6 حكام سعوديين للآسيوية

6 حكام سعوديين للآسيوية
التاريخ
1/10/2024 2:28:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 6 حكام سعوديين ضمن قائمته المختارة لبطولة كأس آسيا في قطر، التي تنطلق الجمعة.
وشملت قائمة الحكام السعوديين، 4 حكام للساحة ومساعدين، إضافة إلى اثنين آخرين للاحتياط، وهم محمد الهويش، وخالد الطريس، وخلف الشمري، وياسر السلطان، وماجد الشمراني، ومحمد العبكري.
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