه الزيارة تأتي ضمن فعاليات وأنشطة الهيئة بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين بصفة عامة.
واطلع الوفد خلال الزيارة على مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، وتحديدا الدور الرائد لوزارة الداخلية بالمعرض، والخدمات الكبيرة والجليلة والتقنيات الحديثة، والتي تقدمها لضيوف الرحمن، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود، وشاهد الوفد مبادرات وزارة الداخلية المتميزة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
كما رصد الوفد الدور الفعال والإيجابي لوزارة الداخلية، والمتضمن جلسات حوارية لعدد من القيادات الأمنية لاستعراض خدمات قطاعات الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، ومبادرة ((طريق مكة)).
وفي نهاية الزيارة قدم مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، لمدير هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة، فهد الإحيوي، وأعضاء الوفد درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.
وشارك في الزيارة ممثل هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة لمحافظة جدة، محمد العواجي، وعدد من الأعضاء، وهم: عبدالله الدهاس، ومحمد الإحيوي، وخالد الزهراني، ومحمد العميري، وفيصل السلمي.

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