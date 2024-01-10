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انخفاض الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية

1/10/2024 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت قيمة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية في المدينة المنورة من مليون ومائتي ألف ريال عام 2017 حتى 31 ألفا في عام 2021، وذلك وفقا لورشة العمل التي عقدت حول تطبيق اتفاقية سايتس ومكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة الفطرية في جامعة طيبة، وبناء على العرض المقدم من الدكتور عبدالهادي العوفي أستاذ علم بيئة الحيوان والتنوع الحيائي فإن عدد الحيوانات التي كانت مهددة بالانقراض في عام 2017 كان 20 نوعا، فيما انخفض العدد حتى وصل في عام 2021 إلى ثلاثة أنواع.
وتحتضن بيئة المدينة المنورة 36 نوعا من النباتات و 300 نوع من الثديات و 280 نوعا من الطيور و 240 نوعا من الزواحف، ونوعان من البرمائيات و 5 أنواع من أسماك المياه العذبة و 7 أنواع من العقارب.
وتهدف الورشة إلى حماية وتنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي في البيئات البرية والسياحية والبحرية بشكل مستدام، وتقديم صورة شاملة عن اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الفطرية المهددة بالانقراض (سايتس).

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