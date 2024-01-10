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التعاون يتمسك بميدران

1/10/2024 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تسعى إدارة التعاون إلى تجديد عقد لاعب وسط الذئاب، الإسباني ألفارو ميدران، وما زال اللاعب يدرس العرض المقدم من ناديه.
وفي حال نجاح إدارة التعاون في التجديد لميدران فإنها تكون بذلك قطعت الطريق أمام الأندية الأخرى الراغبة في خطف اللاعب.
ويعتبر اللاعب الإسباني واحدا من أفضل صناع اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

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