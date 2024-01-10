Thursday, 11 January 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تبادل مراكز برالي داكار

1/10/2024 2:28:01 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر السائق القطري، ناصر العطية المرحلة الخامسة لفئة السيارات برالي داكار، التي انطلقت من الهفوف إلى الشبيطة بمسافة 744 كلم منها 118 كلم للمرحلة الخاصة، وحل الفرنسي غيرلان شيشيري ثانيا، والسعودي يزيد الراجحي ثالثا.

MENAFN10012024000089011017ID1107705617

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث