الأولمبية تختتم ندوة الإعلام

(MENAFN
- Al Watan) اختُتمت ندوة الإعلام والصحافة الرياضية الدولية، التي نظمتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والأكاديمية الأولمبية السعودية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالشراكة مع الأكاديمية الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، بمشاركة أكثر من 100 إعلامي وإعلامية.
وتناولت الندوة خلال أيامها الثلاثة، عددًا من الجلسات، وهدفت الندوة إلى مواكبة العمل الإعلامي السعودي مع النهضة الرياضية الشاملة التي تعيشها المملكة.
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