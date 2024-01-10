تبادل مراكز برالي داكار
التاريخ
1/10/2024 2:28:01 PM
(MENAFN
- Al Watan) تصدر السائق القطري، ناصر العطية المرحلة الخامسة لفئة السيارات برالي داكار، التي انطلقت من الهفوف إلى الشبيطة بمسافة 744 كلم منها 118 كلم للمرحلة الخاصة، وحل الفرنسي غيرلان شيشيري ثانيا، والسعودي يزيد الراجحي ثالثا.
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