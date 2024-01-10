الأخضر يختتم تحضيراته بثنائية في هونغ كونغ

(MENAFN
- Al Watan) اختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي الذي أقيم في سيلين بقطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا التي تنطلق في الـ12 من يناير الجاري، بتغلبه على نظيره منتخب هونغ كونغ 2 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الوكرة القطري، سجل للأخضر عبدالرحمن غريب ((21 ضربة جزاء))، و فواز الصقور ((86)).
من جهة أخرى، منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة صباح غدٍ الخميس، على أن يكون التجمع مجددًا مساء اليوم نفسه في مقر المعسكر بالعاصمة القطرية الدوحة.
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