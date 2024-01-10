التعاون يتمسك بميدران

(MENAFN
- Al Watan) تسعى إدارة التعاون إلى تجديد عقد لاعب وسط الذئاب، الإسباني ألفارو ميدران، وما زال اللاعب يدرس العرض المقدم من ناديه.
وفي حال نجاح إدارة التعاون في التجديد لميدران فإنها تكون بذلك قطعت الطريق أمام الأندية الأخرى الراغبة في خطف اللاعب.
ويعتبر اللاعب الإسباني واحدا من أفضل صناع اللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين.
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