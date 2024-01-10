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مشروع ينهي معاناة المزاحمية مع الصرف

1/10/2024 2:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يشتكي فيه عدد من أهالي محافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض من عدم وجود شبكات تصريف صحي وطفح مياه الصرف في الشوارع وانبعاث روائح كريهة وانتشار البعوض والحشرات ومن بينهم سكان حي نوارة الواقع شمال طريق مكة المكرمة الرياض، كشفت شركة المياه الوطنية القطاع الأوسط لـ((الوطن)) عن طرح عقود لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمحافظة ويتضمن نطاق العقود حي نوارة.
معاناة مستمرة
ذكر سكان حي نوارة لـ((الوطن)) أنهم يعانون من طفح مياه الصرف الصحي على مدار الساعة وبشكل يضر بالصحة والبيئة وانبعاث روائح كريهة، وتم تقديم شكوى عبر القنوات الإلكترونية وتم إقفال الشكوى، وأضافوا أنهم تقدموا بشكوى لمحافظة المزاحمية وتم تصديرها برقم 2193 وتاريخ 28/05/1445 إلى فرع المياه بالمحافظة، وأشاروا إلى أن المشكلة ما زالت قائمة إلى هذه اللحظة، مطالبين بحل الموضوع وإنهاء المعاناة من مياه الصرف الصحي بالحي.
تنفيذ مشروع
وحول طفوحات الصرف الصحي بحي نوّارة بمحافظة المزاحمية، أوضحت لـ((الوطن)) شركة المياه الوطنية القطاع الأوسط أن الحي لا تتوفر فيه خدمة الصرف الصحي، وتقوم الشركة حيال ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة والإجراءات المتبعة في ذلك، علمًا أن الشركة قامت مؤخرًا بطرح عقود لتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالمحافظة ويتضمن نطاق العقود حي نوّارة، وقد تم تسليم الموقع للمقاول ضمن مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة المزاحمية المرحلة الثالثة مقاولة مؤسسة عبدالعزيز جود الله محمد القباري للمقاولات، ليتزامن وقت انتهاء هذه العقود مع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من قِبل مشروع القدية.

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