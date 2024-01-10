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إشادة أمريكية بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله لعام 2022

1/10/2024 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بجهود المملكة العربية السعودية حيال رفع المعايير والتدابير واستخدام التقنيات والوسائل والأدوات الحديثة في المجال الأمني وخصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ورفع المعايير الأمنية والدولية لجواز السفر السعودي، ومراقبة المنافذ الحدودية، وقوائم المسافرين في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ومحاربة خطابات الإرهاب والتطرف والكراهية، وسن القوانين التي تجرم هذه الأفعال، ونشر الوسطية والتسامح عبر مؤسسات حكومية وغير حكومية في المملكة كـ (مركز اعتدال - مركز الإصلاح والتأهيل - مركز الحرب الفكرية - رابطة العالم الإسلامي).
وتطرقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022م إلى الدور الفعال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ونبذ التطرف وخطاباته وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات كـ (مجموعة العشرين - المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - مجلس التعاون الخليجي - منظمة التعاون الإسلامي العسكري - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب).
كما أشار التقرير إلى انخفاض الهجمات الإرهابية في المملكة بشكل ملحوظ.

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