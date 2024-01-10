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الأولمبية تختتم ندوة الإعلام

1/10/2024 2:28:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اختُتمت ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.
وتناولت الندوة خلال أيامها الثلاثة، عددًا من الجلسات، وهدفت الندوة إلى مواكبة العمل الإعلامي السعودي مع النهضة الرياضية الشاملة التي تعيشها المملكة.

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