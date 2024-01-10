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الأخضر يختتم تحضيراته بثنائية في هونغ كونغ

1/10/2024 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي الذي أقيم في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا التي تنطلق في الـ12 من يناير الجاري، بتغلبه على نظيره منتخب هونغ كونغ 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الوكرة القطري، سجل للأخضر عبدالرحمن غريب ((21 ضربة جزاء))، و فواز الصقور ((86)).
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة صباح غدٍ الخميس، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم نفسه في مقر المعسكر بالعاصمة القطرية الدوحة.

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