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مسابقتان للقصة ومجاراة الشعر

1/10/2024 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك جمعية الأدب المهنية في مهرجان الكُتاب والقُراء بنسخته الثانية بمسابقات يومية، وجوائز قيمّة في جناحها المخصص لها في منطقة الصرح بمقر إقامة المهرجان في مركز الأمير سلطان الحضاري في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
ويتيح الجناح، الذي حظيّ بإقبال واسع من الزوار، مسابقات يومية من خلال مسارين؛ ((مسار الشعر)) في مجاراةٍ شعرية لأربعة أبيات محددة من قِبل الجمعية، شريطة أن تكون الأبيات موزونة ومُقفاة.
وصرح فهد محمد آل هلال، أخصائي البرامج لدى الجمعية، وزميله عبدالله السعدان مدير المشروعات فيها، بأن ((مسار القصة القصيرة)) حظي بمشاركة كبيرة من قِبل الزوار، وهي عبارة عن تأليف قصة قصيرة لا تقل عن 150 كلمة، ولا تزيد على 300 كلمة خالية من الأخطاء النحوية والإملائية، في موضوع يتحدث عن صديقين تمر بهما ظروف ومواقف تستدعي منهما إثبات متانة صداقتهما.
وتهدف جمعية الأدب المهنية إلى التأثير على التشريعات والسياسات المتصلة بالقطاع الأدبي، وتعزيز شبكات التواصل بين الأدباء، وتقدير المواهب ودعمها، لتنمية الوعي بالأدب، وإبراز قيمته، وتشجيع المتميزين في حقول الأدب، والسعي لتوسيع آفاقه محليًا وعالميًا.
ويجسد مهرجان الكُتاب والقُراء قيمة ثقافية تنطلق من المملكة إلى العالم، في حدث يثري المشهد الثقافي، ويتيح فرصة للجمهور للاطلاع على التجارب الأدبية المتنوعة، ويحتفي بالأدباء المحليين والعالميين بصفتهما الأكثر تأثيرًا في سلسلة الإنتاج الثقافي والحضاري للإنسانية كافة، عبر رحلة مُلهمة ثرية بالمعرفة والمتعة، تحتضن جميع أطياف المجتمع، وتقدم فعاليات تجمع بين الأدب والتفاعل والترفيه.

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