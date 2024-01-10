BCG الاستشارية شريكًا استراتيجيًا لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة

(MENAFN
- Al Watan) تشارك شركة BCG الاستشارية العالمية، كشريك إستراتيجي لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، الذي سيقام في مدينة الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسط مشاركة كبيرة لمختلف كيانات منظومة العقار، وبحضور نخبة من قادة وصنّاع العقار، محليا وخارجيا.
وأنهت شركة ((BCG الاستشارية))، استعدادتها اللازمة للمشاركة في مختلف فعاليات وأنشطة المنتدى، حيث ستقوم الشركة بطرح استراتيجيتها ورؤيتها وتجربتها المحلية والعالمية، كشركة رائدة في عالم الاستشارات الإدارية والتجارية والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التنظيمية، التي تساعد في إدارة وتنمية الشركات ورفع كفاءاتها والارتقاء بمواردها البشرية والتقنية والفنية والإدارية.
وقال الأستاذ عبد الله الحربي الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار معلقا على مشاركة ((BCG الاستشارية)) :" نحن في منتدى مستقبل العقار يسعدنا كثيرا مشاركة إحدى أكبر الكيانات الاستشارية العالمية، ممثلا في شركة ((BCG الاستشارية))، حيث تعطي هذه المشاركة زخما كبيرا للتنوع وإثراء الحوارات والنقاشات وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب".
ولفت ((الحربي))، إلى أن المنتدى، باعتباره أحد الأحداث العقارية العالمية قد حقق نجاحا ملحوظا في استقطات مشاركات نوعية، محليا، وخارجيا، لكيانات تمثل قمة منظومة العقار في قطاعاته المختلفة، بجانب مشاركة شركات استشارية ذات علاقة بمنظومة العقار،مرحبا بمشاركة شركة ((BCG الاستشارية))، العالمية، كإحدى الرعاة الاستراتجيين للمنتدى في نسخته الثالثة، مشيرا إلى أن الشركة تعد إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، وهي رائدة في مجال تخصصها ولها إسهامات بارزة في المجال الاستشاري بأنواعه المختلفة.
وأشار عبد الله الحربي إلى أن مشاركة شركة عالمية مثل ((BCG الاستشارية))، يمثل تأكيدا لمدى قدرة منتدى مستقبل العقار ، على جذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية، والتي ستعمل على إفادة التنوع والشمول لأعمال المنتدى وأنشطته المتنوعة.
من جانبه، قال فيليب كورنيت - مدير مفوض وشريك أول – رئيس قطاع المدن والقطاعات العقارية والسياحية في ((BCG الاستشارية))، إن ما شجعهم على المشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، كرعاة استراتجيين، ما حققه المنتدى من نجاحات لافتة في نسخه السابقة، حيث أصبح منصة دولية وحدثا عالميا في غاية الأهمية، ونجح في جذب مختلف الشركات والمؤسسات ذات التأثير الكبير على السوق المحلية والخارجية، في عدة مجالات، مشيرا إلى أن انعقاد هذا الحدث العقاري العالمي، يمثل فرصة نادرة لتواصل الشركة مع شركائها وعملائها وتعزيز علاقاتها بهم، علاوة على الفرصة التي سيتيحها المنتدى لعقد تحالفات وتفاهمات، وتبادل الخبرات والأفكار مع الجهات ذات العلاقة، وهي فرصة ممتازة لكي تقوم الجهات المشاركة بتعزيز علاماتها التجارية والترويج لخدماتها ومنتجاتها المقدمة لعملائها.
وأوضح كورنيت أن شركة ((BCG الاستشارية))، لديها مصفوفة تُعرف بمصفوفة BCG، تعمل على مساعدة الشركات على تخصيص مواردها بشكل فعال، وذلك من خلال تحليل وحدات الأعمال، أو خطوط الإنتاج وتصنيفها ، كما أن هذه المصفوفة تساعد أيضا الشركات في تجديد فرص النمو ، مضيفا أن المنتدى كحدث عالمي، من المتوقع أن يتيح فرصا نادرة للشركات والكيانات المشاركة لتعزيز علاماتها التجارية وإيصال مفاهيمها، وذلك من خلال طرح رؤاها وأهدافها وأعمالها.
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