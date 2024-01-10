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6 حكام سعوديين للآسيوية

1/10/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 حكام سعوديين ضمن قائمته المختارة لبطولة كأس آسيا في قطر، التي تنطلق الجمعة.
وشملت قائمة الحكام السعوديين، 4 حكام للساحة ومساعدين، إضافة إلى اثنين آخرين للاحتياط، وهم محمد الهويش، وخالد الطريس، وخلف الشمري، وياسر السلطان، وماجد الشمراني، ومحمد العبكري.

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