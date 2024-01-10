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BCG الاستشارية شريكًا استراتيجيًا لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة

1/10/2024 2:27:55 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك شركة BCG الاستشارية العالمية، كشريك إستراتيجي لمنتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، الذي سيقام في مدينة الرياض، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024م، برعاية معالي الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وسط مشاركة كبيرة لمختلف كيانات منظومة العقار، وبحضور نخبة من قادة وصنّاع العقار، محليا وخارجيا.
وأنهت شركة ((BCG الاستشارية))، استعدادتها اللازمة للمشاركة في مختلف فعاليات وأنشطة المنتدى، حيث ستقوم الشركة بطرح استراتيجيتها ورؤيتها وتجربتها المحلية والعالمية، كشركة رائدة في عالم الاستشارات الإدارية والتجارية والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التنظيمية، التي تساعد في إدارة وتنمية الشركات ورفع كفاءاتها والارتقاء بمواردها البشرية والتقنية والفنية والإدارية.
وقال الأستاذ عبد الله الحربي الرئيس التنفيذي لمنتدى مستقبل العقار معلقا على مشاركة ((BCG الاستشارية)) :" نحن في منتدى مستقبل العقار يسعدنا كثيرا مشاركة إحدى أكبر الكيانات الاستشارية العالمية، ممثلا في شركة ((BCG الاستشارية))، حيث تعطي هذه المشاركة زخما كبيرا للتنوع وإثراء الحوارات والنقاشات وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب".
ولفت ((الحربي))، إلى أن المنتدى، باعتباره أحد الأحداث العقارية العالمية قد حقق نجاحا ملحوظا في استقطات مشاركات نوعية، محليا، وخارجيا، لكيانات تمثل قمة منظومة العقار في قطاعاته المختلفة، بجانب مشاركة شركات استشارية ذات علاقة بمنظومة العقار،مرحبا بمشاركة شركة ((BCG الاستشارية))، العالمية، كإحدى الرعاة الاستراتجيين للمنتدى في نسخته الثالثة، مشيرا إلى أن الشركة تعد إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، وهي رائدة في مجال تخصصها ولها إسهامات بارزة في المجال الاستشاري بأنواعه المختلفة.
وأشار عبد الله الحربي إلى أن مشاركة شركة عالمية مثل ((BCG الاستشارية))، يمثل تأكيدا لمدى قدرة منتدى مستقبل العقار ، على جذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية، والتي ستعمل على إفادة التنوع والشمول لأعمال المنتدى وأنشطته المتنوعة.
من جانبه، قال فيليب كورنيت - مدير مفوض وشريك أول – رئيس قطاع المدن والقطاعات العقارية والسياحية في ((BCG الاستشارية))، إن ما شجعهم على المشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى مستقبل العقار، كرعاة استراتجيين، ما حققه المنتدى من نجاحات لافتة في نسخه السابقة، حيث أصبح منصة دولية وحدثا عالميا في غاية الأهمية، ونجح في جذب مختلف الشركات والمؤسسات ذات التأثير الكبير على السوق المحلية والخارجية، في عدة مجالات، مشيرا إلى أن انعقاد هذا الحدث العقاري العالمي، يمثل فرصة نادرة لتواصل الشركة مع شركائها وعملائها وتعزيز علاقاتها بهم، علاوة على الفرصة التي سيتيحها المنتدى لعقد تحالفات وتفاهمات، وتبادل الخبرات والأفكار مع الجهات ذات العلاقة، وهي فرصة ممتازة لكي تقوم الجهات المشاركة بتعزيز علاماتها التجارية والترويج لخدماتها ومنتجاتها المقدمة لعملائها.
وأوضح كورنيت أن شركة ((BCG الاستشارية))، لديها مصفوفة تُعرف بمصفوفة BCG، تعمل على مساعدة الشركات على تخصيص مواردها بشكل فعال، وذلك من خلال تحليل وحدات الأعمال، أو خطوط الإنتاج وتصنيفها ، كما أن هذه المصفوفة تساعد أيضا الشركات في تجديد فرص النمو ، مضيفا أن المنتدى كحدث عالمي، من المتوقع أن يتيح فرصا نادرة للشركات والكيانات المشاركة لتعزيز علاماتها التجارية وإيصال مفاهيمها، وذلك من خلال طرح رؤاها وأهدافها وأعمالها.

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